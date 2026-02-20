ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में बेहद सस्ती दरों पर बगैर ब्रेक के 24 घंटे बिजली, सरकार का धांसू प्लान

भोपाल : मध्य प्रदेश की सभी नगर पालिका और नगर परिषद को जरूरत की बिजली जल्द ही सोलर से ही पैदा होगी. इसके लिए रूपरेखा तैयार करने जल्द ही सभी नगर पालिका और नगर परिषद के सीएमओ और अध्यक्षों की भोपाल में सरकार बैठक बुलाने जा रही है. विधानसभा में एक सवाल के जवाब पर चर्चा के दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नगर पालिका और नगर परिषद को सोलर पॉवर स्टेशन तैयार कराने में सरकार मदद करेगी.

नगर पालिका और नगर परिषद सोलर पॉवर स्टेशन बनाएं

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक अमर सिंह यादव ने राजगढ़ जिले में बस स्टेंड को लेकर सवाल पूछा था. चर्चा के दौरान उन्होंने राजगढ़ के मोहनपुरा में पानी की सप्लाई पर आने वाले भारी भरकम बिल से छुटकारे के लिए सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की मांग की. जवाब में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा यह समस्या सिर्फ एक नगर परिषद की नहीं, बल्कि प्रदेश की सभी नगर पालिका और परिषद की है.

इनमें बिजली बिल का भुगतान बहुत भारी पड़ता है. इसके लिए सभी नगर पालिका और नगर परिषद सोलर पॉवर स्टेशन का प्लान तैयार करें, हम इसमें मदद करेंगे. नगर निकायों के आत्मनिर्भर होने में सबसे ज्यादा समस्या बिजली की है. बिजली का उत्पादन होगा तो शहर का भी विकास होगा.

सोलर पॉवर स्टेशन के लिए के लिए भोपाल में होगी वर्कशॉप