ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में बेहद सस्ती दरों पर बगैर ब्रेक के 24 घंटे बिजली, सरकार का धांसू प्लान

मध्य प्रदेश छोटे शहरों व कस्बों में सतत बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बनाई योजना. विधानसभा में दी जानकारी.

MP electricity supply plan
सस्ती बिजली उपलब्ध कराने सरकार ने बनाई योजना (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 4:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : मध्य प्रदेश की सभी नगर पालिका और नगर परिषद को जरूरत की बिजली जल्द ही सोलर से ही पैदा होगी. इसके लिए रूपरेखा तैयार करने जल्द ही सभी नगर पालिका और नगर परिषद के सीएमओ और अध्यक्षों की भोपाल में सरकार बैठक बुलाने जा रही है. विधानसभा में एक सवाल के जवाब पर चर्चा के दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नगर पालिका और नगर परिषद को सोलर पॉवर स्टेशन तैयार कराने में सरकार मदद करेगी.

नगर पालिका और नगर परिषद सोलर पॉवर स्टेशन बनाएं

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक अमर सिंह यादव ने राजगढ़ जिले में बस स्टेंड को लेकर सवाल पूछा था. चर्चा के दौरान उन्होंने राजगढ़ के मोहनपुरा में पानी की सप्लाई पर आने वाले भारी भरकम बिल से छुटकारे के लिए सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की मांग की. जवाब में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा यह समस्या सिर्फ एक नगर परिषद की नहीं, बल्कि प्रदेश की सभी नगर पालिका और परिषद की है.

इनमें बिजली बिल का भुगतान बहुत भारी पड़ता है. इसके लिए सभी नगर पालिका और नगर परिषद सोलर पॉवर स्टेशन का प्लान तैयार करें, हम इसमें मदद करेंगे. नगर निकायों के आत्मनिर्भर होने में सबसे ज्यादा समस्या बिजली की है. बिजली का उत्पादन होगा तो शहर का भी विकास होगा.

सोलर पॉवर स्टेशन के लिए के लिए भोपाल में होगी वर्कशॉप

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इसके लिए जल्द ही वर्कशॉप बुलाई जाएगी. इसमें सोलर पॉवर स्टेशन पर सभी निकाय के सीएमओ और अध्यक्ष से चर्चा होगी. वैसे प्रदेश सरकार एक छोटा सोलर पॉवर प्लांट तैयार करा रही है, इसके बाद भी यदि नगरीय निकाय स्टेशन बनाना चाहती है तो सरकार इसमें मदद करेगी.

चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने भोपाल नगर निगम का उदाहरण देते हुए कहा कि भोपाल में 10 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया, इससे बहुत कम दर पर नगर निगम को बिजली मिल रही है. प्रदेश में करीबन 99 नगर पालिका परिषद और 264 नगर पंचायतें हैं।

राजगढ़ में बनेगा नया बस स्टेंड

चर्चा के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा जगढ़ जिले में हाईवे के किनारे एक नया बस स्टेंड बनाया जाएगा. इसके लिए कलेक्टर को भूमि चिह्नित करने के लिए कहा गया है. इसके लिए शासन भी अपनी तरफ से राशि आवंटित करेगी। राजगढ़ के मौजूदा बस स्टैंड के स्थान पर बाजार डेवलप किया जाएगा.

TAGGED:

ELECTRICITY VERY AFFORDABLE RATES
PLAN SOLAR POWER STATIONS
MP ASSEMBLY BUDGET SESSION
NEW BUS STAND RAJGARH
MP ELECTRICITY SUPPLY PLAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.