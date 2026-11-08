दिवाली पर रोशनी हुई, लेकिन अपनों के इंतजार में नम हो गई बुजुर्गों की आंखें
भोपाल के आसरा वृद्धाश्रम के बुजुर्गों की दीपावली, मिठाई, दीये और रोशनी तो है लेकिन अपने नहीं, आज भी अपनों का इंतजार. आबिद मुमताज रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 8:27 PM IST
भोपाल: दीपावली का त्योहार आते ही हर घर रोशनी से जगमगा उठता है. कहीं बच्चे पटाखे जलाते हैं, कहीं परिवार एक साथ बैठकर मिठाइयां बांटता है, तो कहीं घर के आंगन में मां लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं, जहां दीये तो जलते हैं, मिठाइयां भी सजती हैं, मगर परिवार के सदस्यों की कमी हर खुशी पर भारी पड़ जाती है. ये घर हैं वृद्धाश्रम, जहां जिंदगी का लंबा सफर तय कर चुके बुजुर्ग दीपावली तो मनाते हैं, लेकिन उनके दिल में अपनों की याद और उनके लौटने का इंतजार हमेशा बना रहता है. इसी पर देखिये खास रिपोर्ट.
आसरा वृद्धाश्रम के बुजुर्गों की दीपावली
दिवाली पर रोशनी तो हुई, लेकिन अपनों के इंतजार में आसरा वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की आंखें नम हो गई. आज भी ये लोग अपनों का इंतजार करते रहे. आसरा वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के लिए दीपावली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि यादों का एक ऐसा दिन है, जो बीते हुए दिनों को फिर से आंखों के सामने ला खड़ा करता है. किसी को वह समय याद आता है, जब घर में बच्चे दीपावली की तैयारियां करते थे.
कोई अपने हाथों से पकवान बनाता था, तो कोई बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने बाजार जाता था. घर में रौनक, हंसी-ठिठोली होती थी और पूरा परिवार एक साथ त्योहार मनाता था, लेकिन आज उन्हीं में से कई बुजुर्गों की दीपावली आश्रम के कमरों और बरामदों तक सिमट गई है. उनके पास त्योहार मनाने के लिए लोग तो हैं, मगर वह परिवार नहीं, जिसकी उंगली पकड़कर उन्होंने कभी अपने बच्चों को चलना सिखाया था.
दीये की रोशनी में तलाशते हैं अपनों का चेहरा
दीपावली के दिन जब आश्रम में दीये जलाए जाते हैं, तो बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान जरूर दिखाई देती है. सामाजिक संस्थाओं और स्वयंसेवकों के लोग उनके बीच पहुंचते हैं. कोई मिठाई लेकर आता है, कोई फल और कपड़े भेंट करता है. उनके साथ बैठकर बातचीत करता है और त्योहार की खुशियां बांटता है. इन कोशिशों से कुछ देर के लिए आश्रम का माहौल परिवार जैसा हो जाता है, लेकिन जब शाम ढलती है और आसपास के घरों में परिवार के साथ पूजा-पाठ की आवाजें गूंजती हैं, तब कई बुजुर्गों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या इस दीपावली उनके बच्चे उन्हें याद करेंगे? क्या कोई फोन आएगा? क्या कोई मिलने पहुंचेगा?
औलाद की सलामती के लिए आज भी करते हैं दुआ
इस रिश्ते की सबसे मार्मिक बात यह है कि अपनों से दूर रहने के बावजूद माता-पिता के दिल में बच्चों के लिए प्यार कम नहीं होता. जिन बच्चों को कभी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, उन्हीं बच्चों से दूर होकर भी वे दीपावली पर उनकी खुशहाली की दुआ करते हैं. कोई भगवान से बेटे की तरक्की मांगता है, तो कोई बेटी के सुखी जीवन की कामना करता है.
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बुजुर्ग बोले-अब यही हमारा घर
वृद्धाश्रम में रहने वाली जमुना बाई, मीरा बाई और जयेश ठाकुर ने कहा की "अब तो यही हमारा घर है. दिवाली पर घर की याद तो आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं. जयेश ठाकुर बोले की वह जिला पंचायत में बाबू थे और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दास शर्मा के बहुत करीबी रहे हैं. उनकी पेंशन का प्रकरण हाईकोर्ट में चल रहा है. अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, वह पिछले 10 साल से इसी आश्रम में रह रहे हैं."