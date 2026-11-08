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दिवाली पर रोशनी हुई, लेकिन अपनों के इंतजार में नम हो गई बुजुर्गों की आंखें

अपनों के इंतजार में नम हो गई बुजुर्गों की आंखें ( ETV Bharat )

भोपाल: दीपावली का त्योहार आते ही हर घर रोशनी से जगमगा उठता है. कहीं बच्चे पटाखे जलाते हैं, कहीं परिवार एक साथ बैठकर मिठाइयां बांटता है, तो कहीं घर के आंगन में मां लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं, जहां दीये तो जलते हैं, मिठाइयां भी सजती हैं, मगर परिवार के सदस्यों की कमी हर खुशी पर भारी पड़ जाती है. ये घर हैं वृद्धाश्रम, जहां जिंदगी का लंबा सफर तय कर चुके बुजुर्ग दीपावली तो मनाते हैं, लेकिन उनके दिल में अपनों की याद और उनके लौटने का इंतजार हमेशा बना रहता है. इसी पर देखिये खास रिपोर्ट.

आसरा वृद्धाश्रम के बुजुर्गों की दीपावली