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भोपाल में 19 नवंबर से जुटेंगी 6 देशों की महिला हॉकी टीम, मध्य प्रदेश में शहर-शहर घूमेगी ट्रॉफी

मध्य प्रदेश में शहर-शहर घूमेगी ट्रॉफी ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 19 नवंबर से एशियन वीमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने जा रही है. इस तरह के अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का मध्य प्रदेश पहली बार मेजबानी करेगा. इस चैम्पियनशिप में भारत के अलावा चीन, मलेशिया, जापान, कोरिया, थाईलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी. भोपाल में यह सभी मैच अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में होगा. टूर्नामेंट में विभिन्न देशों से 150 से ज्यादा खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे. इस टूर्नामेंट के पहले मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने प्रतियोगिता की ट्रॉफी का अनावरण किया. प्रतियोगिता का शुभारंग 19 नवंबर को होगा. इसमें केन्द्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडविया मुख्य अतिथि होंगे.

पहली बार स्टेडियम में होंगे मैच