भोपाल में 19 नवंबर से जुटेंगी 6 देशों की महिला हॉकी टीम, मध्य प्रदेश में शहर-शहर घूमेगी ट्रॉफी
भोपाल में एशियन वीमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की नवंबर में शुरूआत, चैम्पियनशिप के पहले ट्राफी टूर का शुभारंभ, 19 नवंबर को भारत-मलेशिया का पहला मैच. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 3:42 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 19 नवंबर से एशियन वीमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने जा रही है. इस तरह के अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का मध्य प्रदेश पहली बार मेजबानी करेगा. इस चैम्पियनशिप में भारत के अलावा चीन, मलेशिया, जापान, कोरिया, थाईलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी. भोपाल में यह सभी मैच अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में होगा. टूर्नामेंट में विभिन्न देशों से 150 से ज्यादा खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे. इस टूर्नामेंट के पहले मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने प्रतियोगिता की ट्रॉफी का अनावरण किया. प्रतियोगिता का शुभारंग 19 नवंबर को होगा. इसमें केन्द्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडविया मुख्य अतिथि होंगे.
पहली बार स्टेडियम में होंगे मैच
इस प्रतियोगिता के सभी मैच भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में होंगे. इस कॉम्पलेक्स के पहला चरण का काम पूरा हो गया है. प्रतियोगिता के उद्घाटन के पहले इस कॉम्पलेक्स का भी शुभारंग होगा. प्रतियोगिता के लिए कॉम्पलेक्स में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इसमें कॉम्पलेक्स में करीबन 5 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था है. इसके खिलाड़ियों के रूकने की भी यहीं व्यवस्था की गई है.
इस स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में हर दिन तीन मैच खेले जाएंगे. यह मैच डे और नाइट दोनों होंगे. मैच का ऑनलाइन प्रसारण भी किया जाएगा. भारत का पहला मैच 19 नवंबर को मलेशिया के साथ होगा. इस टूर्नामेंट का 166 देशों में स्टार स्पोर्ट्स और हॉट स्टार पर लाइव प्रसारण होगा.
मध्य प्रदेश की लोक कला और व्यंजन भी मिलेंगे
खेल मत्री विश्वास सारंग ने कहा कि "आयोजन स्थल पर मध्य प्रदेश की कला संस्कृति की झलक दिखाई देगी. इसके अलावा जनजातीय व्यंजन परोसे जाएंगे. इसके अलावा यहां प्रदेश के अलग-अलग अंचलों के हस्तशिल्प और लोककला को प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे. इस तरह अंतरराष्ट्रीय हॉकी के साथ मध्यप्रदेश की खेल शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को वैश्विक पहचान मिलेगी. इस तरह नवंबर का पूरा महीना हॉकी खेल के लिए समर्पित रहेगा. टूर्नामेंट के शुरूआत में भारत की हॉकी टीम और मध्य प्रदेश अकादमी की हॉकी टीम के बीच एक फ्रेंडली मैच भी होगा.
चैम्पियनशिप के पहले ट्राफी टूर का शुभारंभ
खेल एवं युवक कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने टीटी नगर स्टेडियम से एशियन वुमेंस हॉकी चैम्पियन्स ट्राफी के ऑफिशियल लोगो और ट्राफी का अनावरण किया. इसके बाद उन्होंने ट्राफी टूर का शुभारंभ किया. मंत्री सारंग ने बताया कि 11 नवंबर से 17 नवंबर तक ट्रॉफी टूर का आयोजन किया गया है. जो भोपाल से प्रारंभ होकर मध्य प्रदेश के सभी संभागों तक पहुंचेगा. भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में ट्रॉफी टूर किया जाएगा. सभी संभागों में मंत्री सांसद विधायक ट्रॉफी का स्वागत करेंगे.
19 नवंबर को पहला मुकाबला, भारत और मलेशिया के बीच होगा
प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय महिला हॉकी टीम भी मैदान में उतरेगी. शुभारंभ दिवस पर कुल तीन मुकाबले आयोजित किए जाएंगे. पहला मुकाबला चीन और थाईलैंड के बीच दोपहर 1 बजे, दूसरा मुकाबला जापान और कोरिया के बीच दोपहर 3:15 बजे व तीसरा और दिन का सबसे बहुप्रतीक्षित मुकाबला मेजबान भारत और मलेशिया के बीच शाम 7 बजे खेला जाएगा. मुकाबले डे-नाइट फॉर्मेट में फ्लड लाइट की रोशनी में आयोजित किए जाएंगे. प्रतिदिन तीन मुकाबले खेले जाएंगे। इससे दर्शकों को विश्वस्तरीय महिला हॉकी के रोमांच और खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को करीब से देखने का अवसर मिलेगा.
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6 महिला हॉकी टीमें और 150 खिलाड़ी उतरेंगे मैदान में
प्रतियोगिता में एशिया की 6 शीर्ष महिला हॉकी टीमें भारत, जापान, चीन, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड की लगभग 150 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगी. 166 देशों में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क एवं हॉटस्टार पर प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण होगा, जिससे भोपाल और मध्यप्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान एवं खेल पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा.