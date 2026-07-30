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सोनू सूद को भोपाल के आर्टिस्ट का अनोखा गिफ्ट, 36 बाय 48 इंच के कैनवास पर जिंदगी का सफर

अभिनेता सोनू सूद के बर्थडे पर भोपाल के आर्टिस्ट विवेक कुमार अंजान ने दिया शानदार तोहफा, विवेक कुमार ने तैयार किया सिंगल फ्रेम पिक्टोरियल, कैनवास पर भरे जिंदगी के रंग. द वर्ल्ड फ्रेम 4 सोनू सूद दिया नाम. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

VIVEK KUMAR PAINTING SONU SOOD
सोनू सूद को भोपाल के आर्टिस्ट का अनोखा गिफ्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 4:26 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 4:32 PM IST

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भोपाल: फिल्मी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले कलाकार और समाजसेवी सोनू सूद को उनके जन्मदिन पर भोपाल के एक आर्टिस्ट ने अनोखा गिफ्ट दिया है. आर्टिस्ट विवेक कुमार वर्मा अंजान ने सोनू सूद को समर्पित सिंगल फ्रेम पिक्टोरियल तैयार की है. उन्होंने 36 बाय 48 इंच के कैनवास पर सोनू सूद की पूरी जिंदगी को चित्रात्मक रुप से प्रदर्शित किया है. इसे उन्होंने द वर्ल्ड फ्रेम 4 सोनू सूद नाम दिया है. आर्टिस्ट अंजाम ने यह पेंटिंग सोनू सूद के जन्मदिन 30 जनवरी को रिलीज किया है.

आर्टिस्ट इसके पहले द वर्ल्ड फ्रेम सीरीज में इसके पहले एलन मस्क, सुधा मूर्ति और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन और उनसे जुड़े घटनाक्रम को चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित कर चुके हैं. उनके यूनिक आर्टवर्क की 15 से 21 सितंबर तक मुंबई की ऑइकॉनिक जहांगीर आर्ट गैलरी में पब्लिक एग्जिबिशन लगने जा रही है.

विवेक कुमार अंजान से ईटीवी भारत ने की बात (ETV Bharat)

क्या है इस पेंटिंग में

आर्टिस्ट विवेक कुमार अंजान बताते हैं कि "अभिनेता सोनू सूद सिर्फ एक अच्छे कलाकार ही नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं. मुश्किल के वक्त वे हमेशा समाज की मदद के लिए आगे आए हैं. यही वजह है कि द वर्ल्ड फ्रेम सीरीज के चौथे संस्करण में उन्होंने सोनू सूद के जीवन को कैनवास पर उकेरने का निर्णय लिया. इस पेंटिंग में उन्होंने सोनू सूद के बचपन से लेकर उनके जीवन से जुड़ी तमाम बड़ी घटनाओं और उनकी उपलब्धियों को शामिल किया है.

कैनवास में सबसे निचले हिस्से में सोनू सूद को उनके परिवार के साथ दिखाया गया है. बचपन में पढ़ाई के दौरान साथियों की मदद करना, स्कूल के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा, पिता के साथ उनके भावनात्मक लगाव को भी इसमें दिखाया गया. पिता के स्कूटर के साथ उनके लगाव को भी पेंटिंग में दिखाया गया है. इसके बाद कॉलेज लाइफ और इसी दौरान जीवनसंगनी के साथ हुई उनकी मुलाकात को भी पेंटिंग में दिखाया गया है.

इसके साथ ही फिल्मी दुनिया में उनकी उपलब्धी और सामाजिक सरोकार को इसमें प्रदर्शित किया गया है. एक तरह से कोरोना काल में लोगों के लिए उम्मीद और मदद का चेहरा बने सोनू सूद के स्ट्रगल, सोशल सर्विस और अचीवमेंट को विजुअल टाइमलाइन के रूप में प्रदर्शित किया गया है.

BHOPAL ARTIST VIVEK KUMAR ANJAN
विवेक कुमार अंजान ने बनाई पेंटिंग (ETV Bharat)

मुंबई में लगाई जाएगी प्रदर्शनी

विवेक अंजान बताते हैं कि द वर्ल्ड फ्रेम फॉर सोनू सूद टाइटल वाला यह यूनिक आर्टवर्क को 15 से 21 सितंबर तक मुंबई की आइकॉनिक जहांगीर आर्ट गैलरी में पब्लिक एग्जिबिशन लगने जा रहा है. इसमें कई दूसरे पेंटिंग को भी प्रदर्शित किया जाएगा. वे कहते हैं कि द वर्ल्ड फ्रेम सीरीज की खासियत यह होती है कि इसमें किसी व्यक्तित्व के चेहरे से ज्यादा उनके कर्म, संघर्ष और सफलता को प्रदर्शित किया जाता है. इस पेंटिंग में सोनू सूद का चेहरा नहीं दिखाया गया.

इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर समर्पित पेंटिंग में भी उनके चेहरे के स्थान पर उनके कामों और व्यक्तित्व को प्रदर्शित किया गया था. वे कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान ही उनके कर्मो से बनती है, इसलिए वे अपने आर्ट में इसको ही प्राथमिकता देते हैं. वे बताते हैं कि वह पत्थर पर नक्काशी जैसी पारंपरिक कला में भी काम कर चुके हैं, लेकिन कोविड के दौर में वे 4 साल के डिप्रेशन से बाहर आने के बाद उन्होंने सिंगल फ्रेम पिक्टोरियल बायोग्राफी की यूनिक शैली को नया रूप दिया."

Last Updated : July 30, 2026 at 4:32 PM IST

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