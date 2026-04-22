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दुलीचंद ने चॉक और साबून पर उकेरी अद्भुत दुनिया, सुई का जादू देख दंग रह जाएंगे आप

भोपाल के दुलीचंद शाक्य साबुन और चॉक पर उकेर देते हैं आकृति, 2 मिनट में मानव चेहरा बनाने का रिकार्ड,अब्दुल कलाम कर चुके हैं तारीफ

BHOPAL ARTIST DULICHAND SHAKYA
दुलीचंद ने चॉक और साबून पर उकेरी अद्भुत दुनिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 8:35 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राजधानी के एक साधारण सरकारी स्कूल के शिक्षक ने अपनी असाधारण कला से एक ऐसी दुनिया रच दी है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. सुई की नोक और चाक जैसे मामूली साधनों से बारीक से बारीक आकृतियां उकेरने वाले दुलीचंद शाक्य ने यह साबित कर दिया है कि कला को बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि धैर्य और जुनून की जरूरत होती है.

सुई की नोक पर बसती कला की दुनिया

बता दें कि करोंद क्षेत्र में रहने वाले 58 वर्षीय शासकीय सहायक शिक्षक दुलीचंद शाक्य पिछले दो दशकों से चाक, साबुन और मोम पर सूक्ष्म कलाकृतियां उकेर रहे हैं. उनकी कला इतनी महीन है कि नाखून से लेकर उंगली के आकार तक की आकृतियां वे बड़ी सहजता से बना लेते हैं. अब तक वे 1,000 से ज्यादा कलाकृतियां तैयार कर चुके हैं, जिनमें देवी-देवताओं से लेकर सामाजिक विषयों तक की झलक मिलती है.

दुलीचंद ने चॉक और साबून पर उकेरी अद्भुत दुनिया (ETV Bharat)

2 मिनट में मानव आकृति बनाने का रिकार्ड

दुलीचंद बताते हैं कि "यह सफर अचानक शुरू हुआ. एक दिन पढ़ाते-पढ़ाते उन्होंने नाखून से चाक को उकेरना शुरू किया और उसमें बनती आकृति ने उन्हें प्रेरित कर दिया. छोटे-छोटे प्रयोगों से शुरू हुई यह कला धीरे-धीरे निखरती गई और आज वह उनकी पहचान बन चुकी है. लगातार अभ्यास और धैर्य ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया, जहां वे महज 2 मिनट में मानव चेहरे की आकृति उकेरने का रिकार्ड भी बना चुके हैं."

BHOPAL TEACHER DULICHAND SHAKYA
सुई की नोक पर बसती कला की दुनिया (ETV Bharat)

इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड में भी मिली जगह

दुलीचंद शाक्य की इस अनोखी प्रतिभा ने उन्हें साल 2012 में इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स में जगह दिलाई. उन्होंने भगवान बुद्ध की आकृति बनाकर यह उपलब्धि हासिल की. इतना ही नहीं उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को भी चाक पर उकेरी गई उनकी आकृति भेंट की थी, जिसकी खूब सराहना हुई. इस उपलब्धि के बाद उन्हें कई मंचों पर सम्मानित किया गया.

DULICHAND DRAWING HUMAN FACE CHALK
चॉक पर सूक्ष्म आकृति (ETV Bharat)

धैर्य की परीक्षा लेती है यह कला

दुलीचंद बताते हैं कि "सूक्ष्म कला जितनी खूबसूरत दिखती है, उतनी ही कठिन भी होती है. एक आकृति बनाने में कभी 2 मिनट तो कभी कई घंटे लग जाते हैं. कई बार मेहनत के बाद तैयार होती कलाकृति टूट भी जाती है, जिससे निराशा होती है, लेकिन उन्होंने धैर्य और लगन के साथ इस कला को साधा है."

DULICHAND CARVING ON CHALK AND SOAP
दुलीचंद ने चॉक और साबुन पर बनाई आकृति (ETV Bharat)

कला के जरिए समाज को भी संदेश

दुलीचंद की कलाकृतियां सिर्फ सुंदरता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समाज को संदेश भी देती हैं. पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति और बच्चों पर बढ़ते पढ़ाई के बोझ जैसे विषयों को उन्होंने अपनी कला में बारीकी से उकेरा है. किताबों के तले दबा बचपन जैसी थीम उनके संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाती है. दुलीचंद शाक्य का मानना है कि "कला कभी साधनों की मोहताज नहीं होती. जरूरत होती है तो केवल समर्पण और निरंतर अभ्यास की. वे चाहते हैं कि युवा पीढ़ी भी इस तरह की रचनात्मक गतिविधियों से जुड़े और अपनी प्रतिभा को पहचानते हुए उसे निखारे."

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ABDUL KALAM PRAISED DULICHAND
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