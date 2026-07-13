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भोपाल की इस यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए न बदलें, कांग्रेस विधायक मसूद राज्यपाल से मिले

भोपाल की बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी का नाम "वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय" होगा, आरिफ मसूद ने नाम न बदलने के लिए बताई ये बातें.

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कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद राज्यपाल से मिले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 6:02 PM IST

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भोपाल: भोपाल की बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी का नाम बदले जाने पर बवाल अब भी खत्म नहीं हुआ है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सोमवार को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात कर उन्हें इस संबंध में ज्ञापन सौंपा. मसूद ने इस ज्ञापन में बरकतउल्ला भोपाली के जीवन और भारत के लिए उनके योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक में महान क्रांतिकारी मौलाना बरकतउल्ला भोपाली का अपमान किया गया. कांग्रेस विधायक मसूद ने कहा कि हमें वाग्देवी भोजपाल के नाम से कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन 38 साल पुरानी संस्था का नाम बदलना उचित नहीं है.

बीयू की बैठक में बरकतउल्ला भोपाली का अपमान

आरिफ मसूद ने राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में लिखा है कि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय का नया नाम "वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय" करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. हम इस विषय में राज्यपाल महोदय आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं. उन्होंने आगे लिखा कि हमें वाग्देवी भोजपाल के नाम से कोई आपत्ति नहीं है बल्कि हमारी आपत्ति यह है कि 38 साल पुरानी संस्था का नाम बदलना उचित नहीं है.

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भोपाल की बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी का नाम न बदने को लेकर राज्यपाल से मिले आरिफ मसूद (ETV Bharat)

वाग्देवी भोजपाल नाम से नया विश्वविद्यालय बनाएं

यदि हमें वाग्देवी भोजपाल नाम से विश्वविद्यालय प्रारंभ करना ही है तो नया विश्वविद्यालय बनाकर उसका नाम वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखा जाना उचित होगा. मसूद ने कहा कि कार्य परिषद की बैठक के दौरान प्रस्तुत प्रस्ताव में महान क्रांतिकारी मौलाना बरकतउल्ला भोपाली का अपमान करते हुए उनके बारे में लिखा गया कि बरकतुल्लाह भोपाली का जीवन विदेश में बीता बरकतउल्ला भोपाली का भोपाल के निवासी होने से अधिक किसी प्रकार का योगदान नजर नहीं आता. मसूद ने लिखा एक महान देशभक्त का अपमान किया गया है जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं.

ज्ञापन में बताया कौन थे बरकतउल्ला भोपाली

मसूद ने राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन में लिखा कि हम आपके समक्ष मौलाना बरकतउल्ला भोपाली के जीवन से जुड़ी जानकारियां आपके सामने रख रहे हैं. जापान के प्रोफेसर इशिता ने भोपाल में हिंदी दिवस के अवसर पर बताया जापान में हिंदी भाषा की नींव रखने वाले मौलाना बरकतउल्ला भोपाली थे. मौलाना बरकतउल्ला भोपाली की कब्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है जिस पर लिखा हुआ है "दुनिया के मशहूर विद्वान और महान भारतीय राष्ट्रवादी देशभक्त लीडर".

रूस में लेनिन से देश की आजादी के लिए समर्थन मांगा था

1913 में लाला हरदयाल जी के साथ मिलकर गदर पार्टी बनाई और इसके संस्थापक सदस्य बने. गदर पार्टी की विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों को कौन नहीं जानता. 1 दिसंबर 1915, को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारियों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्वतंत्र भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना की थी. इस निर्वासित सरकार में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को राष्ट्रपति चुना गया और मौलाना बरकतउल्ला भोपाल को प्रधानमंत्री बनाया गया था. गदर पार्टी के समाचार पत्र में देशभक्ति वाले लेख लिखे. रूस में लेनिन महान से मिले और देश की आज़ादी के लिए समर्थन मांगा.

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बरकतउल्ला भोपाली की मृत्यु पर 6 देशो में श्रद्धांजलि दी गई जिसमे जर्मनी, रूस, जापान, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान शामिल हैं. मसूद ने ज्ञापन में मांग की है कि ऐसे देशभक्त के नाम पर भोपाल की यूनिवर्सिटी का नाम है उसे बदलने की प्रक्रिया पर विराम लगना चाहिए.

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