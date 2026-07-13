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भोपाल की इस यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए न बदलें, कांग्रेस विधायक मसूद राज्यपाल से मिले

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद राज्यपाल से मिले ( ETV Bharat )