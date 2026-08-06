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सिविल जज की तैयारी करने वाली अर्चना शादी कर कोर्ट में हुईं पेश, 2025 में हुईं थी अचानक गायब

2025 में रक्षाबंधन के लिए घर से निकली थी अर्चना, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हो गईं थी गायब, हुआ बड़ा खुलासा

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हाईकोर्ट की इंदौर बैंच में पेश हुईं अर्चना (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 11:20 AM IST

3 Min Read
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भोपाल/इंदौर : राजधानी भोपाल के चर्चित अर्चना तिवारी लापता मामले में बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है. हाईकोर्ट की इंदौर बैंच में दायर हैबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका की सुनवाई के दौरान अर्चना तिवारी खुद कोर्ट में पेश हो गईं. अर्चना ने न्यायालय के सामने कहा कि उसने सारांश जोगचंद से शादी कर ली है और अब वह अपनी मर्जी से अपने पति के साथ ही रहना चाहती हैं. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अर्चना को सारांश जोगचंद के साथ रहने की अनुमति दे दी.

2025 में गायब हुई थी अर्चना

7 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन मनाने के लिए इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस के जरिए कटनी जा रही अर्चना तिवारी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रहस्यमय तरीके से अचानक लापता हो गई थीं. उनके अचानक गायब होने के बाद मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों की पुलिस उनकी तलाश में जुट गई थी. करीब 13 दिन बाद अर्चना को जीआरपी ने सकुशल बरामद कर लिया था. बरामदगी के बाद पुलिस पूछताछ में अर्चना ने बताया था कि परिवार उसकी मर्जी के बगैर शादी का दबाव बना रहा था. इस वजह से उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ने का फैसला लिया था.

हैबियस कॉर्पस याचिका के बाद पेश हुईं

पहली बार पुलिस बरामदगी के दौरान अर्चना ने किसी तरह के अपहरण या जबरदस्ती से इनकार किया था. बाद में जब इंदौर हाईकोर्ट में जब अर्चना को पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका दायर की गई तो अर्चना ने कोर्ट को बताया कि वह बालिग हैं और सारांश से शादी कर चुकी हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे अब अपनी इच्छा से पति के साथ रहना चाहती हैं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अर्चना और सारांश दोनों बालिग हैं और अपनी स्वतंत्र इच्छा से साथ रहना चाहते हैं. इसके बाद कोर्ट ने अर्चना को उनके पति सारांश जोगचंद के साथ रहने की अनुमति देते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी या खतरे का सामना न करना पड़े.

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सिविल जज परीक्षा की तैयारी में थीं अर्चना

अर्चना तिवारी सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही थीं और पिछले साल 7 अगस्त की शाम इंदौर स्टेशन से कटनी साउथ स्टेशन के लिए रवाना हुई थीं, लेकिन वे भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से करीब 10 बजकर 16 मिनट के बाद से लापता हो गई थीं. रेल यात्री से पूछताछ में उन्होंने अर्चना को नर्मदापुरम के पास तक जाते देखा था. उसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिला मिला था. करीब 13 दिन बाद पुलिस ने नेपाल सीमा के पास से उन्हें ढूंढ निकाला था.

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