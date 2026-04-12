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मध्य प्रदेश में 66 साल में शून्य से 27 पहुंचीं महिला विधायकों की संख्या, 33% आरक्षण से बदलेगा गणित

1962 में यह संख्या एक और 1967 में दो तक पहुंची. इसके बाद धीरे-धीरे वृद्धि हुई. 1972 में दो, 1977 में तीन, 1980 में चार, 1985 में पांच, 1990 में सात, 1993 में दस और 1998 में 14 महिला विधायक बनीं. वहीं 2003 में संख्या 18 तक पहुंची, 2008 में 25, 2018 में घटकर 17 हुई, जबकि वर्तमान में 27 महिला विधायक हैं. यह आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी जरूर है, लेकिन गति धीमी रही है.''

1957 से 2023 तक महिला विधायकों का सफर अर्चना चिटनीस ने इसे सिर्फ आंकड़ों का बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक सोच में बड़े परिवर्तन का संकेत बताया है. उनका कहना है कि, ''महिलाओं को अवसर मिला तो वे अपेक्षा से अधिक प्रतिनिधित्व और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता दिखा चुकी हैं. मध्य प्रदेश विधानसभा में महिलाओं की मौजूदगी का इतिहास बेहद सीमित शुरुआत से शुरू हुआ. 1957 में एक भी महिला विधायक नहीं थी.

भोपाल: साल 1957 के चुनाव में कोई भी महिला विधानसभा में पहुंच नहीं सकी. हालांकि 1962 के चुनाव में एक महिला विधायक निर्वाचित हुई. लेकिन 66 साल में मध्य प्रदेश विधानसभा में महिलाओं का सफर शून्य से 27 विधायकों तक पहुंचा. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे महिलाओं को दोनों ही सदनों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा. यह बात भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान पूर्व मंत्री और विधायक अर्चना चिटनीस ने कही. वह शनिवार को नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत पत्रकारवार्ता को संबोधित कर रही थीं.

33 प्रतिशत आरक्षण से तीन गुना बढ़ेगा प्रतिनिधित्व

मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सदस्य हैं. वर्तमान में 27 महिला विधायक हैं, लेकिन 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होने के बाद यह संख्या करीब 75 तक पहुंच सकती है. यानी महिलाओं की भागीदारी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. अर्चना चिटनीस का मानना है कि यह केवल संख्या बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि नीति निर्माण में महिलाओं की सक्रिय और निर्णायक भूमिका तय करेगा.

अर्चना चिटनीस की भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)

पंचायत में 50 की जगह 54 प्रतिशत भागीदारी

चिटनीस ने पंचायतों का उदाहरण देते हुए कहा कि, ''जहां 50 प्रतिशत आरक्षण है, वहां महिलाएं 54 प्रतिशत तक प्रतिनिधित्व कर रही हैं. इससे साफ है कि महिलाएं अवसर मिलने पर तय सीमा से भी आगे बढ़कर नेतृत्व कर सकती हैं.'' उनका कहना है कि ''विधानसभा और संसद में भी यही स्थिति देखने को मिलेगी, जहां 33 प्रतिशत न्यूनतम सीमा होगी.''

कांग्रेस को नसीहत, सकारात्मक भूमिका निभाए

अर्चना चिटनीस ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि, ''इतिहास की बात करने के साथ वर्तमान में भी महिलाओं के आरक्षण पर सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए.'' उन्होंने आग्रह किया कि, इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन और आवश्यक संशोधन की दिशा में काम किया जाए. अभी 33 प्रतिशत आरक्षण को लेकर लोकसभा में चर्चा होनी है, कांग्रेस को इसमें समर्थन करना चाहिए.''

स्टैंड अप इंडिया की 80 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं

अर्चना चिटनीस ने कहा कि, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को बड़े पैमाने पर अवसर मिले हैं. 35 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन महिलाओं ने लिए हैं, वहीं स्टैंड अप इंडिया योजना में करीब 84 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं. शिक्षा, सेना, स्पेस और तकनीक जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी यह साबित करती है कि वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं.'' अर्चना चिटनीस ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि, ''महिलाओं को अवसर मिलने पर वे अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभाती हैं. परिवार और समाज में भी अब महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता और समर्थन मिल रहा है.''