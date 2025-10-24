ETV Bharat / state

रेलवे छोड़ा ब्रश थामा: अनीता का गजब शौक, महादेव से मोदी तक लौकी पर किया कमाल

शौक पूरा करने के लिए भोपाल की अनीता ने रेलवे से लिया वालंटियर रिटायरमेंट, लौकी पर बनाए महादेव, मोदी के साथ सोनम रघुवंशी की पेटिंग.

लौकी पर बनाए शिव और गणेश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 7:26 AM IST

Updated : October 24, 2025 at 7:33 AM IST

रिपोर्ट: विश्वास चतुर्वेदी

भोपाल: यदि आप में हुनर और कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो आपको कलाकृतियां बनाने के लिए कैनवास की जरुरत नहीं है. ऐसा ही करनामा भोपाल में रहने वाली भारतीय रेलवे से रिटायर अनीता से कर दिखाया है. उन्होंने कैनवास पर ही नहीं, बल्कि सब्जियों पर भी शानदार पेंटिंग बनाई है. अब तक अनीता बीते 2 सालों में 100 से अधिक पेंटिंग बना चुकी हैं. जो राजनीतिक, सामाजिक, देशभक्ति और धार्मिक मुद्दों पर आधारित हैं.

लौकी पर बनाए शिव और गणेश
अनीता ने बताया कि, ''पहले वो छोटी-छोटी लौकियों को सुखाकर उसमें पेंट करती थीं. फिर इसमें शंकर, गणेश या अन्य भगवान की कलाकृतियां बनाती थी. लेकिन एक बार उनके एक परिचित अपने गांव गए हुए थे. जहां उन्होंने घर में एक बड़ी लौकी पेड़ पर लगी देखी. उस लौकी को लाकर उन्होंने अनीता सिंह को दिया. उस समय शिवरात्रि का समय था और बाद में गणेशोत्सव आने वाला था. ऐसे में अनीता तीन फीट की इस लौकी में सुंदर महादेव और गणेश जी की प्रतिमा बनाई. इस प्रतिमा को देखने के बाद अब लोग खुद अपने घर से सब्जियां सुखाकर लाते हैं और मनचाही पेंटिंग बनवाकर ले जाते हैं.''

भगवान गणेश की खूबसूरत पेंटिंग (ETV Bharat)

गिलकी और कद्दू पर भी बनाई पेटिंग
अनीता ने बताया कि, ''शुरुआत में वो गिलकी और तुरई जैसी सब्जियों को सुखाकर पेटिंग बनाती थीं. लेकिन अब वो लौकी और कद्दू पर भी सुंदर पेंटिंग बना रही हैं. इनको बनाने के बाद अनीता अपने परिचित या रिश्तेदारों को भी उपहार में देती हैं.'' अनीता बताती हैं कि, ''अब तक उन्होंने राजनेताओं के साथ, ऑपरेशन सिंदूर, लव जिहाद, बेटी बचाओ, बुलडोजर अभियान और समेत अन्य मुद्दों पर पेंटिंग बनाई है. लेकिन उनके 90 प्रतिशत पेंटिंग में शिवलिंग जरुर दिखेगा.''

अनीता ने सब्जियों पर दिखाई कलाकारी (ETV Bharat)

मोदी, योगी और अमित शाह के साथ मुख्तार अंसारी
अनीता ने बीते दो सालों में पॉलिटिकल थीम पर भी दर्जनों पेंटिंग बनाई हैं. इसमें साल 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद तपस्या करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और एक साथ मोदी, योगी और अमित शाह की पेंटिंग शामिल है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश में योगी द्वारा अपराधी मुख्तार अंसारी के खिलाफ चलाए गए अभियान से संबंधित पेटिंग भी बनाई है. जिसमें योगी को अतिक्रमकारियों से जमीन वापस लेते और मुख्तार अंसारी को जमीन पर नीचे दिखाया गया है.

अनीता ने लौकी पर बनाए महादेव (ETV Bharat)

सोनम रघुवंशी और लव जिहाद पर बनाई पेंटिंग
अनीता बताती है कि, ''उन्होंने इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर पर भी पेंटिंग बनाई है. इसमें उन्होंने सोनम को तीन रुपों में दिखाया. पहला जेल के बाहर, दूसरा अंदर और तीसरे में फांसी के फंदे के सामने.'' वहीं लव जिहाद पर अनीता ने कई पेंटिंग बनाई है. उनका कहना है कि इस पेंटिंग के जरिए वो लोगों में जागरुकता भी लाना चाहती हैं. जिससे उनका शौक दूसरों के जीवन में भी उम्मीद की किरण बन सके.

जेल में सोनम रघुवंशी की बनाई पेटिंग (ETV Bharat)

सिंदूर से बनाई दुर्गा की प्रतिमा
अनीता ने ऑपरेशन सिंदूर पर कई पेंटिंग बनाई है. लेकिन इसमें सबसे खास दुर्गा की पेंटिंग है. इसमें हनुमान जी को चढ़ने वाले नारंगी सिंदूर का इस्तेमाल किया गया है. इसके साथ ही महिलाओें द्वारा लगाया जाने वाला लाल चटक सिंदूर भी है. चेहरा शांत, आकर्षण और दिव्यता से भरा प्रतीत होता है. इस पेटिंग को अनीता ने 4 से 5 दिनों में बनाया है.

30 साल बाद हुनर को मिला मुकाम
अनीता ने फाइन आर्ट से एमए किया था. इसके बाद वो रेलवे में नौकरी कर रही थी. करीब 30 साल बाद उन्होंने रेलवे से वालंटियर रिटायरमेंट ले लिया. अनीता ने बताया कि, ''उन्हें ज्यादा पैसों की जरुरत थी नहीं, ऐसे में रिटायरमेंट के बाद अपने शौक को पूरा करने में लग गई. इसके लिए बच्चों ने भी प्रोत्साहित किया.'' अनीता कहती हैं कि, ''रिटायरमेंट के बाद भी जिंदगी है. यदि किसी में भी इच्छाशक्ति और हुनर है तो 60 के बाद भी वह उसे तराश सकता है. इसमें उम्र बाधा नहीं बनती. सब में कुछ खाूबियां होती हैं, लेकिन जरुरत है उसे निखारने की.''

