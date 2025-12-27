ETV Bharat / state

कामधेनु गौशाला योजना में आप भी बनें भागीदार, 20 स्थानों के लिए टेंडर, डेट आगे बढ़ी

मध्य प्रदेश सरकार की योजना सफल हुई तो सड़कों पर घूमने वाली सभी गायें गौशाला में होंगी. पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू.

MP Kamdhenu Gaushala Scheme
पशुपालन मंत्री लखन पटेल की प्रेस कांफ्रेंस (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 6:09 PM IST

Updated : December 27, 2025 at 6:46 PM IST

3 Min Read
भोपाल : सड़कों पर घूमने वाली गायों के पुनर्वास में लगी मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग की स्वावलंबी कामधेनु गौशाला योजना के लिए एक बार टेंडर की तारीख 29 दिसम्बर तक बढाई गई है. पशुपालन मंत्री लखन पटेल का कहना है "इस योजना के जरिए सड़क पर घूमने वाली गायों को सुरक्षित किया जाएगा."

पीपीपी मॉडल पर चलने वाली इन गौशालाओं को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिलहाल 19 जिलों में 20 जगह शुरू किए जाने की तैयारी है. मंत्री लखन पटेल का कहना है "इसके लिए उनके पास दिल्ली से लेकर आस्ट्रेलिया तक से प्रस्ताव हैं."

पशुपालन मंत्री लखन पटेल (ETV BHARAT)

पशुपालन मंत्री ने दिया 2 साल का ब्यौरा

मंत्री लखन पटेल ने दो साल के अपने विभाग के विकास कार्यों का ब्यौरा दिया. उनका दावा है "इसके बाद सड़कों से गाएं पूरी तरह से हट जाएंगी." सड़क पर फिरने वाले निराश्रित गौ वंश को स्थाई निवास देने स्वावलम्बी गौशाला योजना बने भी महीनों बीत चुके हैं और सितम्बर से अब तक दिसम्बर तक निविदाएं भी निकाली जा चुकी हैं. मंत्री लखन पटेल का कहना है "फिलहाल 19 जिलों में 20 जगह टेंडर जारी किए गए हैं. टेंडर की तारीख बढ़ाकर 29 दिसम्बर कर दी गई है."

MP Kamdhenu Gaushala Scheme
पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने दिया 2 साल का ब्यौरा (ETV BHARAT)

गौशाला खोलने पर क्या लाभ मिलेंगे

उन्होंने कहा "ये एक ऐसी योजना है जिसमें निराश्रित गौ वंश का समायोजन हो जाएगा. ये गौशालाओं का स्वावलम्बी मॉडल होगा. जिसमें 5 हजार तक गौवंश पालने के लिए 130 एकड़ जमीन का कान्ट्रेक्ट होगा. इसके अलावा एक हजार गौवंश पर 25 एकड़ अलग से भूमि का प्रावधान भी किया जाएगा. इसमें पहली बार निविदाएं 30 सितम्बर को जारी की गई थीं, अब फिर एक 29 दिसम्बर आखिरी तारीख है. इस योजना में ये छूट होगी कि 30 प्रतिशत दूधारू पशु भी रखे जाएं."

लाल टिपारा में हुई गायों की मौत पर क्या बोले मंत्री

ग्वालियर की लाल टिपारा गौशाला में हुई गायों की मौत के सवाल पर मंत्री लखन पटेल ने पहले तो कहा "उन्हें इसकी जानकारी नहीं है." इसके बाद कहा "कई बार बुजुर्ग गायें होती हैं. इसलिए मौत हो गई होगी. इसके अलावा अगर इतनी बड़ी तादाद में गाएं हैं तो वे भी एक कारण है. इस गौशाला में गायों का पूरा रखरखाव किया जा रहा है. उनके इलाज का भी पूरा बंदोबस्त है."

गायों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर मध्यप्रदेश

मंत्री लखन पटेल ने बताया "गौवंश की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश देश का दूसरे नंबर का राज्य है. प्रदेश के एक करोड़ 87 लाख गौवंश में से करीब 70 प्रतिशत गौवंश अवर्णित नस्ल के हैं. जिनका दूध उत्पादन भी काफी कम है. प्रदेश की 2500 से अधिक गौशालाओं में से 4 लाख 75 हजार से अधिक निराश्रित गौवंश को आश्रय दिया गया है."

