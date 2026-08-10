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भोपाल-विदिशा को मिलेगा एक नया फोर लेन, इंदौर-उज्जैन के बाद राजधानी को मिलने जा रही नई सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह नया फोर लेन भोपाल मेट्रोपॉलिटन के विकसित किए जाने की दिशा में तैयार किया जा रहा है. संवाददाता बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

Bhopal Vidisha four lane
भोपाल से विदिशा के बीच फोर लेन का प्रस्ताव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 9:11 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 9:17 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: विदिशा-सागर सहित बुंदेलखंड का इलाका राजधानी भोपाल से एक नए हाईवे से जुड़ने जा रहा है. भोपाल से विदिशा के बीच जल्द ही करीबन 60 किलोमीटर लंबा फोर लेन बनने जा रहा है. इस नए फोर लेन को बनाए जाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कैबिनेट में जल्द ही रखा जाएगा. यह नया फोर लेन मौजूदा सड़क से अलग होगा. इसके बनने के बाद भोपाल से विदिशा के लिए एक नया मार्ग मिल जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह नया फोर लेन भोपाल मेट्रोपॉलिटन के विकसित किए जाने की दिशा में तैयार किया जा रहा है. इसका जल्द ही भूमिपूजन किया जाएगा.

कैबिनेट में आएगा फोन लेन का प्रस्ताव

राजधानी भोपाल से विदिशा के बीच के मार्ग परिवहन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. यह रोड राजधानी भोपाल को विदिशा के अलावा सागर, छतरपुर से होते हुए कानपुर और दूसरी तरफ सागर, ललितपुर, झांसी तक के रूट तक लेकर जाता है. इस रूट पर ट्रैफिक का दवाब बढ़ा है. साथ ही इस रूट पर विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र की वजह से औद्योगिक गलियारे की जरूरत महसूस की जा रही है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV Bharat)

भोपाल से विदिशा के बीच नया फोर लेन मार्ग का जल्द भूमि पूजन किया जाएगा

सरकार ने भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के हिस्सा बने विदिशा के बीच बेहतर कनेक्टीविटी के लिए अब एक फोर लेन बनाए जाने का निर्णय लिया है. इस नए फोर लेन के प्रस्ताव को मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है. एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस नए फोर लेन की जानकारी देते हुए बुधनी से बीजेपी विधायक रमाकांत भार्गव को इसके लिए बधाई दी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन को लेकर दो नए मार्ग दिए गए हैं. इंदौर से उज्जैन और उज्जैन से जावरा का नया मार्ग दिया गया है. अब भोपाल मेट्रोपॉलिटन के तहत भोपाल से विदिशा के बीच नया फोर लेन मार्ग का जल्द भूमि पूजन किया जाएगा.

बिछेगा सड़कों का जाल

भोपाल से विदिशा के बीच आने वाले सालों में सड़कों का जाल दिखाई देगा. इस रूट पर परिवहन को आसान बनाने के लिए कई नए मार्गों का विकास किया जा रहा है. भोपाल विदिशा नए फोरलेन के अलावा 8 अलग-अलग परियोजनाओं पर इस क्षेत्र में काम चल रहा है. विदिशा जिले में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जल्द ही भोपाल और विदिशा एक नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा. यह ग्रील्ड फील्ड भोपाल से विदिशा, सागर तक जाएगा.

इसके बाद यह कानपुर, लखनऊ के अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक जुड़ेगा. इसके अलावा नसरूल्लागंज से रेहटी बुधनी मार्ग को भी चार लेन का किया जाएगा. इसके अलावा जल्द ही विदिशा में एक बायपास भी बनाया जाएगा. इसके लिए पहले ही चार हजार करोड़ की राशि केन्द्र सरकार मंजूर कर चुका है.

Last Updated : August 10, 2026 at 9:17 PM IST

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