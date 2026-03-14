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कुल 14 रुपए का एक तोले वाला सोने का सिक्का, हेयर पिन की मुद्रा लगाओ भी चलाओ भी

उज्जैन के डॉक्टर आरएस ठाकुर के पास है सिक्कों का नायाब कलेक्शन ( ETV Bharat GFX )

ये दुर्लभ सिक्के असल में मध्य प्रदेश के रहने वाले डॉ आर एस ठाकुर का वो समृद्ध खजाना है. जिसमें भारतीय इतिहास का हर कालखंड दर्ज है. और कहीं-कहीं दुनिया का झरोखा भी इन्हीं मुद्राओं में लिखी इबारतों से खुलता है. वे इन दिनों अपने दुर्लभ सिक्कों का कलेक्शन लेकर भोपाल आए हैं. जहां एमएलबी कन्या महाविद्यालय में इतिहास में रुचि रखने वालों छात्रों के लिए बीते कल को जानने का एक नया झरोखा इन मुद्राओं के जरिए खुला है.

भोपाल: मगध के राज्य में चलने वाली मुद्रा इतनी महीन थी कि इस दौर में सोचें तो किसी भी पर्स में उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता. आखिर कंकर से भी छोटी आकृति की मुद्रा को आप सहेजते भी कैसे. बीजापुर के शासक आदिल शाह ने तो हेयर पिन को ही मुद्रा बना डाला था. पहनो भी और चलाओ भी. अलाउद्दीन खिलजी ने तय किया था तौल का माप. सुनकर हैरान होंगे आप कुल जमा 14 रुपए का था और आप हम जो भारतीय नोट को रुपया कहते हैं, ये रुपया शेरशाह सूरी की देन है. यूं देखिए तो एक मुद्रा में केवल उसका मूल्य नहीं उस कालखंड का पूरा इतिहास लिखा होता है.

डॉ आर एस ठाकुर की करीब 60 साल की मेहनत का नतीजा है ये ढाई लाख से ज्यादा सिक्के. इनमें दुनिया के सबसे छोटे मगध साम्राज्य में चलने वाले सिक्के भी हैं. सूक्ष्म होते हुए भी इन पर आकृतियां उकेरी गई हैं. इसी तरह से उनके कलेक्शन में मौर्य साम्राज्य के बैंट बार सिक्के भी हैं. डॉ आर एस ठाकुर बताते हैं "असल में इसमें गर्म लोहे की छड़ से निशान बनाए जाते थे जिससे धातू पिघलकर बैंट हो जाती थी. इसलिए नाम पड़ा बैंट बार."

नदियों से निकला सिक्कों का खजाना (ETV Bharat)

आजाद भारत में जारी हुए फिर क्यों लौटा लिए गए बाजार से ये सिक्के

आर एस ठाकुर के कलेक्शन में वो दुर्लभ सिक्के भी हैं जो आजादी की निशानी कहे जा सकते हैं. भारत की आजादी का प्रतीक इन सिक्कों पर अविभाजित भारत का नक्शा बनाया गया. तिरंगे झंडे के साथ जय हिंद लिखा हुआ था इन पर. डॉ ठाकुर इन सिक्कों को बाजार से वापिस ले लिये जाने की कहानी भी बताते हैं वे कहते हैं, "टकसाल में चूंकि सिक्के पहले तैयार हो चुके थे. बाजार में आ भी गए लेकिन फिर भारत का बंटवारा हो गया तो ये सिक्के वापिस ले लिए गए थे. उनके कलेक्शन में आजादी के बाद से भारत में चले इकन्नी, दुअन्नी, 5 पैसे, 10 पैसे के सिक्के से लेकर 1 रुपए और 500 रुपए तक का सिक्का मौजूद है."

आजाद भारत के समय जारी हुआ सिक्का (ETV Bharat)

हेयर पिन बाजार में चलाओ भी और बालों में लगाओ भी

खास बात इन मुद्राओं का आकार भी रहा. बीजापुर के शासक आदिल शाह के दौर में चली हेयर पिन की मुद्रा बेहद खास थी. इसे लारेन भी कहते थे. आरएस ठाकुर बताते हैं "चूंकि उस समय बालों में पुरुष भी क्लिप लगाया करते थे तो आदिल शाह ने इसी तरह की मुद्रा तैयार कर ली थी. ये अपनी तरह की पहली मुद्रा थी."

शेरशाह सूरी के सिक्के (ETV Bharat)

विक्रमादित्य काल में मुद्रा में डमरू और शेरशाह सूरी का रुपैया

विक्रमादित्य काल में भगवान शिव की बड़ी आस्था थी, तो वो आस्था मुद्रा तक भी दिखाई दी. आर एस ठाकुर बताते हैं "विक्रमादित्य काल में भगवान शिव के डमरु प्रकार के सिक्के निकाले गए थे. इसी तरह से शाहजहां मुगल सम्राट के दौर में शुद्ध सोने के सिक्के थे जिन पर कलमा लिखा हुआ था. लेकिन खास योगदान शेरशाह सूरी का माना जाएगा. अंग्रेजों ने भारतीय मुद्रा के लिए जो रुपैया शब्द का इस्तेमाल किया, ये शब्द शेरशाह सूरी का ही दिया हुआ है. मुस्लिम शासक होते हुए भी उन्होंने देवनागिरी शब्द का इस्तेमाल किया. जिसे बाद में अंग्रेजों ने भारतीय मुद्रा के लिए प्रयोग किया."

अलाउद्दीन खिलजी का सोने का टंका (ETV Bharat)

86 रत्ती का तोला और कुल 14 रुपए का सोने का सिक्का

आर एस ठाकुर के कलेक्शन में अलाउद्दीन खिलजी का टका भी है. 86 रत्ती का टका. पहले दस ग्राम के सिक्के चला करते थे. लेकिन डॉ ठाकुर के मुताबिक "उन्होंने 12 ग्राम के सिक्के चलाए. जिनका बाजार मूल्य केवल 14 रुपए था. अलाउद्दीन खिलजी के दौर में तौल बहुत पक्का था अगर जरा भी तौल गड़बड़ होती थी तो वे तौलने वाले की खाल खींच लिया करते थे."

गांधार जनपद का सिक्का (ETV Bharat)

नदियों से निकला सिक्कों का ये खजाना

आर एस ठाकुर पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर हैं. लेकिन घर में मिले दुर्लभ सिक्कों से इन्हें ढूंढने और सहेजने का जो जुनून पकड़ा तो उज्जैन के पास महीदपुर के रहने वाले इस शख्स ने पूरी क्षिप्रा ढूंढ़ डाली. वे कहते हैं, "जो परंपरा है हमारे यहां कि आम हो या खास सब नदियों में सिक्के डालते ही डालते हैं. राजा महाराज तो एक मुट्ठी सोने चांदी की मुद्राएं डाला करते थे. उसी की बदौलत ये हुआ कि बचपन से मैं नदी में जाता था और हर बार खाजना लेकर आता था मुद्राओं का. लेकिन अब बांध बनने से लगातार उत्खनन होने से उस तादाद में नदी में सिक्के नहीं मिल पाते."

मोहम्मद गौरी की मुद्रा (ETV Bharat)

सोमल देवी हर दिन जारी करतीं थीं एक सिक्का

अजमेर को बसाने वाली सोमल देवी के दौर की खासियत थी कि वे हर दिन एक नया सिक्का निकालती थीं. इनमें ज्यादातर तांबे के सिक्के थे. इतिहासकार अमिता सिंह बताती हैं, "उस समय मुद्रा आपके प्रभाव को भी बताती थी और सोमल देवी के विषय में ये मानती हूं कि उस समय वे महिला सशक्तिकरण की कितनी बड़ी मिसाल थीं. उनकी हर दिन निकलने वाली मुद्रा में दूसरे हिस्से में उनका नाम दर्ज होता था."