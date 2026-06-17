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2 कमरों में 5 कक्षाएं, हैंडपंप सूखे, DPA मुख्यालय से 8 किमी दूर स्कूल में टपकती छत के नीचे पढ़ाई

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल की बदहाल तस्वीर, क्लास की छत का टपक रहा प्लास्टर, पानी पीने घर जाते हैं बच्चे. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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स्कूल में टपकती छत के नीचे पढ़ाई (Bhopal)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 11:52 AM IST

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भोपाल: एक तरफ राजधानी भोपाल को आधुनिक और स्मार्ट शहर बनाने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर अमरावत खुर्द स्थित एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला बदहाल अव्यवस्थाओं की तस्वीर पेश कर रही है. यहां बच्चे टपकती छतों के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, स्कूल में शौचालय जर्जर हो चुके हैं. इस स्कूल में पानी पीने के लिए बच्चों को घर जाना पड़ता है, तो वहीं खेल का मैदान हादसों को न्योता देता नजर आता है. हैरानी की बात यह है कि यह स्कूल डीपीआई मुख्यालय से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहां की स्थिति किसी दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल जैसी दिखाई देती है.

जर्जर भवन में खतरे के साये में पढ़ाई
बता दें कि, इस स्कूल भवन की स्थिति बेहद खराब है. यहां एक कमरे को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, क्योंकि बरसात में उसकी छत से पानी टपकता है और छत गिरने का खतरा बना रहता है. वहीं जिन कमरों में कक्षाएं संचालित हो रही हैं, वहां भी छत का प्लास्टर टूटकर गिर रहा है. इसके बावजूद बच्चे इन्हीं कमरों में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं.

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल की बदहाल तस्वीर (ETV Bharat)

दो कमरों में पांच कक्षाएं, दरी पर बैठते हैं बच्चे
स्कूल में कमरों की कमी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दो कमरों में पांच कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है. एक कमरे का उपयोग मध्यान्ह भोजन के लिए किया जाता है. साथ ही स्कूल में पर्याप्त फर्नीचर नहीं होने के कारण कई बच्चे दरी पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, यहां बेंचों की संख्या भी गिनी-चुनी है.

MP schools no water facility
बच्चों को नहीं मिल रहा साफ पेयजल (ETV Bharat)

पानी नहीं, शौचालय भी बंद पड़ा
स्कूल परिसर में शौचालय की हालात काफी जर्जर है. यहां आसपास झाड़िया उग गई हैं. बच्चों को इनमें हादसे का डर भी बना रहता है. परिसर में लगा हैंडपंप भी सूख चुका है. ऐसे में बच्चों को शौच के लिए स्कूल से बाहर जाना पड़ता है. इस समस्या से छात्राएं सबसे अधिक परेशान हैं. पीने के पानी के लिए भी बच्चों और स्टाफ को आसपास के नलों और टंकियों पर निर्भर रहना पड़ता है.

study under leaking roof
स्कूल की छत का प्लास्टर निकला (ETV Bharat)

मध्यान्ह भोजन में भी पानी बना चुनौती
स्कूल में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था नियमित रूप से संचालित हो रही है और बच्चे भोजन की गुणवत्ता से संतुष्ट हैं. लेकिन पानी की कमी यहां भी परेशानी का कारण बनी हुई है. भोजन के बाद बर्तन साफ करने के लिए स्कूल स्टाफ को आसपास के घरों से पानी लाना पड़ता है.

bhopal school toilet dilapidated
जर्जर हालत में स्कूल का शौचालय (ETV Bharat)

खेल मैदान में पत्थर, हर वक्त हादसे का डर
अमरावद खुर्द स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मौजूद मैदान में बड़े-बड़े पत्थर गढे हुए हैं. खेलते समय बच्चों के चोटिल होने का खतरा लगातार बना रहता है. इसके बावजूद मैदान को समतल करने की दिशा में अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है.

MP poor education system
दो कमरों में पांच कक्षाएं, दरी पर बैठते हैं बच्चे (ETV Bharat)

बिजली की भी स्थायी व्यवस्था नहीं
स्कूल में लंबे समय तक बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं थी. हाल ही में पास स्थित एक सामुदायिक शौचालय से कनेक्शन लेकर अस्थायी रूप से बिजली की व्यवस्था की गई है. स्कूल में अब तक नियमित विद्युत वायरिंग नहीं हो सकी है.

अधिकारियों का दावा, जल्द होगी व्यवस्था
स्कूल में करीब सात शिक्षक पदस्थ हैं. बच्चों का कहना है कि पढ़ाई और मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था ठीक है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी उनकी सबसे बड़ी समस्या है. वहीं जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार अहिरवार का कहना है कि, ''स्कूल में पानी, शौचालय और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. पानी की समस्या दूर करने के लिए बोरवेल कराया गया था, लेकिन उसमें पानी नहीं निकला. अब वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है.''

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