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35000 गोपालकों को 101 करोड़ का गिफ्ट, उज्जैन में 255 करोड़ की डेयरी, मध्य प्रदेश होगा नशामुक्त

भोपाल: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भोपाल में गोपालक सम्मेलन में गोशालाओं को 101 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया. भेल दशहरा मैदान पर 11 जिलों के करीब 35 हजार गोपालकों के सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही. इसके अलावा उज्जैन में बन रहे 255 करोड़ रुपए के डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमिपूजन किया. इस सम्मेलन में उन्होंने सहकारिता, श्वेत क्रांति और डेयरी क्षेत्र के विस्तार को लेकर भी कई घोषणाएं कीं.

गोपालक सम्मेलन के मंच से ही केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश को नशामुक्त बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री और गृह विभाग के साथ बैठक में 31 दिसंबर 2029 से पहले मध्य प्रदेश को नारकोटिक्स मुक्त बनाने की प्लानिंग की जाएगी. माताओं से कहा कि 2029 के बाद प्रदेश में उनके बेटे-बेटियों के लिए नशे की जगह नहीं होगी."

अमित शाह ने कहा, "देश में सहकारिता से जुड़े लोगों की लंबे समय से मांग थी कि केंद्र में सहकारिता का स्वतंत्र मंत्रालय बने. नरेंद्र मोदी सरकार ने यह मंत्रालय बनाया. इसका सबसे ज्यादा फायदा गोपालकों को होने वाला है. एक साल पहले शुरू हुई श्वेत क्रांति-2 के तहत देश में 75 हजार नई डेयरियां बनाई जाएंगी और 46 हजार मौजूदा डेयरियों को मजबूत किया जाएगा. इनमें सबसे ज्यादा नई डेयरियां मध्य प्रदेश में बनाई जाएंगी."

'भारत दुनिया में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन वाला देश'

अमित शाह ने कहा, "2014-15 में देश का दूध उत्पादन करीब 14.6 करोड़ टन था, जो अब बढ़कर 25 करोड़ टन तक पहुंच गया है. प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भी 360 ग्राम से बढ़कर 485 ग्राम हो गई है. भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया है. देश के शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं.

गोपालकों को सैकड़ों करोड़ की सौगात (ETV Bharat)

नस्ल सुधार से बढ़ेगा दूध उत्पादन

भोपाल में अयोजित गोपालकों के सम्मेलन में 12 करोड़ रुपए की लागत से केंद्रीय गुणवत्ता प्रयोगशाला का लोकार्पण किया गया. शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट के लिए भी काम होगा. अमित शाह ने बताया, "उन्होंने मुख्यमंत्री से 50 एकड़ जमीन मांगी है, जिस पर गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम किया जाएगा. सेक्स-सार्टेड सीमन से बछड़ी पैदा होने की संभावना बढ़ेगी, जिससे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी. प्रदेश में दूध उत्पादन को 50 लाख लीटर तक ले जाने का लक्ष्य है."

313 ब्लाक में पशुपालक प्रतियोगिता

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "प्रदेश के सभी 313 विकासखंडों के चयनित वृंदावन गांवों में उन्नत पशुपालकों की प्रतियोगिता होगी. प्रथम पुरस्कार एक लाख, द्वितीय 50 हजार और तृतीय पुरस्कार 25 हजार रुपए होगा. सहकारी समितियों के जरिए दूध का भाव करीब 35 रुपए से बढ़कर 55 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचा है." इस सम्मेलन में 35 हजार गोपालकों की मौजूदगी में गोशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए गए और उज्जैन के 255 करोड़ रुपए के डेयरी प्लांट का वर्चुअल भूमिपूजन किया गया.

अमित शाह का मध्य प्रदेश को 31 दिसंबर 2029 तक नशामुक्त बनाने का ऐलान (ETV Bharat)

'साल 2029 तक मध्य प्रदेश को नशामुक्त बनाने की योजना'

अमित शाह ने कहा, "आज मुख्यमंत्री और गृह विभाग के साथ उनकी बैठक है. इसमें मध्य प्रदेश को नशामुक्त बनाने की रणनीति तैयार की जाएगी. लक्ष्य है कि 31 दिसंबर 2029 से पहले प्रदेश नारकोटिक्स मुक्त हो. इस दिशा में सभी विभागों को साथ लेकर बारीक प्लानिंग की जाएगी. माताओं से अपील करते हुए शाह ने कहा कि 2029 के बाद उनके बेटे-बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रदेश में नशे की जगह नहीं होगी."