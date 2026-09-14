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भोपाल की बेटी अरीबा ब्रिटेन में चमकीं, ग्लोबल अंडरग्रेजुएट अवॉर्ड जीता

भोपाल की अरीबा जुनैद को यूके में मिलेगा अंतरराष्ट्रीय सम्मान. अनोखी उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल. रिपोर्ट-आबिद मुमताज.

ARIBA JUNAID INTERNATIONAL AWARD
भोपाल की अरीब का ग्लोबल अंडरग्रेजुएट अवॉर्ड में सेलेक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 12:05 PM IST

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भोपाल: राजधानी भोपाल निवासी अरीबा जुनैद सिद्दीकी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. अरीबा का प्रतिष्ठित ग्लोबल अंडरग्रेजुएट अवॉर्ड में चयन हुआ है. उन्हें इसी साल नवंबर में ब्रिटेन में अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. यह सम्मान उन्हें आर्किटेक्चर एंड डिजाइन कैटेगरी में मिलने जा रहा है. उनकी इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है.

अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजाह की छात्रा

भोपाल की रहने वाली अरीबा जुनैद सिद्दीकी ने अपनी प्रतिभा का लोहा अंतरराष्ट्रीय मंच पर मनवाया है. अरीबा अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजाह की छात्रा हैं. ग्लोबल विनर स्तर पर आर्किटेक्चर एंड डिजाइन श्रेणी में उसका चयन हुआ है. उन्होंने Earthen Futures Catalysts of Resilience नामक प्रोजेक्ट के लिए प्रतिष्ठित सम्मान हासिल किया है.

AMERICAN UNIVERSITY OF SHARJAH
भोपाल की अरीबा जुनैद ने जीता ग्लोबल अवॉर्ड (ETV Bharat)

परिवार में खुशी की लहर

ग्लोबल अंडरग्रेजुएट अवॉर्ड्स के चेयरमैन जिम बैरी ने कहा, "कई प्रतिभाएं दुनिया का ध्यान आकर्षित करने से काफी पहले ही अपनी उपलब्धियों से अलग पहचान बना लेती हैं." वहीं, अरीबा की इस उपलब्धि से उनके पिता जुनैद सिद्दीकी और मां राना जुनैद सिद्दीकी सहित पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. केंद्रीय विद्यालय की पूर्व प्रधान अध्यापक रिजवाना कादरी ने अपनी नातिन अरीबा की उपलब्धि पर बेहद खुश जाहिर की है.

माता-पिता के साथ शारजाह में रहती हैं अरीबा

रिजवाना कादरी ने कहा, "उसने अपनी मेहनत और प्रतिभा से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे भोपाल और देश का नाम रोशन किया है. फिलहाल वह अपने माता-पिता के साथ शारजाह में है और वहीं अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजाह की छात्रा हैं."

अरीबा की इस अंतरराष्ट्रीय सफलता को भोपाल के लिए भी गर्व की उपलब्धि माना जा रहा है. उनकी उपलब्धि ने एक बार फिर साबित किया है कि भोपाल की प्रतिभाएं वैश्विक मंच पर भी अपनी पहचान बनाने का हुनर रखती है.

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