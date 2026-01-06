अंबेडकर नगर मारपीट कांड, सिर पर डंडा लगने से 20 साल के जतिन पाठक की मौत, पुलिसकर्मी के पति समेत 5 पर FIR
31 दिसंबर की रात न्यू ईयर मना रहे युवकों को पड़ोसियों ने लाठियों से बेरहमी से मारा, 5 दिन बाद युवक ने तोड़ा दम
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 6, 2026 at 7:40 AM IST
भोपाल : अंबेडकर नगर इलाके में नववर्ष पर सड़क पर खूनी खेल हुआ जब स्थानीय लोगों ने एक युवक की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी. युवक 31 दिसंबर की रात अंबेडकर नगर में ही रहने वाले अपने साथी के साथ पार्टी कर रहा था. इस दौरान रात को पटाखे फोड़ते वक्त युवकों का उनके पड़ोसियों से विवाद हो गया. इस दौरान वहां रहने वाले दूसरे गुट के 4 से 5 लोगों ने लाठियों से युवकों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, जिसमें 20 साल के जतिन पाठक के सिर पर गंभीर चोटें आईं, युवक सड़क पर तड़पता रहा और आरोपी उसपर डंडे बरसाते रहे. राहगीरों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया जहां, घटना से 5 दिन बाद सोमवार को युवक ने दम तोड़ दिया.
महिला पुलिसकर्मी के पति पर आरोप
घटना कमला नगर थाना क्षेत्र की है, जहां युवक की मौत के बाद से आक्रोश है. स्थानीय लोगों ने मारपीट का वीडियो भी बनाया है, जिसमें युवक को बेरहमी से मारा जाता है और वह सड़क पर तड़पता नजर आता है. इस वारदात में एक महिला पुलिसकर्मी के पति प्रकाश मालवीय का भी नाम सामने आया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए युवक के परिजनों ने सोमवार को चक्का जाम कर दिया. इस घटना को लेकर एसीपी अंकिता खातरकर ने कहा, '' पुलिस विभाग महिला पुलिसकर्मी और उसकी पति की भूमिका की भी जांच कर रही है. भूमिका स्पष्ट होती है तो महिला पुलिस कर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी.''
इलाज के दौरान हुई युवक की मौत
31 दिसंबर की घटना के बाद 5 जनवरी को युवक की मौत हो गई, जिसके बाद अब मामले में हत्या की धारा समेत कई धाराएं बढ़ा दी गई हैं. इस मामले में पुलिस ने 5 नामजद आरोपी बनाए हैं. वहीं मृतक युवक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मारपीट करने वाले आरोपियों के साथ पुलिस लाइन में रहने वाली एक महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थी और उसने भी उनके बेटे के साथ मारपीट की. परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते आरोपियों को रोका जाता तो उनके बेटे की जान बच सकती थी.
मारपीट का वीडियो आया सामने
वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मारपीट में शामिल पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना के वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर आगे की जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है.
एडिशनल डीसीपी रश्मी अग्रवाल दुबे ने कहा, '' मारपीट करने वाले पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी के पति के साथ-साथ स्वयं महिला पुलिसकर्मी ने भी युवक के साथ मारपीट की थी, इसे लेकर पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच में अगर कोई अन्य दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी.''