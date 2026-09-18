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भूलने की बीमारी में दवा के साथ संगीत और थेरेपी का सहारा, मरीज को समाज से न करें अलग

भूलने की बीमारी में दवा के साथ संगीत और थेरेपी का सहारा ( ETV Bharat )

भोपाल: अल्जाइमर को सिर्फ भूलने की बीमारी समझना ठीक नहीं है. उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त और रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगते हैं, लेकिन मरीज को सामाजिक जीवन से अलग कर देना इसका समाधान नहीं है. बीएचएमआरसी से सेवानिवृत्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. अर्चना सहाय का कहना है कि "दवा के साथ थेरेपी, संगीत और छोटी-छोटी गतिविधियों के जरिए अल्जाइमर के मरीजों को सक्रिय और सामाजिक जीवन से जोड़े रखने की कोशिश की जा सकती है. इसी संदेश के साथ 20 सितंबर को भोपाल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. दवा के साथ थेरेपी पर जोर डा. अर्चना सहाय पिछले 20 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं. उनका कहना है कि अल्जाइमर मरीजों की देखभाल सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए. बल्कि मरीज की क्षमता के अनुसार उसे छोटे-छोटे कामों में शामिल करना जरूरी है. जिसके बाद रंगों की पहचान, कपड़े चुनना, कंघी करना या आकृतियों को पहचानने जैसे अभ्यास उनकी दिनचर्या का हिस्सा बनाए जा सकते हैं. अल्जाइमर के मरीजों को समाज से जोड़ने की अनोखी पहल (ETV Bharat) याददाश्त के लिए संगीत का इस्तेमाल इस कार्यक्रम में मिड बीट्स नाम से डाक्टरों का एक बैंड भी प्रस्तुति देगा. डॉ. सहाय के मुताबिक पुराने गीतों और संगीत के जरिए मरीजों से जुड़ी पुरानी यादों को सक्रिय करने की कोशिश की जा सकती है. उनका संदेश है कि संगीत मनोरंजन के साथ मरीज को मानसिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल करने का माध्यम भी बन सकता है.