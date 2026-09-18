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भूलने की बीमारी में दवा के साथ संगीत और थेरेपी का सहारा, मरीज को समाज से न करें अलग

अल्जाइमर के मरीजों को समाज से जोड़ने की पहल, भोपाल में विश्व अल्जाइमर दिवस की पूर्व संध्या पर 20 सितंबर को विशेष कार्यक्रम. रिपोर्ट विश्वास चतुर्वेदी.

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भूलने की बीमारी में दवा के साथ संगीत और थेरेपी का सहारा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 9:52 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: अल्जाइमर को सिर्फ भूलने की बीमारी समझना ठीक नहीं है. उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त और रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगते हैं, लेकिन मरीज को सामाजिक जीवन से अलग कर देना इसका समाधान नहीं है. बीएचएमआरसी से सेवानिवृत्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. अर्चना सहाय का कहना है कि "दवा के साथ थेरेपी, संगीत और छोटी-छोटी गतिविधियों के जरिए अल्जाइमर के मरीजों को सक्रिय और सामाजिक जीवन से जोड़े रखने की कोशिश की जा सकती है. इसी संदेश के साथ 20 सितंबर को भोपाल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.

दवा के साथ थेरेपी पर जोर

डा. अर्चना सहाय पिछले 20 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं. उनका कहना है कि अल्जाइमर मरीजों की देखभाल सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए. बल्कि मरीज की क्षमता के अनुसार उसे छोटे-छोटे कामों में शामिल करना जरूरी है. जिसके बाद रंगों की पहचान, कपड़े चुनना, कंघी करना या आकृतियों को पहचानने जैसे अभ्यास उनकी दिनचर्या का हिस्सा बनाए जा सकते हैं.

अल्जाइमर के मरीजों को समाज से जोड़ने की अनोखी पहल (ETV Bharat)

याददाश्त के लिए संगीत का इस्तेमाल

इस कार्यक्रम में मिड बीट्स नाम से डाक्टरों का एक बैंड भी प्रस्तुति देगा. डॉ. सहाय के मुताबिक पुराने गीतों और संगीत के जरिए मरीजों से जुड़ी पुरानी यादों को सक्रिय करने की कोशिश की जा सकती है. उनका संदेश है कि संगीत मनोरंजन के साथ मरीज को मानसिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल करने का माध्यम भी बन सकता है.

मरीज को समाज से अलग न करें

डॉ. सहाय के अनुसार अल्जाइमर के मरीज को बीमारी के कारण सामाजिक जीवन से दूर करना उचित नहीं है. परिवार उन्हें सामाजिक समारोहों और रोजमर्रा की गतिविधियों में शामिल कर सकता है, हालांकि इसके लिए विशेष देखभाल की जरूरत होती है. छोटे निर्देश, इशारों और सरल गतिविधियों के जरिए मरीज की भागीदारी बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है.

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बीमारी में दिमाग पर पड़ता है असर

अल्जाइमर में मस्तिष्क की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जिससे याददाश्त, सोचने-समझने और रोजमर्रा के काम करने में परेशानी बढ़ सकती है. डॉ. सहाय ने बताया कि उम्र बढ़ने के साथ इसका खतरा बढ़ता है. वहीं स्ट्रोक या सिर में गंभीर चोट जैसी स्थितियां भी मस्तिष्क की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती हैं.

20 सितंबर को जागरूकता कार्यक्रम

आयोजकों ने बताया कि विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर की पूर्व संध्या पर 20 सितंबर को होशंगाबाद रोड स्थित होटल बास्टियन के बैंक्वेट हाल में कार्यक्रम होगा. इसका मुख्य फोकस मरीजों के साथ उनके देखभाल करने वालों को जागरूक करना है. इस कार्यक्रम में बताया जाएगा कि अल्जाइमर मरीजों की रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे आसान बनाया जाए और उन्हें परिवार व समाज से जोड़े रखते हुए सम्मानजनक जीवन कैसे दिया जा सकता है.

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