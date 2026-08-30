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कंपोस्टेबल कैरी बैग कर रहा मालामाल, खड़ा हो गया 8 करोड़ के टर्नओवर का कारोबार

भोपाल के मुकुल द्विवेदी और मनीष द्विवेदी ने डेढ़ से दो करोड़ रुपए के निवेश से कंपोस्टेबल कैरी बैग बनाने का शुरू किया काम, करोड़ों में खेल रहे आज. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

COMPOSTABLE CARRY BAGS
कंपोस्टेबल कैरी बैग का बिजनेस कर रहा मालामाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 10:55 AM IST

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Updated : August 30, 2026 at 11:03 AM IST

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भोपाल: राजधानी के दो युवाओं को कोविड के दौरान घर बैठे एक ऐसा आइडिया आया, जो आज कारोबार के साथ पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बन गया है. भोपाल के मुकुल द्विवेदी और मनीष द्विवेदी ने करीब चार साल पहले डेढ़ से दो करोड़ रुपए के निवेश से कंपोस्टेबल कैरी बैग बनाने का काम शुरू किया था. मक्के, आलू और शकरकंद के स्टार्च से तैयार जैविक बहुलक (बायोपॉलिमर) से बनने वाले इन बैग को पालिथीन के विकल्प के तौर पर तैयार किया जा रहा है. कुछ मशीनों से शुरू हुआ यह कारोबार अब करीब 8 करोड़ रुपए के सालाना कारोबार तक पहुंच चुका है और इससे 25 से 30 लोगों को सीधे रोजगार मिल रहा है.

कोविड में प्लास्टिक का विकल्प खोजने से शुरू हुई कहानी

मुकुल बताते हैं कि "कोविड के समय जब बाजार बंद थे और हर सामान के लिए प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल बढ़ रहा था, तभी मेरे और मनीष के मन में पर्यावरण के अनुकूल विकल्प तैयार करने का विचार आया. इसके बाद हमने जैविक बहुलक आधारित कैरी बैग पर जानकारी जुटाना शुरू की और मशीनें लगाकर उत्पादन शुरू किया. शुरुआत में ट्यूब बनाने, कटिंग और हैंडल के लिए छेद करने वाली मशीनों से काम शुरू हुआ था. तब करीब डेढ़ से दो करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश में भवन और मशीनरी तैयार की गई. आज कंपनी का कारोबार 7 से 8 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है."

कोविड में प्लास्टिक का विकल्प खोजने से शुरू हुई कहानी (ETV Bharat)

छह महीने में मिट्टी में मिल जाने का दावा, प्रयोगशाला में हुई जांच

इन कैरी बैग की खासियत यह है कि इन्हें मक्के, आलू और शकरकंद के स्टार्च से तैयार जैविक बहुलक (बायोपॉलिमर) से बनाया जाता है. निर्माता के अनुसार मिट्टी, हवा, पानी और धूप के संपर्क में आने के बाद यह सामग्री करीब छह महीने में गलकर मिट्टी में मिल जाती है. इसके नमूनों की जांच केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रयोगशाला में कराई गई. परीक्षण के दौरान बैग को पौधों के नीचे मिट्टी में दबाया गया और छह महीने बाद उसके विघटन की जांच की गई.

उद्यमी के अनुसार परीक्षण में करीब 90 से 95 प्रतिशत सामग्री के गलने की बात सामने आई. उनका दावा है कि इससे जहरीला अवशेष नहीं बचता. इन बैग का इस्तेमाल किराना, कचरा संग्रहण और जैव-चिकित्सकीय जरूरतों समेत अलग-अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है. अलग-अलग जरूरत के हिसाब से लाल, हरे, सफेद और नीले रंग के बैग भी तैयार किए जाते हैं.

Compostable Carry Bags bussiness
कंपोस्टेबल कैरी बैग बनाने की प्राोसेस मशीन (ETV Bharat)

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पालिथीन के बराबर कीमत, अब औद्योगिक पैकेजिंग पर नजर

मुकुल के अनुसार "कंपोस्टेबल बैग की कीमत अब सामान्य पालिथीन के करीब पहुंच चुकी है. हालांकि, उत्पादन क्षमता और प्रति बैग संख्या में अंतर के कारण कुछ ग्राहकों को लागत में मामूली अंतर महसूस होता है. यदि टैक्स में राहत मिले तो इनकी कीमत और कम हो सकती है. कंपनी का कारोबार अब भोपाल तक सीमित नहीं है." उद्यमी के अनुसार भोपाल और देश के दूसरे हिस्सों में 150 से अधिक दुकानों और संस्थानों के लिए उनके ब्रांड के अनुसार छपाई और पैकेजिंग वाले बैग तैयार किए जा रहे हैं. दक्षिण भारत में भी इनकी मांग बढ़ी है. अब कंपनी कैरी बैग से आगे बढ़कर औद्योगिक पैकेजिंग के लिए कंपोस्टेबल थैलियां और सीलबंद पैकेज तैयार करने की दिशा में काम कर रही है.

सरकारी मदद से छोटे उद्योगों को मिल रहा विस्तार का सहारा

लघु उद्योग का संचालन कर रहे उद्योगपतियों के अनुसार "मध्य प्रदेश में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाओं का असर अब जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहा है. मशीनरी पर सब्सिडी, नए बाजार तक पहुंच बनाने के लिए प्रदर्शनियों में भागीदारी और कारोबार के विस्तार में विभागीय सहयोग जैसी सुविधाएं छोटे उद्यमियों के लिए शुरुआती पूंजी का दबाव कम कर रही हैं." मुकुल बताते हैं कि उनके उद्यम को भी नई मशीनरी खरीदने पर 40 प्रतिशत तक सब्सिडी और प्रदर्शनियों में उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए सरकारी मदद मिली. इससे न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिली, बल्कि नए ग्राहकों और बाजारों तक पहुंच बनाना भी आसान हुआ.

Last Updated : August 30, 2026 at 11:03 AM IST

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