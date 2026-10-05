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भोपाली लोग गाली बहुत बकते हैं, आखिर कौन है मास्टर माइंड? सांसद आलोक शर्मा का सवाल

सांसद आलोक शर्मा ने गालियों के बढ़ते चलन पर आपत्ति की ( ETV BHARAT )

भोपाल : देश में जेन ज़ी और जेन अल्फा के बढ़ रहे प्रोटेस्ट के दौरान लगने वाले कुछ आपत्तिजनक नारों की लगातार निंदा हो रही है. भोपाल से बीजेपी सासंद आलोक शर्मा का कहना है "भोपाली लोग बहुत गाली बकते हैं. मैं भी शुरू में बहुत गाली बकता था." उन्होंने बिना नाम लिए जेन जी को लेकर कहा "जिस तरह से सोशल मीडिया पर हमारी बेटियां गाली देती हैं वह मन को तकलीफ देता है. कौन इन्हें ट्रेनिंग दे रहा है, मास्टर माइंड कौन है इसके पीछे. ये पता करना चाहिए."

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद आलोक शर्मा ने कहा "शुरू में मैं भी बहुत गाली बकता ता. मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ कहने लगी तुम करते क्या हो, मोबाइल लेकर इधर एक गाली बक देते हो, उधर एक गाली. मैंने कहा कि ये भोपाल की हमारी लैंग्वेज है. लेकिन सोशल मीडिया पर हमारी बेटियां जब गाली देती हैं मन को तकलीफ होती है. ये पता करना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं. जो एक महीने ट्रेनिंग देते हैं. फिर वही जंतर मंतर पर ऐसी गाली का प्रयोग करते है."

शिवराज सिंह चौहान ने भी उठाया था सवाल

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में देशभर में हो रहे सुरक्षा को लेकर लड़कियों के प्रोटेस्ट पर बयान दिया था. उन्होंने कहा था "आज यह सोचने की जरूरत है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं. जब बेटियों को पुरुषों के प्रति अविश्वास जताने वाला नारा लिखना पड़ रहा है." उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे नारे “एक कचौड़ी, दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा” का जिक्र करते हुए कहा "यह नारा कभी सार्थक और सफल नहीं होना चाहिए. यह पूरे समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है."

सभी को आत्ममंथन करने की जरूरत

शिवराज सिंह चौहान ने कहा "कई बार बेटियों को गलत नजरों से देखने वाले लोग कोई अनजान नहीं, बल्कि जान-पहचान के ही होते हैं. ऐसी घटनाओं से यह सवाल उठता है कि आखिर समाज को क्या हो गया है. बेटियों का मान-सम्मान और उनकी इज्जत करना केवल परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है."

उन्होंने पुरुषों, बेटों और उनके माता-पिता से भी आत्ममंथन करने की अपील की. आखिर क्यों ये नौबत आई कि मेरी बेटियों को ये नारा लिखना पड़ रहा है. समाज को इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि वह किस दिशा में जा रहा है. यदि बहन और बेटियां पुरुषों पर विश्वास नहीं कर पाएंगी तो समाज और देश कैसे आगे बढ़ेगा. इसके लिए सभी को संकल्प लेना होगा कि बेटियों, बहनों और माताओं का सम्मान किया जाए.