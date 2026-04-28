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भोपाल में गुरुग्रंथ साहिब का अनादर रोकने पर भड़का युवक, पुलिस के सामने ही मारपीट

भोपाल में गुरुग्रंथ साहिब की बेकद्री मामले में युवक गिरफ्तार. इससे पहले आरोपी ने गुरुद्वारा कमेटी सदस्य से पिटाई की.

Disrespect Guru Granth Sahib
भोपाल में गुरुग्रंथ साहिब का अनादर, युवक गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 4:15 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन पुलिस थाना क्षेत्र स्थित ग्रीन पार्क कॉलोनी में गुरुग्रंथ साहिब के अनादर और धार्मिक मर्यादा भंग होने से तनाव फैल गया. सिख समुदाय का आरोप है कि युवक ने बीते एक साल से सारे धार्मिक नियम-कायदों को धता बताकर अपने घर में गुरुग्रंथ साहिब को रखा. युवक नियमानुसार नहीं चला, साथ ही जहां गुरुग्रंथ साहिब को रखा, वहां साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा. माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब युवक ने सिख समुदाय के धर्मगुरु पर हमला कर दिया. मौके पर मौजूद पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया.

गुरुग्रंथ साहिब की बेकद्री का आरोप

अशोका गार्डन थाना पुलिस ने बताया ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी पवन पखरानी कई दिनों से अपने घर में गुरुग्रंथ साहिब रखे था. सिख समुदाय और गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सदस्यों का आरोप है कि युवक ने जिस स्थान पर ग्रंथ रखा है, वहां स्वच्छता को लेकर लापरवाही की गई और धार्मिक रीति-नीति का पालन नहीं किया गया. जैसे ही सिख समुदाय को इसकी जानकारी मिली तो रोष फैल गया. सिखों का कहना है कि इससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं.

सम्मानपूर्वक गुरुद्वारे में स्थापित करने का निर्णय

जब सिख समुदाय के लोगों को जानकारी मिली कि एक युवक गुरुग्रंथ साहिब को अपने घर पर रखे है और इस दौरान ग्रंथ की बेकद्री हो रही है तो कई लोग मौके पर पहुंचे. इस दौरान भोपाल गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सदस्यों के साथ पुलिस भी पहुंच गई. युवक पवन पखरानी को सिख समुदाय और पुलिस ने नसीहत दी. इसके बाद तय हुआ कि गुरुग्रंथ साहिब को अरदास के बाद सम्मानपूर्वक गुरुद्वारे में स्थापित किया जाएगा. इसके लिए पुलिस के सामने ही धार्मिक रीति-नीति से प्रक्रिया की गई.

मारपीट सहित कई धाराओं में आरोपी गिरफ्तार

अरदास शुरू होने वाली थी कि अचानक माहौल गर्म हो गया. आरोप है कि पवन पखरानी ने गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सचिव सरदार हरविंदर सिंह पर हमला कर दिया. उनके साथ मारपीट की. हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत ही मामले को संभाल लिया. अशोका गार्डन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट, धार्मिक भावनाएं आहत करने सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. अशोका गार्डन थाना प्रभारी अनुराग लाल ने बताया "आरोपी के खिलाफ मारपीट, धार्मिक भावनाएं आहत करने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. मामले की जांच जारी है."

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