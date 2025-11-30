ETV Bharat / state

एससी एसटी छात्रों को सिविल जज परीक्षा में मिले कम नंबर? IAS संतोष वर्मा का नया शिगूफा

आईएएस वर्मा ने बीते 23 नवंबर को अजाक्स के साधारण सभा में आरक्षण को लेकर बोलते हुए कहा था कि जब तक कोई ब्राह्मण की बेटी उनके बेटे से शादी नहीं करती या संबंध नहीं बनाती, तब तक आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए. वहीं, इसी सभा में वर्मा ने एक और विवादित बयान दिया था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

भोपाल: अजाक्स की साधारण सभा में ब्राह्मणों की बेटियों के खिलाफ विवादित बयान देकर चर्चा में आए आईएएस संतोष वर्मा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. एक तरफ ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर दिए गए बयान के बाद से ही उनकी काफी किरकिरी हो चुकी है. ब्राह्मण समाज के लोग इस बयान के विरोध में लगातार आईएएस वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका पुतला जला रहे हैं. इसके साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर और नौकरी से निष्काषित करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब आईएएस वर्मा का एक और बयान सामने आया है, जिसमें वे हाईकोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

इसमें वर्मा ने सिविल जज परीक्षा को लेकर कहा था कि "आपको पता है, जो एक्जाम हुआ, उसमें हमारे एससी एसटी के लोग सलेक्ट नहीं हुए. उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले. हमारे समाज का व्यक्ति ऑल इंडिया सर्विसेस में आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, राज्य प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बन सकता है, लेकिन सिविल जज नहीं बन सकता. आखिर क्यों नहीं बन सकता है?"

'सिविल जज में 40 या 50 प्रतिशत ही मार्क्स ला सकता है?'

वर्मा ने अपने संबोधन में आगे कहा है कि "आखिर सिविल जज की ऐसी कौन सी पात्रता है, जिससे हमारा व्यक्ति नहीं बन सकता. हमारे बच्चे, समाज के व्यक्ति और बेटियां क्लैट क्लियर करने के बाद दिल्ली और बड़े शहरों में जाकर वकालत की डिग्री हासिल करते हैं. एलएलबी और एलएलएम करते हैं. उसके बाद एक्जाम देकर बड़ी सर्विसेस में सलेक्ट हो जाते हैं. उनके मार्क्स 75 प्रतिशत से अधिक हैं, लेकिन सिविल जज का ऐसा कौन सी एक्जाम होता है कि हमारा बच्चा 40 या 50 प्रतिशत मार्क्स ही ला सकता है?"

वर्मा ने हाईकोर्ट पर लगाए गंभीर आरोप

आईएएस वर्मा ने कहा कि "आपने हमारे समाज के लिए 50 अंकों का कट आफ मार्क्स रखा है, लेकिन ये भी तय कर दिया है कि उनको 49.95 नंबर देना है. लेकिन 50 नंबर नहीं देना है. आपने देख लिया कि इंटरव्यू में इसको 20 नंबर नहीं देना है. इसको साढ़े 19 नंबर देना है. तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को. ये कौन सा आरक्षण है. ये कौन सा नियम है और ये कौन कर रहा है. ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है. जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं. जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मानते हैं. ये वहीं से हो रहा है."

'हमारे बीज को किया जा रहा खत्म'

वर्मा ने कहा कि "मेरा सिर्फ आपको ये कहना है कि जिस तरह से ज्यूडिशियली से न्यायपालिका से आपका बीज समाप्त किया जा रहा है. बीज समझते हो न आप. कि जब हमारा बेटा सिविल जज बनेगा, तभी वो हाईकोर्ट जज तक पहुंचेगा. इसके अलावा कोई चांस नहीं है, लेकिन यदि आपने बीज ही खत्म कर दिया तो करोगे क्या. न्याय की उम्मीद किससे करोगे."

वर्मा की फोटो को गधे पर बिठाकर घुमाया

आईएएस वर्मा द्वारा ब्राह्मणों की बेटी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद प्रदेशभर लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है. शनिवार को भी राजधानी के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के सामने आईएएस संतोष वर्मा पर एफआईआर और निलंबन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान संतोष वर्मा के पुतले को गधे पर बैठाकर शहर में घुमाया गया और जूते-चप्पलों से जमकर पिटाई की गई.

इसके बाद पुतले को प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप जलाया गया. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आशीष शर्मा ने कहा कि "यह मामला केवल एक समाज नहीं, बल्कि प्रदेश की सभी बहन-बेटियों के सम्मान से जुड़ा हुआ है. इसलिए दोषी अधिकारी पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर निलंबन आवश्यक है."