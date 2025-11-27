ETV Bharat / state

विवादित बयान पर IAS संतोष वर्मा को नोटिस, कार्रवाई की चेतावनी, गोपाल भार्गव भी गुस्से में

अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ( ETV BHARAT )

वहीं, सरकार ने शोकॉज नोटिस में वर्मा के इस बयान को सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने और वैमनस्यता फैलाने वाला बताया है. इस बयान को सिविल सेवा नियमों के विपरीत और कदाचरण की श्रेणी में शामिल करते हुए उन्हें 7 दिन के अंदर जबाव देने के निर्देश दिए हैं

मामले के अनुसार अजाक्स की साधारण सभा में आरक्षण के मुद्दे पर आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर गलत बयानबाजी की. मामले ने तूल पकड़ा तो आईएएस वर्मा ने बिना शर्त ब्राह्मण समाज से माफी मांगी, बल्कि अपने इस बयान को सामाजिक समरसता वाला बताया.

भोपाल : अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मणों को लेकर दिया गया विवादित बयान अब उनके गले की फांस बन गया है. बीते 4 दिन से भोपाल समेत अन्य शहरों में सवर्ण समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों में शिकायतें की जा रही हैं. इस मामले ने अब राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है "आपका बयान भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों से अपेक्षित आचरण के अनुरूप न होकर अनुशासनहीनता, स्वच्छेचारिता एवं गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है. अतः कारण बताएं क्यों न आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए. यदि नियत 7 दिवस में इस नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता तो एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी."

नोटिस में वर्मा के भाषण को वैमनस्यता वाला बताया (ETV BHARAT)

सीएम से मिलेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता गोपाल भार्गव

पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक गोपाल भार्गव ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए सरकार से सख्त एक्शन की मांग की है. उन्होंने कहा "इस मामले में वह मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन से भी मुलाकात करेंगे. जो अधिकारी चरित्रहीन हैं और उस पर महिलाओं का यौनशोषण के आरोप भी लगे हैं. ऐसे अधिकारी को आईएएस अवार्ड मिल गया. वह सीएम और सीएस से मांग करेंगे कि जज के फर्जी हस्ताक्षर करने वाला कैसे आईएएस बन गया. ऐसे लोगों का आईएएस अवार्ड वापस होना चाहिए."

भोपाल में गुस्साई महिलाओं ने पोस्टर जलाए

भोपाल के अयोध्या नगर इलाके में बुधवार शाम आईएएस वर्मा के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां सवर्ण समाज के लोगों के साथ में बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुईं. इस दौरान आईएएस वर्मा हाय-हाय के नारे लगाते हुए महिलाओं ने उनके पोस्टर में आग लगा दी.

मुरैना में ब्राह्मण महासभा ने दी चेतावनी

उधर, बुधवार को मुरैना में अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा के विवादित बयान को लेकर ब्राह्मण समाज में रोष है. राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं ने न्यू कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कोतवाली थाने में धरना देकर FIR दर्ज करने की मांग की. 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है. कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि ब्राह्मण समाज ने FIR कराने क़ो लेकर ज्ञापन सौंपा है.