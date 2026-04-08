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इंजीनियरिंग का नमूना बना सिरदर्द, 8 साल बाद 90 डिग्री ब्रिज अधूरा, री-डिजाइन करने का फैसला

भोपाल का ऐशबाग रेलवे ओवर ब्रिज 8 साल के इंतजार के बाद भी जस का तस. तकनीकी जांच के बाद री-डिजाइन करने पर बनी सहमति.

RAILWAY OVER BRIDGE AISHBAGH BHOPAL
8 साल बाद भी जनता के लिए नहीं खुल पाया ऐशबाग रेलवे ओवर ब्रिज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 6:22 PM IST

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भोपाल: राजधानी का ऐशबाग रेलवे ओवर ब्रिज यानि 90 डिग्री ब्रिज एक बार फिर सुर्खियों में है. करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से बना यह पुल 8 साल के इंतजार के बाद भी आम जनता के लिए नहीं खुल पाया है. अब लोक निर्माण विभाग और रेलवे के बीच हुई बैठक में इसके खतरनाक मोड़ को दोबारा डिजाइन करने पर सहमति बनी है.

8 साल की देरी, फिर भी शुरू नहीं हो पाया ब्रिज

बरखेड़ी को ऐशबाग से जोड़ने के लिए बनाए गए इस रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शहर की ट्रैफिक समस्या कम करने के उद्देश्य से किया गया था. करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से बने इस ओवर ब्रिज की डेड लाइन जून 2025 तक निर्धारित थी. लेकिन उद्घाटन से पहले ही इसके डिजाइन को लेकर सवाल खड़े हो गए. इस पुल पर बनाया गया 90 डिग्री मोड़ इतना खतरनाक बताया गया कि भारी वाहनों के लिए इस पर मुड़ना मुश्किल था. तकनीकी खामियां सामने आने के बाद पुल को जनता के लिए खोलने की योजना रोक दी गई. नतीजा यह हुआ कि 8 साल का इंतजार और करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद यह ब्रिज आज तक बंद पड़ा है.

ऐशबाग रेलवे ओवर ब्रिज को री-डिजाइन करने का फैसला (ETV Bharat)

खतरनाक मोड़ बना सबसे बड़ा विवाद

इस ओवरब्रिज की सबसे बड़ी समस्या इसका खतरनाक मोड़ है. दरअसल करीब 119 डिग्री के इस मोड़ को लेकर विशेषज्ञों ने शुरू से ही चिंता जताई थी. इसे अब बोलचाल में 90 डिग्री ब्रिज कहा जाने लगा है. विशेषज्ञों का मानना था कि इतना घुमावदार मोड़ के कारण बड़े और मध्यम वाहनों के लिए सुरक्षित तरीके से गुजरना मुश्किल होगा. ऐसे में दुर्घटना की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पुल को आम यातायात के लिए शुरू नहीं किया. यही वजह है कि उद्घाटन की तारीख निकल जाने के बाद भी यह ब्रिज उपयोग में नहीं आ पाया.

90 DEGREE RAILWAY OVER BRIDGE
8 साल बाद भी शुरू नहीं हो पाया रेलवे ओवर ब्रिज (ETV Bharat)

अब मोड़ को री-डिजाइन करने का फैसला

लगातार विवाद और तकनीकी जांच के बाद अब इस पुल के मोड़ को दोबारा रि-डिजाइन करने का फैसला लिया गया है. मंगलवार को लोक निर्माण विभाग और रेलवे के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति बन गई है. नए प्रस्ताव के अनुसार मोड़ के रेडियस को बढ़ाया जाएगा. अभी जहां इसकी चौड़ाई करीब 8.5 मीटर है, वहीं सुधार के बाद इसे बढ़ाकर लगभग 10.5 से 11 मीटर तक किया जाएगा. इससे भारी और मध्यम वाहन आसानी से मुड़ सकेंगे और दुर्घटना का खतरा भी कम होगा.

BHOPAL BAD ENGINEERING EXAMPLE
खतरनाक मोड़ बना सबसे बड़ा विवाद (ETV Bharat)

जल्द मिल सकती है नई डिजाइन

लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ केपीएस राणा ने बताया कि "रेलवे की ओर से अगले 2 से 3 दिनों में नई डिजाइन मिलने की उम्मीद है. इसके बाद चार से पांच दिनों के भीतर सुधार कार्य शुरू किया जा सकता है. सबसे अहम बात यह है कि ब्रिज का निर्माण करने वाली कंपनी ही इस सुधार कार्य को पूरा करेगी. इसके लिए अलग से नई एजेंसी नियुक्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी."

जांच में कई इंजीनियरों पर गिरी थी गाज

इस ब्रिज के निर्माण में तकनीकी खामियां सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई थी. जांच के बाद लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया था. हालांकि कार्रवाई के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया और पुल आज भी बंद पड़ा है. अब नए डिजाइन के साथ इसे जल्द शुरू करने की बात कही जा रही है.

इंजीनियर इन चीफ केपीएस राणा के अनुसार "रेलवे और पीडब्ल्यूडी विभाग के बीच मोड़ के सुधार को लेकर सहमति बन गई है. रेलवे से डिजाइन मिलते ही सुधार कार्य शुरू कर दिया जाएगा."

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