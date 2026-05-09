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90 डिग्री ब्रिज का सच आया सामने, सभी 7 सस्पेंड इंजीनियर ड्यूटी पर लौटेंगे, चलती रहेगी जांच

भोपाल के बहुचर्चित 90 डिग्री ब्रिज विवाद में नया मोड़, सभी 7 सस्पेंड इंजीनियर बहाल, तकनीकी त्रुटियों की जारी रहेगी जांच.

7 SUSPENDED ENGINEERS REINSTATED
भोपाल में 90 डिग्री ब्रिज का सच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 12:50 PM IST

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Updated : May 9, 2026 at 1:02 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राजधानी के बहुचर्चित 90 डिग्री ब्रिज मामले में लोक निर्माण विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए निलंबित किए गए सात इंजीनियरों को बहाल कर दिया है. हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्माण में तकनीकी और प्रशासनिक त्रुटियों की जांच अभी जारी रहेगी. बता दें कि, अपनी खास बनावट के कारण देशभर में आलोचना झेल चुके इस ब्रिज के मामले में अब डिजाइन, सुपरविजन और निर्माण प्रक्रिया की जिम्मेदारियां तय करने की तैयारी शुरू हो गई है.

लोक निर्माण मंत्री की मंजूरी के बाद बहाली
पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री राकेश सिंह ने सात इंजीनियरों की बहाली को मंजूरी दी है. इनमें तत्कालीन प्रभारी मुख्य अभियंता, कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी और उपयंत्री स्तर के अधिकारी शामिल हैं. सभी को फिलहाल ईएनसी कार्यालय से संबद्ध किया जाएगा. विभाग के ईएनसी केपीएस राणा के अनुसार, ''यह बहाली अंतिम राहत नहीं है, क्योंकि कुछ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच जारी रहेगी. वहीं जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई तय होगी.''

bhopal 90 degree over bridge
बहुचर्चित 90 डिग्री ब्रिज विवाद में नया मोड़ (ETV Bharat)

डिजाइन और निर्माण दोनों पर उठे सवाल
जानकारी के अनुसार, आंतरिक परीक्षण में सामने आया कि चर्चित ब्रिज का कोण 90 डिग्री नहीं बल्कि करीब 119 डिग्री था. अधिकारियों का तर्क है कि जगह सीमित होने के कारण अधिक व्यावहारिक कोण संभव नहीं था. हालांकि निर्माण के दौरान दोनों स्लैब को सीधी दिशा में जोड़ने से ब्रिज का कर्व बिगड़ गया और संरचना विवादों में आ गई. रिपोर्ट में यह भी माना गया कि यदि निर्माण के दौरान बेहतर सुपरविजन और समय पर तकनीकी निर्णय लिए जाते, तो स्थिति सुधारी जा सकती थी.

रेलवे अनुमति और डिजाइन बनी जांच का केंद्र
जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि रेलवे क्षेत्र से जुड़े हिस्से में तय डिजाइन के बजाय अलग प्रकार के पिलर बनाए गए. वहीं कुछ अधिकारियों पर रेलवे की सहमति के बिना ड्राइंग अनुमोदित करने और निर्माण आगे बढ़ाने के आरोप हैं. इसी आधार पर जिम्मेदारी तय करने के लिए विभागीय जांच शुरू की गई है. डिजाइन विंग से जुड़े कुछ इंजीनियरों ने अपने जवाब में गलती से इनकार किया था. परीक्षण के बाद विभाग ने भी फिलहाल उनके खिलाफ जांच आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है.

5 महीने तक चल सकती है विभागीय जांच
वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि, ''अब विभाग जांच अधिकारी नियुक्त करेगा, जो दस्तावेज, तकनीकी रिपोर्ट, बयान और जवाबों की समीक्षा करेगा. इस पूरी प्रक्रिया में चार से पांच महीने का समय लग सकता है.'' बता दें कि, इस ब्रिज को लेकर काफी विवाद हो चुका है. सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लोगों ने इसकी बनावट को इंजीनियरिंग का नमूना बताया था. विवाद ज्यादा होने पर प्रोजेक्ट में शामिल इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया था.

Last Updated : May 9, 2026 at 1:02 PM IST

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