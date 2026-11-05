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भोपाल के ऐशबाग में 600 परिवारों की काली दीपावली, आशियाने टूटने की दहशत में जागकर काट रहे रातें

आशियाने टूटने की दहशत में भोपाल के ऐशबाग में हड़कंप ( ETV BHARAT )

भोपाल : राजधानी के ऐशबाग स्थित मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के 600 जर्जर ईडब्ल्यूएस जनता क्वार्टर जमींदोज करने की तैयारी पूरी कर ली गई है. हाउसिंग बोर्ड ने रहवासियों को 13 नवंबर तक मकान खाली करने का अंतिम नोटिस जारी किया है. तय समय-सीमा समाप्त होने के बाद 14 नवंबर से भवनों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी. इस अल्टीमेट में यहां रहने वाले 600 परिवारों के सामने गंभीर संकट पैदा हो गया है. दीपावली जैसे बड़े त्यौहार के दौरान कार्रवाई की आशंका में इन परिवार की नींद उड़ गई है.

13 नवंबर तक मकान खाली करने के नोटिस