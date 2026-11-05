भोपाल के ऐशबाग में 600 परिवारों की काली दीपावली, आशियाने टूटने की दहशत में जागकर काट रहे रातें
भोपाल के ऐशबाग के 600 जनता क्वार्टर खाली कराने के नोटिस से लोगों में हड़कंप. मकान के बदले मकान की मांग. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 3:30 PM IST
भोपाल : राजधानी के ऐशबाग स्थित मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के 600 जर्जर ईडब्ल्यूएस जनता क्वार्टर जमींदोज करने की तैयारी पूरी कर ली गई है. हाउसिंग बोर्ड ने रहवासियों को 13 नवंबर तक मकान खाली करने का अंतिम नोटिस जारी किया है. तय समय-सीमा समाप्त होने के बाद 14 नवंबर से भवनों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी. इस अल्टीमेट में यहां रहने वाले 600 परिवारों के सामने गंभीर संकट पैदा हो गया है. दीपावली जैसे बड़े त्यौहार के दौरान कार्रवाई की आशंका में इन परिवार की नींद उड़ गई है.
13 नवंबर तक मकान खाली करने के नोटिस
हाउसिंग बोर्ड ने 13 नवंबर तक मकान खाली करने का अंतिम अल्टीमेटम दिया है. हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक इन 600 क्वार्टरों में रहने वाले परिवारों में केवल 110 मूल आवंटी ही वैध हैं, जबकि करीब 490 मकानों पर अनधिकृत रूप से लोगों का कब्जा है. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि 13 नवंबर के बाद इन भवनों में रहना या सामान रखना प्रतिबंधित रहेगा. ऐसे में सभी रहवासियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर मकान खाली करना होगा.
नोटिस मिलने के बाद रहवासियों ने सुनाई व्यथा
नोटिस मिलने के बाद रहवासियो ने विरोध किया है. उनका कहना है सरकार उनको घर के बदले घर दे. अगर ऐसा नहीं किया तो वे यहां से नहीं हटेंगे. स्थानीय निवासी कनिजा का कहना है "उनके बच्चे ही पढ़ रहे हैं. परीक्षा होने वाली है. ऐसे में वे बच्चे और गृहस्थी लेकर कहा जाएंगी." यहीं रहने वाली सीमा का कहना है "अगर उनको जबरन घर से बाहर निकाला जाता हे तो वे बुलडोजर के सामने लेट जाएंगी."
रहवासियों ने अपना दर्द बताते हुए कहा "सभी लोग दीपावली पर्व मनाने की तैयारी कर रहे हैं और इस कॉलोनी में एक प्रकार से मातम पसरा है. एक तरफ लोग साल के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन यहां तो लोगों के घरों में खाना भी नहीं बन रहा. लोग टेंशन में हैं कि भरी सर्दी के मौसम में वे कहां जाएं."
110 वैध आवंटी परिवारों को मिलेगा किराया
मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड अस्सिटेंट इंजीनियर आकांक्षा अग्रवाल ने बताया "पुनर्विकास योजना के तहत राहत का लाभ केवल मूल और वैध आवंटियों को ही दिया जाएगा. पात्र परिवारों को मकान खाली करने से पहले संबंधित कार्यालय में अपना सहमति पत्र जमा करना होगा. इसके बाद नियमानुसार कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर उन्हें मासिक किराया दिया जाएगा. निर्माण कार्य पूरा होने तक यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी."
योजना के तहत पुराने मकानों को हटाकर बहुमंजिला आवासीय परिसर बनाया जाएगा. निर्माण पूरा होने के बाद पात्र मूल आवंटियों को नए फ्लैट भी दिए जाएंगे. अनधिकृत रूप से रह रहे करीब 490 परिवारों को न तो किराये की सुविधा मिलेगी और न ही मुआवजे का लाभ दिया जाएगा.
2016 में ही खतरनाक घोषित हो चुके हैं क्वार्टर
हाउसिंह बोर्ड का कहना है "ऐशबाग के जनता क्वार्टर कई दशक पुराने हैं और लंबे समय से जर्जर हालत में हैं. नगर निगम ने मई 2016 में ही इन 600 भवनों को खतरनाक और जानलेवा घोषित कर दिया था. इसके बाद वर्ष 2018 में भी मकान खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन रहवासियों के कब्जे नहीं हट सके. अब ध्वस्तीकरण की तैयारी तेज कर दी गई है."
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जर्जर मकानों की जगह बनेगा आधुनिक आवासीय परिसर
मध्य प्रदेश पुनर्विकास नीति-2022 के तहत हाउसिंग बोर्ड ऐशबाग की इस जमीन को नए सिरे से विकसित करेगा. पुराने और असुरक्षित भवनों को हटाकर आधुनिक सुविधाओं से युक्त बहुमंजिला आवासीय परिसर तैयार किया जाएगा. योजना के प्रावधानों के मुताबिक वैध मूल आवंटियों को मौजूदा मकान की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल वाले नए फ्लैट दिए जाएंगे.