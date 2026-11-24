9 घंटे में इतिहास बन गये 599 आशियाने, जिंदगी भर की यादें मलबे में हो गईं दफन
भोपाल के ऐशबाग में बुलडोजर ने गिराया 599 घर, बेघर परिवारों ने ईटीवी भारत को सुनाई अपनी दास्तां. रिपोर्ट आबिद मुमताज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 8:23 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 8:44 PM IST
भोपाल: किसी ने जिंदगीभर की कमाई से घर बनाया था, किसी ने इसी छत के नीचे बच्चों को बड़ा होते देखा था, तो किसी बुजुर्ग के लिए यही मकान उसकी पूरी दुनिया था. लेकिन सोमवार को ऐशबाग के 600 जनता क्वार्टर में 599 घर महज 9 घंटे के भीतर इतिहास बन गए. एक घर को हाई कोर्ट के स्टे के कारण नहीं गिराया गया. घर गिराने की कार्रवाई के दौरान 50 जेसीबी और पोकलेन मशीनों ने एक-एक कर मकानों को जमींदोज कर दिया. धूल के गुबार के बीच किसी की गृहस्थी बिखर गई, तो किसी के सामने जिंदगी भर की यादें मलबे में तब्दील हो गईं. सैकड़ों परिवारों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल है कि वो रात को कहां सोएंगे और कल अपने बच्चों को लेकर कहां जाएंगे?
मलबे के सामने खड़े होकर पूछ रहे लोग- हमारा कसूर क्या था?
कार्रवाई के दौरान काजल, जैनब, शाहीन और रुख्सार की आंखों में आंसू थे. घर के साथ उसके सपने भी टूट चुके थे. वह बार-बार यही सवाल कर रही थी कि जब मकान तोड़ने से पहले घर देने का भरोसा दिया गया था, तो अब उन्हें रहने की जगह क्यों नहीं मिल रही? घर का सामान गाड़ी में रखा है, लेकिन परिवार को रखने के लिए एक कमरा तक नहीं मिल रहा.
बुजुर्ग बानो बी की मांग भी बहुत छोटी है. उन्हें न मुआवजा चाहिए, न कोई दूसरी सुविधा. उनका कहना है- मुझे बस एक घर दे दो, कहीं भी जगह दे दो, एक झोपड़ी बनाकर रह लूंगी. उम्र के इस पड़ाव पर अब वह कहां जाएं?
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ऑटो चलाकर परिवार पालता हूं, 5 हजार किराया कहां से दूं?
आशिक मियां का घर भी बुलडोजर की भेंट चढ़ गया. रोते हुए उन्होंने बताया कि सामान परिचितों के यहां रखा है. मकान मालिक 4 से 5 हजार रुपए किराया मांग रहे हैं. ऑटो चलाकर परिवार का खर्च चलाता हूं, इतनी रकम हर महीने कहां से लाऊंगा? जमीला बी के पास तो रात गुजारने का भी ठिकाना नहीं था. पड़ोसी ने अपने घर में जगह दी और खाना खिलाया. वह बेबसी में पूछती हैं कि अब आखिर कहां जाएं?
जैनब और साजिद ने बताया की उसका गृहस्थी का सामान मलबे में दब गया. उनकी एक एक्टिवा गाड़ी भी मलवे में दब गयी है. उन्होंने बताया की बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे रात बिताने की नौबत आ गई. आग लगाकर सर्दी दूर कर रहे थे लेकिन उनकी मासूम बच्ची जल गयी.
110 परिवारों को ही मिलेगा किराया, 490 परिवारों पर संकट
इस पूरी कार्रवाई के बाद पुनर्वास का सवाल सबसे बड़ा बनकर सामने आया है. हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक, 600 क्वार्टरों में से 110 परिवार वैध आवंटी हैं. इन्हें नियमानुसार करीब 1,400 से 2,000 रुपए तक मासिक किराया दिए जाने की पात्रता होगी. वहीं, करीब 490 परिवार ऐसे हैं, जिन्हें अवैध कब्जाधारी या आपसी समझौते के आधार पर रहने वाला माना जा रहा है. इन परिवारों के सामने अब आवास और रोजमर्रा की जरूरतों का गंभीर संकट है. कई परिवारों का दावा है कि उनके पास रहने से जुड़े दस्तावेज हैं और उन्हें भी मकान के बदले मकान मिलना चाहिए.
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5.73 एकड़ जमीन पर बनेगी नई आवासीय व्यवस्था
मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की असिस्टेंट इंजीनियर आकांक्षा श्रीवास्तव ने बताया कि "5.73 एकड़ जमीन को री-डेवलप करने की योजना बनाई है. योजना के तहत वैध आवंटियों को पुराने मकानों से करीब 20 प्रतिशत बड़े नए घर बनाकर दिए जाएंगे." लेकिन इस योजना का लाभ किसे मिलेगा और बाकी परिवारों का भविष्य क्या होगा, यह बड़ा सवाल है.