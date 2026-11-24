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9 घंटे में इतिहास बन गये 599 आशियाने, जिंदगी भर की यादें मलबे में हो गईं दफन

9 घंटे में इतिहास बन गये 599 आशियाने ( ETV Bharat )

भोपाल: किसी ने जिंदगीभर की कमाई से घर बनाया था, किसी ने इसी छत के नीचे बच्चों को बड़ा होते देखा था, तो किसी बुजुर्ग के लिए यही मकान उसकी पूरी दुनिया था. लेकिन सोमवार को ऐशबाग के 600 जनता क्वार्टर में 599 घर महज 9 घंटे के भीतर इतिहास बन गए. एक घर को हाई कोर्ट के स्टे के कारण नहीं गिराया गया. घर गिराने की कार्रवाई के दौरान 50 जेसीबी और पोकलेन मशीनों ने एक-एक कर मकानों को जमींदोज कर दिया. धूल के गुबार के बीच किसी की गृहस्थी बिखर गई, तो किसी के सामने जिंदगी भर की यादें मलबे में तब्दील हो गईं. सैकड़ों परिवारों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल है कि वो रात को कहां सोएंगे और कल अपने बच्चों को लेकर कहां जाएंगे?