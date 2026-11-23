भोपाल में 599 जनता क्वार्टर पर बुलडोजर, हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, कार्रवाई शुरू
ऐशबाग के 599 जनता क्वार्टर्स को तोड़ने की कार्रवाई शुरू, जर्जर घोषित होने के बाद भी रह रहे थे लोग, आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 9:08 AM IST|
Updated : November 23, 2026 at 9:13 AM IST
भोपाल : के ऐशबाग स्थित जर्जर जनता क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है. 599 जनता क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर रविवार को हाईकोर्ट में अवकाश के दिन विशेष सुनवाई हुई थी. जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने पूरी ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सोमवार सुबह से यहां बुलडोजर चलना शुरू हो गए हैं.
जर्जर घोषित होने के बाद भी रह रहे थे लोग
हाउसिंग बोर्ड की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ऐशबाग के करीब 599 जनता क्वार्टरों को वर्ष 2016 में ही जर्जर घोषित कर दिया गया था. इन मकानों की मौजूदा स्थिति बेहद खराब है और यहां रहने वाले लोगों की जान-माल को खतरा बना हुआ है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवंटियों को मकान खाली करने के लिए अलग-अलग समय पर कई नोटिस भी जारी किए गए थे. इसके बावजूद कई लोग यहां रह रहे थे और कई अवैध रूप से क्वार्टर पर कब्जा बनाए हुए थे.
हाउसिंग बोर्ड का तर्क था कि भवनों की हालत ऐसी है कि किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है. ऐसे में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोकना उचित नहीं होगा.
पुनर्विकास योजना में नए मकान और किराया देने का प्रावधान
सुनवाई के दौरान हाउसिंग बोर्ड ने पुनर्विकास योजना का भी हवाला दिया. बोर्ड की ओर से बताया गया कि शासन की रीडेवलपमेंट स्कीम के तहत वैध आवंटियों को पुराने मकानों के स्थान पर पुनर्निर्मित भवनों में नए प्रकोष्ठ आवंटित किए जाएंगे. निर्माण कार्य पूरा होने तक पात्र आवंटियों को नियमानुसार किराया देने का भी प्रावधान है. हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप नायर और अधिवक्ता कबीर पॉल ने किराए की राशि को लेकर आशंका जताई. उनका कहना था कि शासन की ओर से निर्धारित किया जाने वाला किराया काफी कम हो सकता है, जिससे आवंटियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा.
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599 मकानों पर कार्रवाई रोकने से कोर्ट का इनकार
याचिकाकर्ता की इस दलील पर हाउसिंग बोर्ड ने आपत्ति जताई. बोर्ड की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता की मुख्य आपत्ति किराए की दर को लेकर है. केवल एक आवंटी की आशंका के आधार पर बाकी 599 क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई रोकना उचित नहीं है. इन मकानों को पहले ही जर्जर घोषित किया जा चुका है और वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा का सवाल भी महत्वपूर्ण है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पूरे ध्वस्तीकरण अभियान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. हालांकि, किराए की राशि को लेकर विवाद सुलझाने के लिए याचिकाकर्ता को सीमित राहत दी गई.
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