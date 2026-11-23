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भोपाल में 599 जनता क्वार्टर पर बुलडोजर, हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, कार्रवाई शुरू

599 मकानों की कार्रवाई रोकने से कोर्ट का इनकार ( Etv Bharat )

भोपाल : के ऐशबाग स्थित जर्जर जनता क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है. 599 जनता क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर रविवार को हाईकोर्ट में अवकाश के दिन विशेष सुनवाई हुई थी. जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने पूरी ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सोमवार सुबह से यहां बुलडोजर चलना शुरू हो गए हैं.

जर्जर घोषित होने के बाद भी रह रहे थे लोग हाउसिंग बोर्ड की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ऐशबाग के करीब 599 जनता क्वार्टरों को वर्ष 2016 में ही जर्जर घोषित कर दिया गया था. इन मकानों की मौजूदा स्थिति बेहद खराब है और यहां रहने वाले लोगों की जान-माल को खतरा बना हुआ है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवंटियों को मकान खाली करने के लिए अलग-अलग समय पर कई नोटिस भी जारी किए गए थे. इसके बावजूद कई लोग यहां रह रहे थे और कई अवैध रूप से क्वार्टर पर कब्जा बनाए हुए थे.