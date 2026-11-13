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भोपाल में जर्जर मकानों में जबरन रह रहे परिवार, हाउसिंग बोर्ड के नोटिस के बाद 5 महिलाओं ने जहरीला पदार्थ खाया

बड़ी संख्या में जबरन कब्जा कर रह रहे लोग : हाउसिंग बोर्ड ( Etv Bharat )

भोपाल : राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके में जनता क्वार्टर खाली कराने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के लिए लोग यहां आत्मघाती कदम उठा रहे हैं. नगर निगम ने यहां जनता क्वार्टर को लंबे समय से जर्जर घोषित किया हुआ है. लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कई बार नोटिस जारी कर इन जर्जर मकानों को खाली करने के लिए कहा गया है, बावजूद इसके कई परिवार यहां रह रहे हैं. वहीं, अब मकान खाली करने की तय समय-सीमा नजदीक आते ही रहवासियों का आक्रोश और चिंता बढ़ गई है.

गुरुवार रात को विरोध के बीच पांच महिलाओं ने जहरीला पदार्थ खा लिया. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में सभी महिलाओं को हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.