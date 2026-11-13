भोपाल में जर्जर मकानों में जबरन रह रहे परिवार, हाउसिंग बोर्ड के नोटिस के बाद 5 महिलाओं ने जहरीला पदार्थ खाया
भोपाल में जनता क्वार्टर खाली कराने के नोटिस से मचा हड़कंप, जहरीला पदार्थ खाने वाली महिलाएं हमीदिया अस्पताल में भर्ती. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 7:24 AM IST|
Updated : November 13, 2026 at 7:30 AM IST
भोपाल : राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके में जनता क्वार्टर खाली कराने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के लिए लोग यहां आत्मघाती कदम उठा रहे हैं. नगर निगम ने यहां जनता क्वार्टर को लंबे समय से जर्जर घोषित किया हुआ है. लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कई बार नोटिस जारी कर इन जर्जर मकानों को खाली करने के लिए कहा गया है, बावजूद इसके कई परिवार यहां रह रहे हैं. वहीं, अब मकान खाली करने की तय समय-सीमा नजदीक आते ही रहवासियों का आक्रोश और चिंता बढ़ गई है.
गुरुवार रात को विरोध के बीच पांच महिलाओं ने जहरीला पदार्थ खा लिया. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में सभी महिलाओं को हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.
14 नवंबर से गिराए जाएंगे जर्जर मकान
दरअसल, भोपाल के ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर्स में रहने वाले परिवारों को मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड व नगर निगम की ओर से मकान खाली करने का अंतिम नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में 13 नवंबर तक मकान खाली कर अपने सामान हटाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद 14 नवंबर से इन जर्जर भवनों को गिराने की कार्रवाई प्रस्तावित है. जैसे-जैसे नोटिस की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है, रहवासी तरह-तरह से इसका विरोध कर रहे हैं.
110 मूल आवंटी, बड़ी संख्या में जबरन कब्जा कर रह रहे लोग : हाउसिंग बोर्ड
हाउसिंग बोर्ड की असिस्टेंट इंजिनियर आकांशा अग्रवाल के मुताबिक, '' जनता क्वार्टर परिसर में करीब 600 मकान हैं. हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम भी इन भवनों को बहुत पहले जर्जर और रहने के लिहाज से असुरक्षित घोषित कर चुका है. इन मकानों में रहने वाले परिवारों में लगभग 110 मूल आवंटी हैं, जबकि बाकी मकानों पर अनधिकृत कब्जे हैं. नगर निगम ने भी मई 2016 में इन भवनों को खतरनाक घोषित किया था. इसके बावजूद बड़ी संख्या में यहां लोग जबरन रह रहे हैं.''
मकान तोड़ने से पहले पुनर्वास की मांग
रहवासी महिलाओं में कनिजा बी, सीमा खान व आमना बी ने मांग करते हुए कहा, '' मकानों को गिराने से पहले हमारे रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए. अगर भवन जर्जर हैं और उन्हें तोड़ना जरूरी है, तो प्रशासन पहले प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का इंतजाम करे. हमें घर के बदले घर दिया जाए, जिससे परिवारों को सड़क पर रहने की नौबत न आए.''
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इस मांग को लेकर रहवासी पहले भी पोस्टर, ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज उठा चुके हैं. उनका कहना है कि हाउसिंग बोर्ड और प्रशासन की ओर से मकान खाली करने का दबाव तो बनाया जा रहा है, लेकिन उनके भविष्य और रहने की व्यवस्था को लेकर कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है.
पुराने क्वार्टरों की जगह बनेगा बहुमंजिला आवासीय परिसर
हाउसिंग बोर्ड मध्य प्रदेश पुनर्विकास नीति-2022 के तहत इस इलाके को नए सिरे से विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है. पुराने भवनों को हटाकर आधुनिक सुविधाओं से युक्त बहुमंजिला आवासीय परिसर बनाया जाएगा. योजना के अनुसार, वैध आवंटियों को मौजूदा मकानों की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल वाले नए फ्लैट दिए जाएंगे. निर्माण अवधि के दौरान उन्हें कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर मासिक किराया भी मिलेगा. हालांकि, बोर्ड की पुनर्विकास योजना और तोड़फोड़ की तय तारीख के बीच रहवासियों की सबसे बड़ी चिंता फिलहाल उनके सिर से छत छिनने की है.
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