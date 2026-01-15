ETV Bharat / state

धूल-धूल भोपाल, शहर में सांस लेना दूभर, कंस्ट्रक्शन कंपनियों की लापरवाही से हवा में घुल रहा जहर

भोपाल मेट्रो का काम जिस रफ्तार से चल रहा है, उससे स्थानीय लोग खासे परेशान हैं. सुभाष नगर मेट्रो डिपो से लेकर केवी मेट्रो स्टेशन तक सड़कों पर हर वक्त धूल के गुबार उड़ते रहते हैं. जिससे आसपास का वातावरण पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है. हजारों वाहन चालक, राहगीर और स्थानीय निवासी रोजाना इस धूल भरी हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी स्थिति पर ध्यान देने को तैयार नहीं हैं. नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा कि "यह लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है. इसमें लोगों को थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है. दिक्कत वाली जगहों पर मेट्रो प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन और नगर निगम लगातार पानी का छिड़काव भी कर रहा है. उसको ठीक करने की भी कोशिश की जाएगी."

भोपाल: प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के नाम पर आम नागरिकों और व्यापारियों पर सख्ती कर रहा है. सड़कों पर निर्माण सामग्री रखने वालों से रोजाना लाखों रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर सरकारी एजेंसियों की लापरवाही पर प्रशासन आंख मूंदे बैठा हुआ है. एमपी मेट्रो का निर्माण कार्य शहर की हवा में जहर घोल रहा है. इससे आम नागरिकों काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है.

कच्ची सड़क, उड़ती धूल और बिगड़ती सेहत

वहीं, एक स्थानीय राहगीर अर्सलान बारी ने कहा कि "काफी लंबे समय से काम चल रहा है इससे पूरा भोपाल ब्लॉक पड़ा हुआ है. लोगों को लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ता है इसके अलावा यात्रा के दौरान धूल मुंह में जा रही है. जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

भोपाल में कंस्ट्रक्शन कंपनियों की लापरवाही से सड़क पर उड़ रही धूल (ETV Bharat)

प्रशासन पर लगे लापरवाही के आरोप

स्थानीय लोगों ने सवाल पूछते हुए कहा कि "एमपी मेट्रो जैसी बड़ी सरकारी एजेंसी पर न तो जुर्माना लगाया जा रहा है और न ही प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन कराया जा रहा है. यह स्थिति प्रशासन की दोहरी नीति को उजागर करती है." कच्ची सड़क, उड़ती धूल और बिगड़ती सेहत सुभाष नगर मेट्रो डिपो के सामने की सड़क पूरी तरह कच्ची है. दिनभर भारी ट्रक और डंपर यहां से गुजरते हैं, जिससे धूल के बादल लगातार उड़ते रहते हैं.

हजारों लोग हो रहे वायु प्रदूषण के शिकार

शहर में हालात इतने खराब हैं कि कुछ ही देर बाहर रुकने पर लोगों के चेहरे और कपड़े धूल से पट जाते हैं. जानकारी के मुताबिक, रोजाना करीब 50 हजार लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, जो सीधे तौर पर वायु प्रदूषण के शिकार बन रहे हैं. इसमें न तो नियमों का पालन किया जा रहा है और नहीं प्रदूषण नियंत्रण का हो रहा है.

भोपाल में टूटी सड़क पर लोगों की बिगड़ रही सेहत (ETV Bharat)

प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी उपाय

ग्रीन नेट लगाना

सड़क का डामरीकरण

नियमित पानी का छिड़काव

कई इलाकों में हालात चिंताजनक

इनमें से एक भी व्यवस्था एमपी मेट्रो के निर्माण स्थलों पर नजर नहीं आती. डिपो परिसर से बने अस्थायी रास्तों से ट्रक और डंपर बिना किसी रोक-टोक के गुजर रहे हैं, जिससे हवा में धूल कणों की मात्रा लगातार बढ़ रही है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है. केवी मेट्रो स्टेशन रोड पर स्थिति और भी चिंताजनक है. यहां सड़क की ऊंचाई कम करने के नाम पर एक हिस्से को खोद दिया गया है, जबकि दूसरे हिस्से से लोगों और वाहनों की आवाजाही जारी है.