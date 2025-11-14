राजधानी भोपाल में एयर पॉल्यूशन का रेड अलर्ट, पॉल्यूशन का स्तर 300 पार
राजधानी भोपाल में 300 के पार पहुंचा वायु प्रदूषण, मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 8:15 PM IST|
Updated : November 14, 2025 at 8:50 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में भी प्रदूषण का स्तर रेड अलर्ट की स्थिति में पहुंच गया है. देश की सबसे साफ राजधानी का तमगा हासिल कर चुकी राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर भी बन गया है. राजधानी भोपाल में वायु प्रदूषण का आंकड़ा 300 के पार हो गया. मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है. राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन की आवोहवा अस्वस्थ श्रेणी में पहुंच गया है. इन शहरों में हवा दमघोटू हो गई है. उधर डॉक्टर लोगों को सुबह धूप निकलने से पहले मॉर्निंग वॉक को लेकर सचेत कर रहे हैं.
प्रदेश के किस शहर में हवा में बढ़ा प्रदूषण
प्रदेश की राजधानी भोपाल में वायु प्रदूषण 300 के पार हो गया. भोपाल के टीटी नगर इलाके में वायु प्रदूषण का स्तर 301 रिकॉर्ड किया गया. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक भोपाल के टीटी नगर इलाका की हवा सबसे प्रदूषित रिकॉड की गई. जबकि भोपाल के पर्यावास परिसर में हवा का स्तर 247 रिकॉर्ड किया गया. एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान इस साल हवा की गुणवत्ता में सबसे ज्यादा गिरावट आई है. साल 2024 में नवंबर माह में एक्यूआई 165 था.
प्रदेश के इंदौर की हवा की गुणवत्ता भी पुअर है. यहां AQI 164 रिकॉर्ड किया गया है. पिछले पांच सालों की तुलना में यह सबसे ज्यादा है. साल 2024 में नवंबर माह में एक्यूआई इंडेक्स 136 था.
जबलपुर शहर में भी हवा की गुणवत्ता पुअर बनी हुई है. जबलपुर में हवा में प्रदूषण का स्तर 286 रिकॉर्ड किया गया. जो पुअर कैटेगिरी में है. जबलपुर की हवा में भी पॉल्युशन का स्तर बढ़ा है. जबलपुर में इस साल हवा की गुणवत्ता पिछले पांच सालों में सबसे खराब है. 2021 में जबलपुर में एक्यूआई 188 था.
ग्वालियर में भी हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है. ग्वालियर में वायु प्रदूषण का आंकड़ा 278 पहुंच गया. ग्वालियर की हवा का स्तर अनहेल्दी स्तर पर पहुंच गया है. ग्वालियर में साल 2021 में एक्यूआई स्तर 200 तक पहुंच चुका है.
उज्जैन जिले में भी हवा की गुणवत्ता पुअर है, हालांकि प्रदेश के बाकी बड़े जिलों के मुकाबले यहां हवा की गुणवत्ता थोड़ी बेहतर है. यहां एक्यूआई 118 रिकॉर्ड किया गया है.
क्या पराली से बिगाड़ रही शहर की सेहत
लगातार बिगड़ती शहरों की सेहत के पीछे एक वजह प्रदेश में बड़ी मात्रा में जलाई जा रही पराली को भी माना जा रहा है. प्रशासन की तमाम समझाइश के बाद भी किसान पराली जलाने से मान नहीं रहे. प्रदेश के किसानों ने पराली जलाने के मामले में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है. देश में पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड किए गए हैं. प्रदेश में इस सीजन में 5146 घटनाएं पराली जलाने की रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, जबकि पंजाब में यह आंकड़ा 4734 का ही है.
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले दो माह के दौरान पराली जलाने के 15 हजार 002 मामले दर्ज किए गए हैं. इसमें मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा हैं.
- मध्य प्रदेश में प्राणवायु का दिवाला, 24 घंटे में दोगुना बढ़ा प्रदूषण, इन शहरों में सांस लेना मुश्किल
- देश की सबसे क्लीन सिटी में वायु प्रदूषण फैलाने वालों पर गिरेगी गाज, प्रशासन ने जारी किए सख्त निर्देश
डॉक्टर्स बोले सुबह घूमने से बचें
उधर वरिष्ठ श्वांस रोग विशेषज्ञ डॉ. पीएन अग्रवाल कहते हैं कि "पॉल्यूशन के स्तर को देखते हुए बुजुर्ग, बच्चों और खासतौर से अस्थमा के मरीजों को खास ऐहतियात बरतने की जरूरत है. इन लोगों को सांस लेने में परेशानी की शिकायत हो सकती है. अस्थमा के मरीज मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें. सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने से बचना चाहिए. मॉर्निंग वॉक पर तब बाहर निकलें, जब हल्की धूप निकल जाए. धूप निकलने पर हवा में तैरने वाले बारीक कण ऊपर चले जाते हैं.