मध्य प्रदेश के कई शहरों में दम घोंटू हवा, वायु प्रदूषण में भोपाल ने पकड़ी दिल्ली की राह
मध्य प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण मानक स्तर से ऊपर पहुंचा. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सिंगरौली की स्थिति सबसे ज्यादा खराब.
भोपाल: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का संकट बना हुआ है. दिल्ली में एक्यूआई 400 के पास दर्ज हो रहा है लेकिन वायु प्रदूषण के मामले में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई शहर दिल्ली के रास्ते पर चल रहे हैं. प्रदेश के कई शहरों में पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है.
प्रदेश में वायु गुणवत्ता को लेकर चिंताजनक स्थिति सामने आ रही है. विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले सालों में शहरी क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों में कम हुई पेड़ों की संख्या, मौसम में बदलाव और कई दूसरे कारणों से वायु की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है.
कैसी है प्रदेश के शहरों की हवा?
भोपाल
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक राजधानी भोपाल का एक्यूआई इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है. भोपाल के पर्यावरण परिसर में हवा की गुणवत्ता वैरी पुअर कैटेगिरी की रिकॉर्ड की गई. यहां एक्यूआई का स्तर 304 पहुंच गया.
इसी तरह भोपाल के कलेक्टोरेट एरिया में एक्यूआई 321 रिकॉर्ड किया गया, जबकि इससे भी ज्यादा खराब स्थिति भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र की रही, यहां एक्यूआई का स्तर 347 तक पहुंच गया. यहां की स्थिति प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों से भी खराब है.
ग्वालियर
ग्वालियर में भी वायु की गुणवत्ता वैरी पुअर कैटेगिरी की स्थिति में पहुंच गई. ग्वालियर के महाराज बाड़ा में एक्यूआई का स्तर 310 पहुंच गया. वहीं ग्वालियर डीडी नगर में इसका स्तर 310 आंका गया.
इंदौर
प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहीं जाने वाली इंदौर के छोटी ग्वालटोली में भी एक्यूआई का स्तर 300 पार पहुंच गया.
जबलपुर
जबलपुर की आबोहवा अपेक्षाकृत बेहतर है. यहां वायु की गुणवत्ता दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले अच्छी है. जबलपुर में एक्यूआई का स्तर 243 रिकॉर्ड किया गया, हालांकि यह पुवर कैटेगिरी है.
सागर
सागर में भी वायु प्रदूषण पुअर कैटेगिरी में पहुंच गया है. सागर के कलेक्टोरेट क्षेत्र में एक्यूआई 311 पहुंच गया है, जबकि सागर के दीनदयाल नगर में एक्यूआई 147 रहा.
सिंगरौली
प्रदेश में वायु प्रदूषण के मामले में सबसे ज्यादा खराब स्थिति सिंगरौली में रिकॉर्ड की गई है. सिंगरौली में एक्यूआई का स्तर 356 पहुंच गया है.
प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सेक्टर 2 में एक्यूआई का स्तर 338 और मंडीदीप में 321 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया.
प्रदेश के इन क्षेत्रों की हवा अच्छी
प्रदेश में वायु प्रदूषण के मामले में सबसे बेहतर स्थिति दमोह की आंकी गई. यहां एक्यूआई का स्तर 41 रहा और हवा में पीएम 10 का स्तर सिर्फ 40.48 रहा. दमोह में वायु की गुणवत्ता की कैटेगिरी गुड रही. इंदौर के रीजनल पार्क और पोलोग्राउंड में वायु प्रदूषण का स्तर ठीक रहा. खरगोन नगर पालिका में भी पॉल्यूशन का स्तर अच्छा आंका गया.
विशेषज्ञ बोले समय रहते उठाने होंगे कदम
पर्यावरणविदों के मुताबिक भोपाल को देश की सबसे क्लीन और ग्रीन राजधानी माना जाता है, लेकिन यदि यहां भी वायु प्रदूषण का स्तर अलर्ट करने वाला है. यह स्थिति बताती है कि इसको लेकर अभी से कदम उठाए जाने होंगे.
पर्यावरणविद सुभाष पांडे कहते हैं कि "राजधानी भोपाल में पिछले सालों में बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए. स्मार्ट सिटी के नाम पर टीटी नगर एरिया में लाखों पेड़ों को काट दिया गया, जहां हवा की गुणवत्ता सबसे खराब है. सरकार को इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाने चाहिए. मौसम में हो रहे बदलाव, बढ़ते वाहनों से होने वाले प्रदूषण और निर्माण कार्यों की वजह से धूल के कण हवा में फैल रहे हैं और इससे यह स्थिति बन रही है."