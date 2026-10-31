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दिवाली से छठ तक सफर महंगा, बेंगलुरु,अहमदाबाद से भोपाल पहुंचने के लिए खर्च करने होंगे 28 हजार

हवाई और बस किराया दो से तीन गुना महंगा ( ETV Bharat )

भोपाल: धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा और फिर शादियों का सीजन. अपनों के साथ त्योहार मनाने के लिए दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों की घर वापसी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार खुशियों के बीच महंगाई का बड़ा झटका लग रहा है. ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल है, तो हवाई सफर भी आम नौकरीपेशा लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है.

भोपाल आने वाली उड़ानों में टिकट के दाम 28 हजार रुपये तक पहुंच गए हैं, जबकि बसों में भी सफर के लिए 10 से 11 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. वहीं मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों से आने वाले यात्रियों को सामान्य दिनों की तुलना में दो से तीन गुना तक अधिक किराया चुकाना पड़ रहा है.