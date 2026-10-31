दिवाली से छठ तक सफर महंगा, बेंगलुरु,अहमदाबाद से भोपाल पहुंचने के लिए खर्च करने होंगे 28 हजार
त्योहारों के चलते रेलवे रिजर्वेशन फुल. हवाई टिकट के साथ बस किराए में दो से तीन गुना की भारी बढ़ोत्तरी. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:02 PM IST
भोपाल: धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा और फिर शादियों का सीजन. अपनों के साथ त्योहार मनाने के लिए दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों की घर वापसी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार खुशियों के बीच महंगाई का बड़ा झटका लग रहा है. ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल है, तो हवाई सफर भी आम नौकरीपेशा लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है.
भोपाल आने वाली उड़ानों में टिकट के दाम 28 हजार रुपये तक पहुंच गए हैं, जबकि बसों में भी सफर के लिए 10 से 11 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. वहीं मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों से आने वाले यात्रियों को सामान्य दिनों की तुलना में दो से तीन गुना तक अधिक किराया चुकाना पड़ रहा है.
सामान्य दिनों के मुकाबले हवाई किराया दो से तीन गुना महंगा
त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग का असर हवाई किराए पर साफ दिखाई दे रहा है. पुणे से भोपाल आने का किराया सामान्य दिनों में करीब 7 हजार रहता है, लेकिन अक्टूबर में ही यह लगभग 14 हजार रुपए तक पहुंच गया है. यानि यात्रियों को सामान्य दिनों के मुकाबले करीब दोगुनी रकम चुकानी पड़ रही है.
मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे से भोपाल आने वाली उड़ानों के किराए में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. 5 से 8 नवंबर के बीच घर लौटने वाले यात्रियों के लिए टिकट बुक करना महंगा सौदा बन गया है. हालांकि जिन लोगों ने एक महीने पहले टिकट बुक कर लिए थे, उन्हें अपेक्षाकृत कम किराए का फायदा मिल सकता है. वहीं आखिरी समय में बुकिंग करने वालों की जेब पर ज्यादा बोझ पड़ना तय है.
भोपाल आने वालों के लिए एयर टिकट
मुंबई से भोपाल - 15,353 से 27,799 रुपए
बेंगलुरु से भोपाल - 14,968 से 28,573 रुपए
पुणे से भोपाल - करीब 16,286 रुपए
हैदराबाद से भोपाल - 15,684 से 24,338 रुपए
अहमदाबाद से भोपाल - 19,292 से 28,652 रुपए
दिल्ली से भोपाल - 9,541 से 18,881 रुपए
उड़ानों के साथ विमान की क्षमता बढ़ी, फिर भी राहत नहीं
भोपाल आने-जाने के लिए उड़ानों की संख्या में पहले की तुलना में करीब 6 उड़ानों का इजाफा हुआ है. बेंगलुरु के लिए 2 और मुंबई के लिए 3 उड़ानों की सुविधा है. दिल्ली के लिए नोएडा क्षेत्र को मिलाकर 8 उड़ानें उपलब्ध हैं. हैदराबाद रूट पर भी पहले की तुलना में अधिक क्षमता वाले विमान की सुविधा शुरू की गई है. यहां करीब 220 यात्रियों की क्षमता वाली एयरबस का संचालन हो रहा है.
इसके बावजूद त्योहार के आसपास हवाई किराए में राहत नजर नहीं आ रही है. यात्रियों की बढ़ती मांग के बीच टिकटों के दाम लगातार ऊंचे बने हुए हैं. खासकर त्योहार से एक-दो दिन पहले यात्रा करने वालों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है.
एयर टिकट की तरह बस सफर भी महंगा
त्योहार को देखते हुए बस संचालकों ने भी किराए में दो से तीन गुना की बढ़ोत्तरी कर दी है. सामान्य दिनों में बस से मुंबई से भोपाल पहुंचने के लिए 1500 से 4000 रुपए खर्च करने पड़ते थे वहीं अब यही किराया लगभग 10 हजार तक पहुंच गया है. बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली से भोपाल पहुंचने वाले बस यात्रियों को 11 से 12 हजार रुपए किराया देना होगा.
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इन शहरों से भोपाल आने का बस का किराया
मुंबई से भोपाल - 1,400 से 9,999 रुपए
बेंगलुरु से भोपाल - 5,550 से 11,498 रुपए
पुणे से भोपाल - 2,399 से 9,999 रुपए
हैदराबाद से भोपाल - 3,499 से 11,498 रुपए
अहमदाबाद से भोपाल - 1,239 से 7,039 रूपए
दिल्ली से भोपाल - 3,319 से 10,000 रुपए