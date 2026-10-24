देश के ट्विन विलेज पर AIIMS की रिसर्च, जुड़वा बच्चों की 96 प्रतिशत माताएं नहीं करा पा रहीं ब्रेस्ट फीडिंग

देश के ट्विन विलेज पर AIIMS की रिसर्च, जुड़वा बच्चों की 96 प्रतिशत माताएं नहीं करा पा रहीं ब्रेस्ट फीडिंग
केरल के मलप्पुरम जिले के कोडिन्ही गांव को कहा जाता है भारत का ट्विन विलेज. ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर रिसर्च. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 8:02 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 8:14 PM IST
भोपाल: एक बच्चे को संभालना ही मां के लिए कई चुनौतियों से भरा होता है, ऐसे में जुड़वा बच्चों की देखभाल और उन्हें पर्याप्त दूध पिलाने की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा मुश्किल होती है. एम्स भोपाल के एक शोध में सामने आया है कि केरल के कोडिन्ही में जुड़वा बच्चों की केवल 4 प्रतिशत माताएं ही उन्हें विशेष रूप से स्तनपान करा पा रही थीं यानि 96 प्रतिशत माताएं दोनों बच्चों को सिर्फ मां का दूध नहीं दे पा रही थीं. बल्कि इसके लिए उन्हें ऊपर के दूध पर निर्भर रहना पड़ रहा है.
जुड़वा बच्चों की 75 माताओं पर किया गया अध्ययन
एम्स भोपाल के नर्सिंग कालेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ गीता भारद्वाज ने एम्स भुवनेश्वर की डॉ गूंजेली वी. स्मिता के साथ यह शोध अध्ययन किया है. इसमें केरल के कोडिन्ही में जुड़वा बच्चों की 75 माताओं के बीच स्तनपान की आदतों और इससे जुड़ी चुनौतियों को समझने के लिए शोध किया गया. यह शोध पत्र आस्ट्रेलिया के डार्विन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल नियोनेटल नर्सेज के 12वें सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया. इस अध्ययन से पता चला कि जुड़वा बच्चों की माताओं को स्तनपान के दौरान अतिरिक्त मदद और मार्गदर्शन की जरूरत है.
एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) नरेंद्र कोतवाल ने कहा, "यह शोध अध्ययन नर्सिंग अनुसंधान को बढ़ावा देने और मातृ-नवजात देखभाल बेहतर बनाने की दिशा में संस्थान के प्रयासों को दर्शाती है."
भारत का ट्विन विलेज है केरल का कोडिन्ही गांव
केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित एक छोटा सा गांव कोडिन्ही है. इसे भारत का ट्विन विलेज (जुड़वां बच्चों का गांव) कहा जाता है. इस गांव में लगभग 2000 परिवार रहते हैं और यहां 550 से भी ज्यादा जुड़वां बच्चों की जोड़ियां हैं. ऐसा अनुमान है कि दुनिया भर में प्रति 1000 बच्चों के जन्म पर औसतन 6 जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कोडिन्ही गांव में यह दर प्रति 1000 जन्मों पर लगभग 42 जुड़वां बच्चों की है.
69.1 प्रतिशत माताओं ने बताई अत्यधिक थकान
इस शोध में 69.1 प्रतिशत माताओं ने अत्यधिक थकान को बड़ी चुनौती बताया. वहीं 38.7 प्रतिशत माताओं को लगा कि प्रसव के बाद उनके शरीर में पर्याप्त दूध नहीं बन रहा है. वहीं अध्ययन में दूध की कमी को विशेष स्तनपान नहीं करा पाने का प्रमुख कारण बताया गया है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 82 प्रतिशत माताओं ने दूध की कमी को इसकी मुख्य वजह माना. ऐसे में जुड़वा बच्चों को एक साथ संभालना, उनकी जरूरत के अनुसार बार-बार दूध पिलाना और प्रसव के बाद खुद की सेहत का ध्यान रखना माताओं के लिए मुश्किल हो सकता है.
- दो सिर एक धड़, इंदौर में सिर से जुड़े जुड़वा बच्चों का जन्म, जानें कब होता हैं ऐसा
- महिला ने एक साथ दिया 4 बच्चों को जन्म, फिर हुआ वह जिसका मां ने सपने में भी नहीं सोचा था
समय से पहले जन्म और एनआईसीयू में भर्ती भी चुनौती
अध्ययन में समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों और नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) में भर्ती रहने वाले शिशुओं के मामलों में शुरुआती सहायता की जरूरत पर भी जोर दिया गया है. शोधकर्ताओं के अनुसार माताओं को व्यक्तिगत स्तनपान परामर्श देने, दोनों बच्चों को एक साथ दूध पिलाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने और परिवार के सदस्यों को देखभाल में शामिल करने से मदद मिल सकती है.