ETV Bharat / state

देश के ट्विन विलेज पर AIIMS की रिसर्च, जुड़वा बच्चों की 96 प्रतिशत माताएं नहीं करा पा रहीं ब्रेस्ट फीडिंग

देश के ट्विन विलेज पर AIMS की रिसर्च ( ETV Bharat )

भोपाल: एक बच्चे को संभालना ही मां के लिए कई चुनौतियों से भरा होता है, ऐसे में जुड़वा बच्चों की देखभाल और उन्हें पर्याप्त दूध पिलाने की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा मुश्किल होती है. एम्स भोपाल के एक शोध में सामने आया है कि केरल के कोडिन्ही में जुड़वा बच्चों की केवल 4 प्रतिशत माताएं ही उन्हें विशेष रूप से स्तनपान करा पा रही थीं यानि 96 प्रतिशत माताएं दोनों बच्चों को सिर्फ मां का दूध नहीं दे पा रही थीं. बल्कि इसके लिए उन्हें ऊपर के दूध पर निर्भर रहना पड़ रहा है.

जुड़वा बच्चों की 75 माताओं पर किया गया अध्ययन एम्स भोपाल के नर्सिंग कालेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ गीता भारद्वाज ने एम्स भुवनेश्वर की डॉ गूंजेली वी. स्मिता के साथ यह शोध अध्ययन किया है. इसमें केरल के कोडिन्ही में जुड़वा बच्चों की 75 माताओं के बीच स्तनपान की आदतों और इससे जुड़ी चुनौतियों को समझने के लिए शोध किया गया. यह शोध पत्र आस्ट्रेलिया के डार्विन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल नियोनेटल नर्सेज के 12वें सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया. इस अध्ययन से पता चला कि जुड़वा बच्चों की माताओं को स्तनपान के दौरान अतिरिक्त मदद और मार्गदर्शन की जरूरत है.