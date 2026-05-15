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AIMIM प्रदेश अध्यक्ष पर 25 लाख की ठगी का आरोप, रिटायर्ड मेजर जनरल ने दर्ज कराया मामला

मध्य प्रदेश AIMIM अध्यक्ष पर पैसा लेकर फ्रॉड करने का आरोप, नादिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है मोहसिन, भोपाल से आबिद मुमताज की रिपोर्ट

BHOPAL FRAUD CASE
AIMIM प्रदेश अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 10:31 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के मध्य प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान के खिलाफ 25 लाख की ठगी मामला दर्ज हुआ है. रिटायर्ड मेजर जनरल की शिकायत पर कोहेफिजा पुलिस ने धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है. शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

25 लाख का काम अधूरा छोड़ा

आरोप है कि मोहसिन अली खान ने बिल्डिंग रेनोवेशन के नाम पर 45 लाख रु लिए, लेकिन सिर्फ 20 लाख का काम किया है. बाकि 25 लाख का काम अधूरा छोड़ दिया. जिसके बाद रिटायर्ड मेजर जनरल मदन पाल सिंह कांडल ने 8 अप्रैल को कोहेफिजा थाना पहुंचकर मामले की शिकायत की. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मोहसिन के खिलाफ धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली.

AIMIM MP PRESIDENT MOHSIN ALI
मध्य प्रदेश एआईएमआईएम अध्यक्ष पर 25 लाख की ठगी का आरोप (ETV Bharat)

नादिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है मोहसिन

पुलिस के अनुसार, श्यामला हिल्स स्थित पैरा माउंट विला निवासी रिटायर्ड मेजर जनरल मदन पाल ने 8 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी. जुलाई 2024 में जनरल मदन और उनकी पत्नी ने नीलबड़ स्थित कांडल कॉम्प्लेक्स में निर्माण और रेनोवेशन कार्य के लिए नादिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक मोहसिन अली खान से संपर्क किया था. भवन में सीएस इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड मैनेजमेंट संचालित होता है, जहां डिफेंस सेवाओं में जाने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है.

एडवांस लेकर फरार होने का आरोप

मोहसिन अली खान और उसके आर्किटेक्ट ने काम की लागत करीब 33 लाख रु बताई थी. इसके बाद भवन, ट्यूबवेल और बिजली सप्लाई सहित पूरा परिसर निर्माण कार्य के लिए कंपनी को सौंप दिया गया. 8 जुलाई 2024 को आधी राशि एडवांस दी गई, जबकि बाकी भुगतान कार्य की प्रगति के अनुसार हर सप्ताह किया जाता रहा.

कार्य लागत 33 से बढ़कर हुई 45 लाख

नवंबर 2024 में काम का दायरा बढ़ने का हवाला देकर लागत 45 लाख रु कर दी गई. काम की गति धीमी होने के बावजूद आरोपी ने पूरी रकम देने का दबाव बनाया. भरोसे में आकर 28 जनवरी 2025 तक पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया. इसके बाद अचानक काम बंद कर मजदूरों को हटा लिया गया. आरोप है कि मौके पर 20 लाख रु से भी कम का काम हुआ, जबकि 25 लाख रु का काम अधूरा छोड़ दिया गया.

14 महीनों से संपर्क की कोशिश

पीड़ित रिटायर्ड मेजर जनरल मदन पाल सिंह कांडल ने बताया, "पिछले 14 महीनों से आरोपी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई है."

कोहेफिजा थाना प्रभारी केजी शुक्ला ने बताया, "रिटायर्ड मेजर जनरल मदन पाल सिंह कांडल ने थाने आकर एक शिकयती पत्र दिया था. शिकायत की बारीकी से जांच करवाई गई और अपराध सिद्ध होने के बाद मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच जारी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

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