पेट और लाइफ स्टाइल बना बच्चों, बड़ों का दुश्मन! स्लीप-वेक साइकल किल करेगा बीमारियां

शाकाहार और संतुलित भोजन है स्वस्थ जीवन का मंत्र. एम्स भोपाल में लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन पर फिजियोलॉजिस्ट डॉ सुशील चंद्र महापात्रा की टिप्स.

bhopal AIIMS workshop on Lifestyle
भोपाल एम्स में लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन पर वर्कशॉप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 4:37 PM IST

Updated : January 31, 2026 at 5:16 PM IST

भोपाल: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, कोचिंग संस्कृति, फास्ट फूड और बिगड़ी दिनचर्या ने बच्चों से लेकर युवाओं तक की सेहत पर गहरा असर डाला है. एम्स भुवनेश्वर के पूर्व प्रोफेसर और देश के जाने-माने फिजियोलॉजिस्ट डॉ सुशील चंद्र महापात्रा का कहना है कि जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की शुरुआत पेट से होती है और इसका असर बच्चे पर गर्भावस्था से ही पड़ने लगता है. एम्स भोपाल में फिजियोलॉजी ऑफ लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन विषय पर आयोजित वर्कशॉप में डॉ महापात्रा ने लाइफ स्टाइल, खानपान और आधुनिक जीवन के खतरों पर खुलकर बात की.

छात्रों की बदलती दिनचर्या चिंता का विषय

डॉ सुशील चंद्र महापात्रा ने कहा कि "आज कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के अधिकांश छात्र अपना पूरा समय कोचिंग सेंटरों में बिताते हैं. उच्च रैंक और प्रतियोगिता की दौड़ में बच्चे नींद, भोजन और शारीरिक गतिविधियों से समझौता कर रहे हैं. यही वजह है कि जब ये छात्र मेडिकल जैसी प्रोफेशनल पढ़ाई में पहुंचते हैं, तब तक उनकी नींद, खानपान और जीवनशैली पूरी तरह बिगड़ चुकी होती है. एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई के दौरान छात्रों का स्लीप-वेक साइकल पूरी तरह बदल जाता है. इसका सीधा असर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है."

भुवनेश्वर के फिजियोलॉजिस्ट ने बताई स्लीप-वेक की साइकल (ETV Bharat)

'गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है असर'

डॉ सुशील चंद्र महापात्रा के "अनुसार बच्चों की कई समस्याएं जन्म के बाद नहीं, बल्कि गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाती हैं. गर्भ में पल रहे बच्चे पर मां-बाप के खानपान और जीवनशैली का सीधा प्रभाव पड़ता है. कुछ प्रभाव जन्म से पहले पड़ते हैं और कुछ प्रभाव बच्चे के जन्म के बाद माता-पिता से सीखता है. आजकल बच्चों की परेशानी पेट के अंदर से शुरू होती है, लेकिन हम इसके मूल कारण को समझने की कोशिश ही नहीं करते."

'कुदरत के नियम भूलता जा रहा इंसान'

डॉ सुशील चंद्र महापात्रा ने कहा कि "कुदरत ने इंसान को सब कुछ सही दिया है. जानवर अपना भोजन खुद ढूंढ लेता है लेकिन इंसान ने बीच में सब कुछ भुला दिया. कोई भी जानवर खाना पकाकर नहीं खाता, लेकिन इंसान ने खाना पकाना शुरू किया और फिर फैक्ट्री से बने प्रोडक्ट को भोजन मान लिया." उनका कहना है कि "फैक्ट्री से आने वाली चीजें भोजन नहीं, बल्कि सिर्फ प्रोडक्ट हैं. असली भोजन केवल खेत से आता है. फास्ट फूड और जंक फूड शरीर का पेट तो भर देता है, लेकिन पोषण की कमी को पूरा नहीं करता है."

Physiology Lifestyle Intervention
अनियमित दिनचर्या बीमारियों की असली जड़ (ETV Bharat)

'शाकाहार और संतुलित भोजन स्वस्थ जीवन का मंत्र'

डॉ सुशील चंद्र महापात्रा ने कहा कि "जब तक प्राकृतिक और शाकाहारी भोजन से स्वास्थ्य ठीक रह सकता है, तब तक मांसाहार की जरूरत नहीं है. गलत खानपान की वजह से आज लोग बीमार पड़ रहे हैं जबकि कुदरत ने जो दिया है, वह पूरी तरह संतुलित है." उन्होंने कहा कि "भोजन इतना करना चाहिए कि पूरी भूख न मिटे, बल्कि थोड़ी संतुष्टि पर ही रुक जाना चाहिए. यही स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र है."

'गंभीर बीमारियों का खतरा बन सकती है अनियमित दिनचर्या'

डॉ सुशील चंद्र महापात्रा के अनुसार "स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या का सही होना सबसे जरूरी है. सुबह सूरज उगने से पहले ब्रह्ममुहूर्त में उठना चाहिए. सूर्यास्त के बाद भोजन और पानी से परहेज करना चाहिए. ये बुनियादी नियम हर व्यक्ति को अपनाने चाहिए." उन्होंने कहा कि "जीवन की मूल इकाई कोशिका है और हमारी पूरी जीवनशैली उसी पर असर डालती है. अगर समय रहते जीवनशैली को नहीं सुधारा गया, तो आने वाली पीढ़ियां गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकती हैं."

