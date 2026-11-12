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AIIMS में दुनिया से विदाई का लिया फैसला, जाते जाते सुमित सोनी 5 मरीजों को दे गए नया जीवन

भोपाल में अपनों को खोने के गम में भी अंगदान ( ETV Bharat )

भोपाल: स्वर्गीय सुमित सोनी भले ही इस दुनिया से विदा हो गए और उन्होंने एम्स भोपाल में अंतिम सांसे ली, लेकिन उनके अंग अब दूसरे लोगों के शरीर में धड़कते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे. दरअसल, उनके परिजनों ने दुख की इस घड़ी में अंगदान का फैसला लेकर इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की, जिससे तीन गंभीर मरीजों को नया जीवन मिलने का रास्ता खुला, जबकि दो जरूरतमंदों को आंखों की रोशनी मिलने की उम्मीद जगी है.

बता दें कि सुमित सोनी की दोनों कार्निया को एम्स भोपाल के आई बैंक में सुरक्षित रखा गया है. इनके जरिए भविष्य में दो जरूरतमंद मरीजों का कार्नियल ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा. इससे ऐसे लोगों को दोबारा दुनिया देखने का अवसर मिल सकता है, जिनकी आंखों की रोशनी कार्निया संबंधी बीमारी के कारण चली गई है.

परिजनों की सहमति के बाद एम्स भोपाल की चिकित्सकीय टीम ने अंगदान की प्रक्रिया पूरी की. एक किडनी का सफल प्रत्यारोपण एम्स में भर्ती मरीज के शरीर में किया गया. वहीं दूसरी किडनी और लीवर को ग्रीन कारिडोर के जरिए बंसल अस्पताल पहुंचाया गया, ताकि समय रहते जरूरतमंद मरीजों का प्रत्यारोपण किया जा सके.

बता दें कि सुमित सोनी के निधन के बाद परिवार पर दु:खों का पहाड़ टूट पड़ा था. इस मुश्किल घड़ी में परिजनों ने दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए उनके अंगदान का फैसला लिया. परिवार की इस संवेदनशील पहल ने पांच जरूरतमंद मरीजों के जीवन में नई उम्मीद जगाई.

अंगदान की पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने में एम्स भोपाल की ट्रांसप्लांट टीम, कोआर्डिनेटर, अस्पताल प्रशासन, यातायात पुलिस और संबंधित विभागों की अहम भूमिका रही. अंगों को निर्धारित समय में अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए ग्रीन कारिडोर बनाया गया. वहीं इस पुनीत कार्य के सम्मान में मध्य प्रदेश पुलिस ने सुमित सोनी के पार्थिव शरीर को गार्ड आफ आनर देकर अंतिम विदाई दी. एम्स प्रबंधन के अनुसार परिवार के इस फैसले ने समाज को अंगदान का महत्व समझाने के साथ ही यह संदेश भी दिया कि मृत्यु के बाद भी किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है.

ग्रीन कारिडोर से गार्ड आफ आनर तक, हर कदम पर सम्मान (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश सहित देश के किस शहर से कितने रजिस्ट्रेशन?

NOTTO की वेबसाइट के अनुसार मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 हजार 704, इंदौर में 3 हजार 396, शाजापुर में 2 हजार 403 और सीहोर में 2 हजार 375 रेजिस्ट्रेशन हुए. गुजरात के अहमदाबाद में 22 हजार 454, हीरा नगरी सूरत में 3 हजार 964, गांधीनगर में 3 हजार 308, बनासकांठा में 1 हजार 942, कच्छ में 1 हजार 418, वडोदरा में 1 हजार 262.

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वहीं, तमिलनाडु के चेन्नई में 2 हजार 12, कोयंबटूर में 1 हजार 534, कांचीपुरम में 1 हजार 304, तिरुवल्लूर में 1 हजार 157, मदुरै में 800 लोगों ने अंगदान के प्रति अपनी इच्छा जताई और notto.abdm.gov.in वेबसाइट पर इसके लिए पंजीकरण कराया. इन राज्यों में गुजरात के छोटा उदयपुर में सबसे कम 45, एमपी के निवाड़ी में केवल 3, तमिलनाडु के मयिलादुथुराई में 38 जबकि इसी राज्य के किसी अन्य जिले में केवल 2 पंजीकरण हुए हैं.

17 लाख से अधिक अंग मिलेंगे दान से (ETV Bharat)

17 लाख से अधिक अंग मिलेंगे दान से

अंगदान के लिए 5 लाख से अधिक के रेजिस्ट्रेशन में कई लोगों ने एक साथ कई अंगों के दान का संकल्प भी भरा है. इस हिसाब से देखें तो लिवर, दिल, फेफड़ा, किडनी, अग्न्याशय, आंत के कुल मिलाकर 17 लाख 74 हजार 497 अंग मिलेंगे. ये अंग ऐसे हैं जिनके बिना इंसान की जान जा सकती है. ऐसे में जब ये अंग जरूरतमदों को मिलेंगे तो लगभग इतनी ही संख्या में लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी. डेटा के हिसाब से लिवर देने का संकल्प लेने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है. दूसरे नंबर पर दिल है. तीसरे नंबर पर फेफड़ा है. चौथे पर अग्न्याशय, पांचवें पर आंत, जबकि छठवें स्थान पर किडनी है.