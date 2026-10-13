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AIIMS भोपाल में 8 घंटे चली सर्जरी सफल, ट्रांसजेंडर की आगे की राह सामान्य महिला की तरह

एम्स भोपाल में 8 घंटे चली सर्जरी, ट्रांसजेंडर की सर्जरी सफल ( Etv Bharat )

भोपाल : चिकित्सा क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल करते हुए एम्स भोपाल के डाक्टर्स ने ट्रांसजेंडर महिला की जेंडर अफर्मिंग बॉटम सर्जरी सफलतापूर्वक की है. मध्य प्रदेश के किसी सरकारी अस्पताल में इस तरह की सर्जरी पहली बार किए जाने का दावा एम्स प्रबंधन ने किया है. इस प्रक्रिया में मरीज की लैंगिक पहचान के अनुरूप जननांग क्षेत्र की शल्य चिकित्सा की गई. ये सर्जरी मरीज की इच्छा और सहमति से की गई है.

कई विभागों के विशेषज्ञ 8 घंटे व्यस्त रहे