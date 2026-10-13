AIIMS भोपाल में 8 घंटे चली सर्जरी सफल, ट्रांसजेंडर की आगे की राह सामान्य महिला की तरह
मध्य प्रदेश के किसी सरकारी अस्पताल में पहली बार ट्रांसजेंडर का इतना जटिल ऑपरेशन. अब पूरी तरह स्वस्थ. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 12:26 PM IST
भोपाल : चिकित्सा क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल करते हुए एम्स भोपाल के डाक्टर्स ने ट्रांसजेंडर महिला की जेंडर अफर्मिंग बॉटम सर्जरी सफलतापूर्वक की है. मध्य प्रदेश के किसी सरकारी अस्पताल में इस तरह की सर्जरी पहली बार किए जाने का दावा एम्स प्रबंधन ने किया है. इस प्रक्रिया में मरीज की लैंगिक पहचान के अनुरूप जननांग क्षेत्र की शल्य चिकित्सा की गई. ये सर्जरी मरीज की इच्छा और सहमति से की गई है.
कई विभागों के विशेषज्ञ 8 घंटे व्यस्त रहे
एम्स के बर्न्स एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने यह ऑपरेशन किया. यह सर्जरी करीब 8 घंटे तक चली. इसमें विभागाध्यक्ष डॉ. मनाल खान और सहायक प्राध्यापक डॉ. अभिनव सिंह के साथ रेजिडेंट डाक्टरों की टीम शामिल रही. इस सर्जरी की जटिलता को देखते हुए अलग-अलग विभागों के विशेषज्ञों ने भी मिलकर काम किया.
ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया विभाग के डॉ. अनुज जैन, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के डॉ. अरुण कुमार डोरा और यूरोलाजी विभाग के डा. देवाशीष कौशल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. डाक्टरों ने सर्जरी की योजना से लेकर पूरी प्रक्रिया तक आपसी समन्वय के साथ काम किया.
ट्रांसजेंडर क्लीनिक से मिल रहीं सुविधाएं
एम्स में हुई जेंडर अफर्मिंग बॉटम सर्जरी के बाद मरीज ने परिणाम पर संतोष जताया. अस्पताल प्रबंधन के अनुसार उन्हें संतोषजनक स्थिति में छुट्टी दे दी गई है. एम्स भोपाल में पहले से समर्पित ट्रांसजेंडर क्लिनिक संचालित है, जहां इस समुदाय के लोगों को जांच, उपचार और जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं.
एम्स के कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. नरेंद्र कोतवाल ने बताया "सफल सर्जरी के बाद महिला के रूप में गरिमा भी हासिल हुई है. इस सर्जरी के बाद वह सामान्य महिला के रूप में कुछ भूमिकाओं को निभा सकेगी. इसके साथ ही यदि आगे भी परामर्श लिया जाता है, तो एक महिला के रूप में अन्य विशिष्ट भूमिकाओं के लिये भविष्य में आगे बढ़ने की संभावनाएं हो सकती हैं."