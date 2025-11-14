ब्रेन डेड मरीज का दिल दूसरे शरीर में धड़का, एम्स में एक और सफल हार्ट ट्रांसप्लांट
भोपाल एम्स ने एक बार फिर हार्ट ट्रांसप्लांट के मामले में की सफलता हासिल. ब्रेन डेड मरीज के हार्ट से महिला को मिला नया जीवन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 9:16 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के एम्स ने एक बार फिर हार्ट ट्रांसप्लांट के मामले में सफलता हासिल की है. एम्स के डॉक्टर्स ने तीसरा हार्ट ट्रांसप्लांट करने में सफलता पाई है. एम्स हॉस्पिटल में एक ब्रेन डेड मरीज के परिजन ने अंग दान के लिए सहमति दी थी, इसके चलते एक महिला को नया जीवन मिला है. एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. डॉ माधवानंद ने इस उपलब्धि को संस्थान और समाज के लिए गर्व का क्षण बताया है.
एम्स में तीसरा हार्ट ट्रांसप्लांट
एम्स भोपाल लगातार चिकित्सा अनुसंधान के मामले में नई ऊंचाइयां छू रहा है. एम्स में एक और हार्ट ट्रांसप्लांट की सफलता से हार्ट के मरीजों के लिए उम्मीदें जागी हैं. एम्स में यह तीसरा हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया. दरअसल एम्स भोपाल में एक मरीज ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था, लेकिन उनके परिजन ने मरीज के अंगों को दान किए जाने की इच्छा जताई, ताकि किसी दूसरे मरीज को जिंदगी मिल सके. इसके बाद एम्स भोपाल की एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम बनाकर इस ट्रांसप्लांट को सफलता पूर्वक अंजाम दिया गया.
इन डॉक्टर्स ने निभाई भूमिका
हार्ट ट्रांसप्लांट की प्रकिया में कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी टीम ने जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाई. टीम में डॉ. योगेश निवारिया, डॉ. एम किशन, डॉ. सुरेन्द्र यादव, डॉ. राहुल शर्मा, डॉ. विक्रम वटी और डॉ. आदित्य सिरोही ने भूमिका निभाई. इन डॉक्टर्स के अलावा कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉ. भूषण शाह और डॉ. सुदेश प्रजापति के अलावा कार्डियक एनेस्थेटिस्ट टीम भी मौजूद रही. टीम का मार्गदर्शन डॉ. वैशाली वेंडेस्कर ने किया.
एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. डॉ माधवानंद ने बताया कि "एम्स भोपाल में अब तक 3 हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और सबसे खुशी की बात यह रही कि तीनों ही ट्रांसप्लांट सफल रहे हैं. उन्होंने इस उपलब्धि पर डॉक्टर्स की टीम को बधाई दी है."
- अंगदान पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की बड़ी घोषणाएं, AIIMS भोपाल में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट
- इटारसी में धड़क रहा सागर के 'बलिराम' का दिल, नई जिंदगी पाकर बहुत खुश हैं दिनेश
- छोटा सा चीरा लगाकर होगा पीडियाट्रिक हार्ट ट्रांसप्लांट, भोपाल एम्स रचेगा नया कीर्तमान
अंगदान करने पर मिलेगा राजकीय सम्मान
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंगदान को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं घोषित की हैं. अंगदान करने वालों के परिवार को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा. इसके साथ ही अंगदान करने वाले व्यक्ति का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. इन परिवारों को राष्ट्रीय पर्वों पर भी सम्मानित किया जाएगा. इसके साथ ही प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण की सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है.