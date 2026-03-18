ETV Bharat / state

एम्स में स्पाइनल ट्यूमर सर्जरी से महिला को मिला नया जीवन, जरा सी चूक बन सकती थी लकवे का कारण

भोपाल एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने एक जटिल सर्जरी करते हुए एक बार फिर एक महिला को दिया जीवनदान.

Bhopal AIIMS rare Surgery
एम्स में स्पाइनल ट्यूमर सर्जरी से महिला को मिला नया जीवन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 11:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: राजधानी के एम्स अस्पताल में डॉक्टरों ने चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 40 वर्षीय महिला को नया जीवन दिया है. स्पाइनल कॉर्ड में स्थित दुर्लभ और अत्यंत जटिल इंट्रामेडुलरी ट्यूमर से जूझ रही यह महिला पूरी तरह बिस्तर पर निर्भर हो चुकी थी और मल-मूत्र नियंत्रण भी खो चुकी थी. कई अस्पतालों से निराशा मिलने के बाद एम्स भोपाल की विशेषज्ञ टीम ने जोखिमभरी सर्जरी कर महिला का सफलतापूर्वक इलाज किया. अब यह महिला तेजी से स्वस्थ होकर सामान्य जीवन की ओर लौट रही है.

थोड़ी सी चूक बन सकती थी लकवे का कारण

डॉक्टरों ने बताया कि मरीज पिछले कई महीनों से गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से जूझ रही थी. स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि वह चल-फिर नहीं पा रही थी और बिस्तर पर ही निर्भर हो गई थी. इसके साथ ही मल और मूत्र पर नियंत्रण खत्म होने से उनका जीवन बेहद कठिन हो गया था. जांच में सामने आया कि स्पाइनल कॉर्ड के भीतर एक दुर्लभ ट्यूमर विकसित हो गया था, जो अत्यंत जटिल और जोखिमपूर्ण स्थिति मानी जाती है. विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में सर्जरी के दौरान जरा सी चूक भी स्थायी लकवे का कारण बन सकती है.

कई अस्पतालों ने इलाज से कर दिया था मना

एम्स में ऑर्थाेपेडिक्स विभाग के डॉक्टर पंकज मिश्रा ने बताया कि "इलाज के लिए मरीज और उसका परिवार कई अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन कहीं सर्जरी से इनकार किया गया तो कहीं अत्यधिक खर्च का हवाला दिया गया. ऐसे में महिला भोपाल एम्स पहुंची. जहां माइक्रोसर्जिकल तकनीक की मदद से स्पाइनल कॉर्ड के भीतर से ट्यूमर को सावधानीपूर्वक हटाया गया और महत्वपूर्ण नसों को सुरक्षित रखा गया."

मरीज का इलाज किया गया निशुल्क

इस जटिल ऑपरेशन में एनेस्थीसिया विभाग के डॉ. एस. आर. ए. एन. भूषण ने मरीज की स्थिति को स्थिर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई. वहीं शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग के डॉ. विठ्ठल पुरी ने सर्जरी के बाद मरीज की रिकवरी को तेज करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

खास बात यह रही कि पूरा इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क किया गया, जिससे मरीज के परिवार पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ा. सर्जरी के बाद मरीज की हालत में तेजी से सुधार हुआ है. अब वह धीरे-धीरे चलने-फिरने लगी है और अपने दैनिक कार्य स्वयं करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. मल-मूत्र पर नियंत्रण भी वापस आने लगा है.

TAGGED:

AIIMS RARE COMPLEX SURGERY
INTRAMEDULLARY TUMORS SPINAL CORD
BHOPAL AIIMS DOCTORS
BHOPAL AIIMS NEWS
BHOPAL AIIMS RARE SURGERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.