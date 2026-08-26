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12 दिन के बच्चे की सांसें थमने लगीं, 55% आक्सीजन पर एम्स ने स्टेंट डालकर बचाई जिंदगी

भोपाल: एक परिवार जिसने करीब दो सप्ताह की उम्र में अपने पहले बच्चे को खो दिया था, उसके सामने दूसरी बार वही डर खड़ा था. 12 दिन का नवजात, महज 2.1 किलो वजन और आक्सीजन का स्तर गिरकर सिर्फ 55 प्रतिशत तक पहुंच गया. ऐसे में बच्चा वेंटिलेटर पर था और हर गुजरते पल के साथ माता-पिता की चिंता बढ़ रही थी. ऐसे मुश्किल समय में एम्स भोपाल के चिकित्सकों ने पहली बार नवजात में आरवीओटी (Right ventricular outflow tract) (RVOT) स्टेंटिंग कर फेफड़ों तक रक्त पहुंचने का रास्ता खोला. इस प्रक्रिया के बाद बच्चे की आक्सीजन करीब 88 प्रतिशत तक पहुंच गई और अगले ही दिन उसे वेंटिलेटर से हटा दिया गया.

पहले बच्चे को खोने का दर्द, फिर वहीं परेशानी

एम्स के डायरेक्टर लेफिटनेंट जनरल डॉ. नरेंद्र कोतवाल के अनुसार "बच्चे के माता-पिता पहले अपने एक बच्चे को गंभीर हृदय रोग के कारण करीब दो सप्ताह की उम्र में खो चुके हैं. इसलिए जब दूसरे नवजात की हालत बिगड़ी और डाक्टरों ने बताया कि उसका आक्सीजन स्तर 55 प्रतिशत तक पहुंच गया है, तो परिवार बेहद डर गया. बच्चे को जन्म से ही जटिल हृदय रोग था और फेफड़ों तक रक्त पहुंचाने वाला रास्ता बेहद संकरा था. इस बच्चे को डबल आउटलेट राइट वेंट्रिकल नामक जटिल हृदय रोग था. इसके कारण फेफड़ों तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच पा रहा था. जन्म के समय आक्सीजन 85 से 90 प्रतिशत थी, लेकिन 12वें दिन यह घटकर 55 प्रतिशत रह गई. ऐसे में जब दवाओं से पर्याप्त सुधार नहीं हुआ, तो बच्चे को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा."

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