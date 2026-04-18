भोपाल AIIMS में रोबोटिक सर्जरी की तैयारी, ग्रामीण इलाकों तक पहुंचेगी हेल्थ फैसिलिटी
भोपाल AIIMS में लगाई जाएगी रोबोटिक मशीन, रोबोट की मदद से होगी जटिल सर्जरी, एक्सपर्ट बोले- सर्जरी भारत में हेल्थकेयर को बदलने के लिए तैयार.
By PTI
Published : April 18, 2026 at 5:26 PM IST
भोपाल: स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है. रोबोटिक सर्जरी में भी तेजी से प्रगति हो रही है. माना जा रहा है कि रोबोटिक सर्जरी भारत के स्वास्थ्य तंत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है. खासकर रिमोट टेक्नोलॉजी और विशेष प्रशिक्षण की मदद से अब सर्जिकल सेवाओं को बड़े शहरों तक सीमित रखने की बजाय छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है. एक एक्सपर्ट ने शनिवार को कहा कि, रोबोटिक सर्जरी में तरक्की से रिमोट टेक्नोलॉजी और खास ट्रेनिंग के जरिए सर्जिकल केयर को डीसेंट्रलाइज करके भारत की मेट्रो सिटी और ग्रामीण इलाकों के बीच हेल्थकेयर के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी. भोपाल के AIIMS में भी रोबोटिक मशीन लगाई जाएगी.
हेल्थ केयर की दिशा में 3 बड़े बदलाव
बेरियाट्रिक सर्जन डॉ. मोहित भंडारी ने PTI को बताया कि, ''जहां हाई-एंड प्रोसीजर शहरी सेंटर्स में ज़्यादा हैं, वहीं तीन पैरेलल शिफ्ट अब एडवांस्ड सर्जिकल केयर के डीसेंट्रलाइज़ेशन को आगे बढ़ा रही हैं. अब तक जटिल और हाई-एंड सर्जरी मुख्य रूप से मेट्रो शहरों में ही होती थीं, लेकिन यह स्थिति बदलने वाली है. तीन बड़े बदलाव इस दिशा में काम कर रहे हैं. बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, कम लेटेंसी (यानी डेटा ट्रांसमिशन में देरी का कम होना) और रोबोटिक तकनीक में सुधार.''
उन्होंने कहा कि, ''कनेक्टिविटी में तरक्की और लेटेंसी में कमी के साथ एक्सपर्ट और सर्जन ज़्यादा से ज़्यादा दूरियों पर काम करेंगे. जिससे जिला अस्पतालों को मरीजों को दूसरी जगह भेजे बिना सुपर-स्पेशलिस्ट केयर मिल सकेगी.'' डॉ. भंडारी ने स्ट्रासबर्ग (फ्रांस) से इंदौर तक दुनिया की पहली ट्रांसकॉन्टिनेंटल बेरिएट्रिक सर्जरी की है. उन्होंने कहा कि, ''रोबोटिक प्लेटफॉर्म बदलाव को कम करते हैं, जिससे मुश्किल प्रोसीजर नए सेंटर्स में भी सुरक्षित हो जाते हैं, जब उन्हें स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग का सपोर्ट मिलता है.''
मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग इकोसिस्टम का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि, ''इसका एक खास फायदा यह है कि इससे हाई-वॉल्यूम ट्रेनिंग हब बनाए जा सकते हैं, जहां सर्जनों को रोबोटिक्स और मिनिमली इनवेसिव टेक्नीक में तेजी से अपस्किल किया जा सकता है.'' डॉ. भंडारी ने कहा कि, ''लॉन्ग-टर्म विजन जरूरी नहीं कि तुरंत जिलों में पूरे रोबोटिक सिस्टम लगाए जाएं, बल्कि हब-एंड-स्पोक मॉडल के रूप में होना चाहिए, जहां जिला सेंटर मेंटरशिप, प्रॉक्टरिंग और आखिर में टेलीसर्जरी के लिए हाई-वॉल्यूम रोबोटिक हब से डिजिटली जुड़े हों.''
रोबोटिक सर्जरी में केंद्र की गाइड लाइन का पालन
मध्य प्रदेश के पब्लिक हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला ने कहा, "राज्य रोबोटिक सर्जरी के संबंध में भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन करता है और उसी के अनुसार इक्विपमेंट और मशीनें खरीदी हैं. केंद्र से जो भी आखिरी निर्देश मिलेंगे उन्हें एडवाइजरी और बजट के अनुसार लागू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि, ''इंस्टीट्यूशन की रिक्वेस्ट पर भोपाल के ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) में एक रोबोटिक मशीन लगाई जाएगी और नेशनल कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) की CSR पहल के जरिए रोबोटिक सर्जरी के लिए 30 करोड़ रुपये दिए गए हैं.''
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बेरियाट्रिक सर्जन डॉ. मोहित भंडारी ने बताया कि, ''अभी मध्य प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी की सुविधाएं सीमित हैं और ज्यादातर इंदौर जैसे बड़े शहरों में और कुछ चुनिंदा भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में हैं. कुल मिलाकर संभावित मांग की तुलना में पहुंच कम है. हालांकि मध्य प्रदेश के भौगोलिक फैलाव को देखते हुए, यह उन राज्यों में से एक है जिसे रोबोटिक्स-इनेबल्ड आउटरीच और टेलीसर्जिकल मॉडल से सबसे ज़्यादा फायदा होगा.''
इंसानी स्पर्श की जगह कोई नहीं ले सकता
डॉ. मोहित भंडारी ने कहा कि, ''दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए 'काया' जैसे ह्यूमनॉइड असिस्टेंट का आना एक रोमांचक बदलाव दिखाता है, लेकिन उम्मीदों को असलियत के हिसाब से तय करना जरूरी है. हालांकि इंसानी स्पर्श की जगह कोई नहीं ले सकता.'' उन्होंने कहा कि नर्सिंग सिर्फ काम पूरा करना नहीं है, बल्कि इसमें सहानुभूति, फ़ैसला और इंसानी जुड़ाव शामिल है. जैसे-जैसे हेल्थकेयर ज़्यादा टेक्नोलॉजी-ड्रिवन होता जाएगा, ट्रेंड नर्सिंग प्रोफ़ेशनल्स की मांग असल में बढ़ सकती है. डॉ. भंडारी ने कहा कि असल में रोबोटिक्स और AI हेल्थकेयर वर्कर्स की भूमिका को बढ़ाएंगे, न कि उन्हें हटाएंगे.''