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एक्सीडेंट के बाद सुनील नहीं लौटे घर, AIIMS में उनके अंगों ने लौटाई 3 लोगों की जिंदगी

एम्स के डाक्टरों ने बताया कि सुनील के ब्रेन-डेड घोषित होने के बाद परिजनों ने अंगदान के लिए सहमति दी. मेडिकल एग्जामिनेशन और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके शरीर से लिवर और दोनों किडनियां निकाली गईं. इनमें से लिवर और एक किडनी का ट्रांसप्लांट एम्स भोपाल में जरूरतमंद मरीजों के लिए किया गया, जबकि दूसरी किडनी बंसल अस्पताल को आवंटित की गई.

ऐसे में निर्धारित मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत उन्हें ब्रेन-डेड घोषित किया गया. इस गहरे दुख के बीच परिवार ने जो फैसला लिया, उसने सुनील की जिंदगी को एक नई विरासत दे दी. परिजनों की सहमति से उनके अंगदान की प्रक्रिया पूरी की गई, जिससे तीन जरूरतमंद मरीजों को जीवन की नई उम्मीद मिली.

भोपाल: कभी-कभी किसी परिवार का सबसे कठिन फैसला किसी दूसरे परिवार के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाता है. ऐसा ही एक मामला राजधानी के एम्स अस्पताल में सामने आया है. बैतूल निवासी 24 वर्षीय सुनील बोसमाकर सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद एम्स भोपाल लाए गए थे. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पहुंचाई गई किडनी

बता दें बंसल अस्पताल में ट्रांसप्लांट के लिए दी गई किडनी को निर्धारित समय सीमा में पहुंचाना जरूरी था. इसके लिए एम्स भोपाल से शाहपुरा स्थित बंसल अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया. पुलिस, यातायात अधिकारियों, चिकित्सा दल और दोनों अस्पतालों के अधिकारियों ने आपसी समन्वय से रास्ता सुगम बनाया. इस ग्रीन कॉरिडोर की वजह से ही अंग को सुरक्षित और तेजी से निर्धारित अस्पताल तक पहुंचाया जा सका.

एम्स भोपाल में चौथा सफल ब्रेन-डेड अंगदान

एम्स भोपाल के अधिकारियों के अनुसार सुनील का अंगदान संस्थान में ब्रेन-डेड दाता से हुआ चौथा सफल अंगदान है. अस्पताल का कहना है कि यह उपलब्धि मृत दाताओं के अंग प्रत्यारोपण के प्रति संस्थान की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाती है. वहीं ब्रेन डेथ की पुष्टि निर्धारित चिकित्सकीय प्रोटोकॉल के अनुसार की जाती है और इसके बाद परिजनों की सहमति से अंगदान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है.

एक परिवार के फैसले से तीन जिंदगियों को सहारा

एम्स के जनसम्पर्क अधिकारी डॉक्टर केतन मेहरा के अनुसार "सुनील के परिवार के इस फैसले ने एक भीषण सड़क हादसे की त्रासदी को जीवन की विरासत में बदल दिया. उनके लिवर और एक किडनी से एम्स भोपाल में दो मरीजों को नया जीवन मिलने की उम्मीद बनी, जबकि दूसरी किडनी बंसल अस्पताल के एक जरूरतमंद मरीज के इलाज में उपयोग की गई. एम्स भोपाल ने सुनील के परिवार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि ऐसे निस्वार्थ फैसले ऑर्गन डोनेशन का इंतजार कर रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए उम्मीद बनते हैं."