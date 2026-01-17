ETV Bharat / state

विदेशी नहीं भारतीय मानकों पर होगी लैब जांच, एम्स भोपाल बना मध्य भारत का नोडल सेंटर

इस प्रयोग का एक मूल उद्देश्य यह भी है कि स्वस्थ व्यक्ति पर परीक्षण कर आने वाली बीमारियों को बिना मेडिसिन दिए व्यवहारिक उपचार से सही किया जा सके. डॉक्टरों का पहला प्रयास यही होगा अगर व्यवहारिक इलाज से बीमारी सही नहीं होती तो डॉक्टर्स पेशेंट का इलाज मेडिसिन से करेंगे. वर्तमान में इलाज के लिए दवाइयों पर ही आधारित रहता पड़ता है. टेरीप सेकंड अध्ययन इस लंबे समय से चली आ रही समस्या का स्थायी समाधान लेकर आ रहा है. अध्ययन की कार्यप्रणाली पूरी तरह वैज्ञानिक और चरणबद्ध है.

इस अध्ययन के पहले चरण में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लिया गया है. वहीं दूसरे चरण में 18 वर्ष से कम से किशोरों को रखा गया है, जिसमें रक्त एवं जैव-रासायनिक जांचों के स्वदेशी और वैज्ञानिक मानक तय करना है. अब तक भारत में बच्चों की अधिकतर लैब रिपोर्ट विदेशी आबादी पर आधारित संदर्भ मानकों से जांची जाती रही हैं. ये मानक भारतीय जलवायु, खान-पान, जीवनशैली और आनुवंशिक विविधता के अनुरूप नहीं हैं. इसका नतीजा यह होता था कि कई बार रिपोर्ट सामान्य होने के बावजूद बीमारी का संदेह पैदा हो जाता था या फिर सही इलाज में देरी होती थी.

भोपाल: इंडियन मेडिकल के इतिहास में अब पहली बार एक बड़ा शोध भारत सरकार करने जा रही है, जिसके लिए पूरे देश में 10 सेंटर बनाए गए है. जिसमें से भोपाल एम्स को मध्य भारत का रिसर्च सेंटर बनाया गया है. स्वास्थ्य जांच प्रणाली में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से टेरीप-द्वितीय (टास्कफोर्स ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेफरेंस इंटरवल्स इन इंडियन पॉपुलेशन फॉर चिल्ड्रन एंड पीडियाट्रिक पॉयुलेशन TERIIP-II) नामक राष्ट्रीय स्तर का बहुकेंद्रित अध्ययन शुरू किया है.

पहले चरण में 18 वर्ष से ऊपर के स्वस्थ व्यक्तियों के सैंपल लिए जा रहे हैं. इस दौरान प्रतिभागियों की विस्तृत मेडिकल हिस्ट्री ली जा रही है, फिर बीपी और शुगर की जांच की जाती है. सभी मापदंड सामान्य पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति की सहमति लेकर रक्त नमूना लिया जाता है. यह सैंपल एम्स भोपाल भेजा जाता है, जहां तय किए गए जांच पैरामीटर्स के आधार पर गहन शोध और विश्लेषण किया जाता है. इसी मॉडल के आधार पर आगे बच्चों और किशोरों के लिए मानक विकसित किए जाएंगे.

भोपाल एम्स को बनाया मध्य भारत का नोडल सेंटर

इस महत्वाकांक्षी परियोजना में एम्स भोपाल को मध्य भारत का नोडल सेंटर बनाया गया है. देश के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए नमूनों के आधार पर उम्र, लिंग और भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार सटीक संदर्भ मानक तैयार किए जाएंगे, जिससे पूरे देश को एक समान और भरोसेमंद प्रणाली मिल सके. नए भारतीय मानकों के लागू होने से बच्चों की स्वास्थ्य जांच में कई बड़े फायदे होंगे. जांच रिपोर्ट अधिक सटीक होगी, गलत निदान की आशंका कम होगी, अनावश्यक दवाओं और बार-बार होने वाली जांचों से राहत मिलेगी और सबसे अहम. यह है कि किसी भी बीमारी में समय पर सही इलाज मिल सकेगा. यह अध्ययन भारतीय बाल स्वास्थ्य प्रणाली को नई दिशा देने वाला साबित होगा.

पेशेंट और अटेंडर्स की सहमति से ले रहे सैंपल

एम्स डॉक्टर मोहित कुमार ने बताया, "हम लोग कम्युनिटी बेस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. पेशेंट के साथ आए हुए अटेंडर्स को हम बात कर रहे हैं और उन्हें रिसर्च के लिए तैयार कर रहे हैं. हम उन लोगों से बात करते हैं और उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए पूरी जानकारी देते हैं और जब पेशेंट के साथ आए अटेंडर मान जाते हैं तो सेकेंड स्टेज में उनकी कुछ जांच होती हैं. उसके बाद तीसरी स्टेज में जांचों में सही पाए जाने के बाद ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे. पेशेंट के साथ आए हुए अटेंडर हेल्दी होने चाहिए."

इलाज करने में होगी आसानी

एम्स डॉक्टर वैशाली बाल्के ने बताया, "इस प्रोजेक्ट में एम्स पैथोलॉजी और बायोकेमेस्ट्री विभाग के द्वारा एक जॉइंट प्रोजेक्ट है. जिसके दूसरे चरण में हम नॉर्मल बच्चे जो 2 साल से 18 साल तक के बच्चों का हम सैंपल कलेक्ट करेंगे. सैंपल के जरिए हम नॉर्मल रेंज को जानना चाहते हैं, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमे काम आएगा. जिससे बच्चों को किस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है वह बताया जाएगा.

इस प्रोजेक्ट को करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम अभी तक विदेशी स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करके पेशेंट का इलाज करते थे. विदेशी और भारतीय लोगों का नॉर्मल रेफरेंस रेंज निकलेंगे दोनों में चेंज होता है. चाहे न्यूट्रिशन हो, डाइट हो, हमारा कलर अलग है. हमारा जेनेटिक नेचर अलग है, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्ट्स को लेकर इलाज के मानक को देखेंगे जिससे हम पेशेंट का सही इलाज कर पाएंगे और हमें ओवर ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ेगा. हम इस शोध को इसलिए कर रहे हैं कि हम मानते हैं कि आने वाले समय में इलाज को और बेहतर बनाया जा सकता है. 3 साल में जब यह पूरा प्रोजेक्ट खत्म होगा और पूरे देश के रिसर्च बाहर आएंगे उसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे."