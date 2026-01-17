ETV Bharat / state

कैंसर और नींद को लेकर एम्स में नई रिसर्च, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर रोक सकती है संक्रमण

भोपाल एम्स में जैव रसायन विभाग के प्रोफेसर ने नई रिसर्च में किया दावा. नींद की गड़बड़ी और कैंसर के बीच है गहरा संबंध.

कैंसर और नींद को लेकर एम्स में नई रिसर्च (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 6:41 PM IST

3 Min Read
भोपाल: नींद सिर्फ थकान दूर करने का जरिया नहीं, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत आधार भी है. एम्स भोपाल की एक नई रिसर्च में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि नींद की गड़बड़ी और कैंसर के बीच गहरा संबंध है. शोध के अनुसार नियमित और पर्याप्त नींद न केवल इम्युनिटी को मजबूत करती है, बल्कि संक्रमण और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को भी कम कर सकती है. यह अध्ययन अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ है और चिकित्सा जगत में इसे बेहद अहम माना जा रहा है.

'नींद की गड़बड़ी से बढ़ता है कैंसर का खतरा'

एम्स भोपाल के जैव रसायन विभाग के प्रोफेसर डॉ अशोक कुमार के नेतृत्व में किए गए इस शोध में सामने आया है कि "देर रात तक जागना, नाइट शिफ्ट में काम करना और अनियमित दिनचर्या शरीर की जैविक घड़ी को बिगाड़ देती है. इससे हार्माेन संतुलन, पाचन प्रक्रिया और इम्युन सिस्टम प्रभावित होता है. ऐसी स्थिति में कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने और फैलने का मौका मिल सकता है."

नींद की गड़बड़ी से बढ़ता है कैंसर का खतरा-रिसर्च में दावा (Getty Image)

जैविक घड़ी और इम्युनिटी का सीधा संबंध

शोध में बताया गया है कि मानव शरीर एक प्राकृतिक दिन-रात चक्र पर काम करता है, जिसे सर्कैडियन रिद्म कहा जाता है. यही रिद्म नींद, ऊर्जा स्तर और रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करता है. जब यह चक्र बिगड़ता है, तो शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.

जीवनशैली में सुधार से मिल सकता है बचाव

अध्ययन के अनुसार कैंसर की रोकथाम केवल दवाओं तक सीमित नहीं है. नियमित नींद, समय पर भोजन, संतुलित दिनचर्या और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर कैंसर के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है. शोधकर्ताओं का मानना है कि भविष्य में कैंसर का इलाज अधिक व्यक्तिगत होगा, जिसमें मरीज की नींद और जैविक घड़ी को भी ध्यान में रखा जाएगा.

एम्स डायरेक्टर ने भी जताई खुशी

एम्स भोपाल के निदेशक डॉ माधवानंद ने कहा कि "यह रिसर्च न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आम लोगों के लिए भी एक चेतावनी और मार्गदर्शन है. नियमित समय पर सोना-जागना, देर रात मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बनाना तथा स्वस्थ दिनचर्या अपनाकर कैंसर और संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव में मजबूत सुरक्षा कवच बना सकता है. इसलिए जरुरी है कि हर आदमी पूरी नींद ले और स्वस्थ रहे."

संपादक की पसंद

