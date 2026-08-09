ETV Bharat / state

सेना के अनुभवी डॉक्टर संभालेंगे AIIMS की कमान, रिटायर्ड लेफ्टिनेट जनरल होंगे नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर

ले. जनरल नरेंद्र कोटवाल होंगे एम्स के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ( ETV Bharat )

जारी आदेश के अनुसार डाक्टर कोटवाल की नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए की गई है, जो पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी. वे 70 वर्ष की आयु पूरी होने या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे. उन्हें वेतन मैट्रिक्स के लेवल-15 के तहत नियुक्त किया गया है.

भोपाल: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानि एम्स भोपाल को एक साल के लंबे इंतजार के बाद स्थायी कार्यकारी निदेशक मिल गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र कोटवाल को एम्स भोपाल का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है. एम्स भोपाल की कमान सेना के पूर्व अधिकारी को सौंपने के बाद संस्थान की प्रशासनिक और चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

सैन्य चिकित्सा प्रशासन का लंबा अनुभव

बता दें कि नरेंद्र कोटवाल के पास चिकित्सा क्षेत्र के साथ-साथ सैन्य चिकित्सा प्रशासन का व्यापक अनुभव है. वे पुणे स्थित प्रतिष्ठित आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर और कमांडेंट रह चुके हैं. वर्तमान में वे पंचकूला स्थित पारस हेल्थ में एंडोक्राइनोलाजी विभाग के डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे. उनका यह प्रशासनिक और मेडिकल अनुभव एम्स भोपाल के सुचारू संचालन में बेहद मददगार साबित होगा.

समाप्त होगी कार्यवाहक व्यवस्था

एम्स भोपाल में पिछले एक साल से नियमित डायरेक्टर का पद खाली था. पूर्व डायरेक्टर डॉ. अजय सिंह के अगस्त 2025 में कार्यमुक्त होने के बाद से एम्स दरभंगा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. माधवानंद कर के पास भोपाल का भी अतिरिक्त प्रभार था. नए निदेशक के पदभार संभालते ही यह कार्यवाहक व्यवस्था खत्म हो जाएगी और संस्थान को अपना फुलटाइम बास मिल जाएगा.

पूर्व लेफ्टिनेट जनरल नरेंद्र कोटवाल नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (ETV Bharat)

मान जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के आने से एम्स के कई रूके हुए काम पूरे होंगे, क्योंकि एम्स की प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में एग्जीक्यूटिम डायरेक्टर की अहम भूमिका होती है. प्रशासनिक फैसलों, हेल्स फैसिलिट से जुड़े कामकाज और दूसरे विभागों के बीच तालमेल बैठाने में अहम जिम्मेदारी होती है. इसके साथ ही माना जा रहा है कि नरेंद्र कोटवाल के आने से भोपाल एम्स में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं और रिसर्च के काम को गति मिलेगी.