गर्लफ्रेंड के लग्जरी शौक पूरा करने नर्सिंग स्टूडेंट ने लूटा मंगलसूत्र, राजस्थान का है रहने वाला

देश के नामचीन अस्पताल में शुमार एम्स भोपाल परिसर में लिफ्ट के अंदर महिला अटेंडर से मंगलसूत्र लूटने के मामले में बागसेवनिया पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया है. आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि "गर्लफ्रेंड का खर्च और लाइफ स्टाइल के महंगे शौक पूरा करने के लिए उसने घटना को अंजाम दिया."

भोपाल: बीते रविवार को भोपाल के एम्स हॉस्पिटल में महिला अटेंडर के साथ मंगलसूत्र झपटने की घटना हुई थी. बागसेवानिया पुलिस ने इसके आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है. जांच में आरोपी नर्सिंग का सेकंड ईयर का स्टूडेंट निकला. उसने मंगलसूत्र मंडीदीप में रहने अपने दोस्त पुष्पराज सोनी के पास रखवा दिया था. पुलिस ने दोस्त को भी आरोपी बनाया है.

गर्लफ्रेंड का खर्च पूरा करने लूटा महिला का मंगलसूत्र (ETV Bharat)

राजस्थान का रहने वाला है आरोपी

एसीपी डॉ. रजनीश कश्यप ने बताया कि "आरोपी सचिन मीणा ने गर्लफ्रेंड पर खर्च, महंगी लाइफ स्टाइल और दोस्तों से ली गई उधारी चुकाने के लिए वारदात को अंजाम दिया था. वह एपीएस नर्सिंग कॉलेज मिसरोद में सेकंड ईयर का स्टूडेंट है. आरोपी राजस्थान का रहने वाला है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चेन स्नेचिंग करने की योजना उसके मन में अचानक आई और मौका पाकर वारदात को अंजाम दे दिया."

सचिन के दोस्त को भी पुलिस ने बनाया आरोपी

आरोपी ने लूटा गया मंगलसूत्र मंडीदीप में रहने वाले अपने दोस्त पुष्पराज सोनी के पास रख दिया था. पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाया है. एसीपी रजनीश कश्यप ने बताया कि "पुलिस ने अलग अलग 6 टीम बनाई थी और करीब 500 सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए. इसके बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची. महिला अटेंडर की शिकायत पर 27 जनवरी 2026 को बागसेवनिया थाने में मामला दर्ज किया गया था.

मामले की गंभीरता को देख की गई त्वरित कार्रवाई

डीसीपी विवेक सिंह ने बताया कि "घटना एम्स अस्पताल परिसर के भीतर होने और प्रदेशभर से मरीजों और उनके परिजनों की आवाजाही को देखते हुए मामले को गंभीरता से लिया गया. आरोपी की तलाश के लिए थाना प्रभारी अमित सोनी के नेतृत्व में अलग-अलग टीमें गठित की गई थीं. टीम ने रिवर्स सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जब कहीं पुलिस को सफलता हाथ लगी."