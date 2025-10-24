ETV Bharat / state

बिना चीरा लगाए प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट, पीएई तकनीक का कमाल, एक सप्ताह में कंपलीट रिकवरी

भोपाल AIIMS में बिना चीरा लगाए 65 वर्षीय मरीज के प्रोस्टेट का इलाज. पीएई तकनीक का अमेरिकन यूरोलाजी एसोसिएशन और यूके गाइडलाइंस ने किया अनुमोदन.

Prostate Artery Embolization procedure
बिना चीरा लगाए प्रोस्टेट का इलाज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 9:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: भोपाल एम्स में अब मरीजों के प्रोस्टेट का इलाज बिना चीरा लगाए और बिना एडमिट किये हो सकेगा. खास बात यह है कि जहां इससे मरीज की जल्दी रिकवरी होगी, वहीं उसे अस्पताल में भी भर्ती नहीं होना पड़ेगा. भोपाल एम्स में ऐसे ही एक 65 वर्षीय मरीज का सफल इलाज किया गया है. यह बिना सर्जरी के प्रोस्टेट के इलाज की उन्नत तकनीकी है.

बार-बार पेशाब आने से परेशान था मरीज

बता दें कि एम्स की ओपीडी में बीते दिनों से 65 वर्षीय मरीज आया था. जिसने डाक्टरों को बताया कि वह बार-बार पेशाब आने की समस्या से जूझ रहा है. जिसके बाद एम्स भोपाल के इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सेंटर में मरीज की वीएई प्रक्रिया कराई गई. उम्र और स्वास्थ्य कारणों से वह पारंपरिक सर्जरी के लिए उपयुक्त नहीं थे. ऐसे में डॉ. अमन कुमार द्वारा यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक की गई और किसी प्रकार की जटिलता नहीं आई. कुछ ही सप्ताह में मरीज पूरी तरह लक्षणमुक्त हो गया और उसका जीवन सामान्य हो गया.

AIIMS Prostate Artery Embolization Procedure
भोपाल एम्स में बिना चीरा लगाए 65 वर्षीय मरीज के प्रोस्टेट का इलाज (ETV Bharat)

यह क्रांतिकारी, सुरक्षित और प्रभावी तकनीक है

रेडियोलॉजी डायग्नोसिस विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) राजेश मलिक ने बताया कि "एम्स भोपाल लगातार उन्नत चिकित्सा तकनीकों को अपनाते हुए प्रदेशवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है. इसी क्रम में संस्थान ने प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन (पीएई) Prostate Artery Embolization (PAE) नामक अत्याधुनिक प्रक्रिया की शुरुआत की है, जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉकी यानि (बढ़े हुए प्रोस्टेट) के उपचार के लिए एक क्रांतिकारी, सुरक्षित और प्रभावी तकनीक है. यह प्रक्रिया बिना सर्जरी के प्रोस्टेट के आकार को घटाकर रोम के लक्षणों में उल्लेखनीय राहत प्रदान करती है. यह प्रक्रिया अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन और यूके गाइडलाइंस द्वारा अनुमोदित है."

प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन (पीएई) क्या है ?

डा. राजेश मलिक ने बताया कि "यह एक न्यूनतम आक्रामक तकनीक है, जिसमें प्रोस्टेट की रखन आपूर्ति को कम या अवरुद्ध किया जाता है, जिससे उसका आकार घटता है और बिना सर्जरी के लक्षणों में राहत मिलती है. पारंपरिक सर्जरी के विपरीत, यह प्रक्रिया कलाई या जांघ की धमनी में एक सूक्ष्म छेद (पिनहोल) के माध्यम से की जाती है. उनत इमेजिंग तकनीक की सहायता से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट सूक्ष्म कणों को प्रोस्टेट की धमनियों में प्रवाहित करते हैं, जिससे रक्त प्रवाह घटना है और प्रोस्टेट सिकुड़ता है.

पीएई प्रक्रिया के ये होंगे लाभ

  • मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती, अधिकांश उसी दिन घर जा सकते हैं.
  • किसी प्रकार का चीरा या कट नहीं लगता, जिससे शरीर को न्यूनतम आघात होता है. सामान्य एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं, केवल स्थानीय एनेस्थीसिया या हल्की सिडेशन पर्याप्त होती है.
  • इससे यौन क्षमता सुरक्षित रहती है, यह प्रक्रिया स्तंभन या स्खलन संबंधी समस्याएं उत्पन्न नहीं करती है.

TAGGED:

BHOPAL AIIMS
MADHYA PRADESH NEWS
PROSTATE ARTERY EMBOLIZATION
FREQUENT URINATION TREATMENT
PROSTATE ARTERY EMBOLIZATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ऊंचे दाम की उम्मीद में किराये की बैलगाड़ी से फसल ले पहुंचे किसान, एक दिन का खर्च 4 हजार

माता की भुजाएं गिनना हर किसी के बस की बात नहीं, गुना में 20 भुजा देवी का अद्भुत मंदिर

BSF के 141 नव आरक्षकों की भव्य पासिंग आउट परेड, जवानों ने देश सेवा की खाई कसम

भोपाल में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, बड़ा धमाका करने की साजिश फेल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.