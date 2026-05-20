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दिल की धड़कन फिर शुरु, AIIMS भोपाल में हार्ट ट्रांसप्लांट सफल, महिला को मिला नया जीवन

ब्रेन डेड डोनर ने किया किया अंगदान, AIIMS भोपाल में डॉक्टरों ने महिला को लगाया नया दिल. भोपाल से विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

BHOPAL AIIMS HEART TRANSPLANT
एम्स भोपाल में चौथा हार्ट ट्रांसप्लांट सफल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 11:54 AM IST

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भोपाल: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स भोपाल ने चिकित्सा जगत में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. दरअसल संस्थान के डाक्टरों ने 26 वर्षीय महिला का सफल हार्ट ट्रांसप्लांट कर उसे नया जीवन दिया है. यह एम्स भोपाल का चौथा सफल हृदय प्रत्यारोपण है, जिसने न केवल आधुनिक चिकित्सा क्षमता को साबित किया, बल्कि अंगदान के महत्व को भी नई पहचान दी है.

गंभीर हृदय बीमारी से जूझ रही थी युवती
भोपाल निवासी 26 वर्षीय महिला पोस्ट पार्टम डाइलेटेड कार्डियोमायोपैथी नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित थी. इस बीमारी में हृदय बेहद कमजोर हो जाता है और शरीर में पर्याप्त रक्त संचार नहीं कर पाता. डाक्टरों के अनुसार, मरीज की स्थिति लगातार बिगड़ रही थी और हार्ट ट्रांसप्लांट ही जीवन बचाने का अंतिम विकल्प था.

WOMAN HEART SURGERY BHOPAL AIIMS
विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने रचा इतिहास (ETV Bharat)

ब्रेन-डेड डोनर बना उम्मीद की किरण
यह जटिल सर्जरी एक ब्रेन-डेड डोनर के परिवार की सहमति से संभव हो सकी. दुख की घड़ी में परिवार ने अंगदान का फैसला लेकर मानवता की मिसाल पेश की. उनके इस निर्णय ने एक युवती को नया जीवन दे दिया. डॉक्टरों ने इसे समाज में बढ़ती जागरूकता और संवेदनशीलता का बड़ा उदाहरण बताया.

24 दिन तक चली गहन निगरानी
एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. डॉ. माधवानन्द कर ने बताया कि, ''मरीज को 25 अप्रैल 2026 को एम्स भोपाल में भर्ती किया गया था और उसी दिन विशेषज्ञ टीम ने सफल हार्ट ट्रांसप्लांट प्रक्रिया पूरी की. ऑपरेशन के बाद मरीज को करीब 24 दिनों तक आईसीयू और विशेषज्ञ निगरानी में रखा गया. लगातार उपचार और देखभाल के बाद स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हुआ और 19 मई को मरीज को स्वस्थ अवस्था में डिस्चार्ज कर दिया गया.''

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26 वर्षीय महिला को मिला नया जीवन (ETV Bharat)

विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने रचा इतिहास
इस जटिल सर्जरी को एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. डॉ. माधवानन्द कर और चिकित्सा अधीक्षक प्रो. डॉ. विकास गुप्ता के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया. सीटीवीएस, कार्डियोलाजी और एनेस्थिसियोलाजी विभाग के डाक्टरों की संयुक्त टीम ने पूरी प्रक्रिया को सफल बनाया. ट्रांसप्लांट कोआर्डिनेटर दिनेश मीणा ने समन्वय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई. प्रो. डॉ. माधवानन्द कर ने कहा कि, ''चौथा सफल हार्ट ट्रांसप्लांट संस्थान की उन्नत चिकित्सा सेवाओं का प्रमाण है. साथ ही यह भी साबित करता है कि अंगदान किसी जरूरतमंद के लिए नई जिंदगी बन सकता है.''

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