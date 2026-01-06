ETV Bharat / state

AIIMS करेगा वर्चुअल ऑटोप्सी, बिना चीर-फाड़ होगा पोस्टमार्टम, 1000 करोड़ का प्लान तैयार

भोपाल एम्स का होगा विस्तार, हेलीपैड और वर्चुअली ऑटोप्सी की सुविधा, सांसद आलोक शर्मा ने केंद्र सरकार को भेजा 1000 करोड़ का प्रस्ताव.

BHOPAL AIIMS EXPANSION
AIIMS में करेगा वर्चुअल ऑटोप्सी (ETV Bharat)
January 6, 2026

भोपाल: राजधानी भोपाल जल्द ही देश के मेडिकल मैप पर एक नई पहचान बनाने जा रहा है. एम्स भोपाल में अत्याधुनिक वर्चुअल ऑटोप्सी सेंटर, हेलीपैड और देश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया गया है. भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने केंद्र सरकार को एम्स भोपाल के विस्तार के लिए करीब 1000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है. जिससे गंभीर मरीजों को तुरंत इलाज और आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी.

सोमवार को दिल्ली में केंद्र सरकार की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक में भोपाल सांसद और कमेटी सदस्य आलोक शर्मा ने एम्स भोपाल में हेलीपैड निर्माण सहित बड़े विस्तार प्रस्ताव रखे. चर्चा के बाद इन प्रस्तावों को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया गया है.

13 साल पहले बनाया था हेलीपैड का प्लान

हेलीपैड बनने के बाद गंभीर मरीजों को दूसरे शहरों से पीएमश्री एयर एंबुलेंस के जरिए सीधे एम्स भोपाल लाया जा सकेगा. अभी एयर एंबुलेंस स्टेट हैंगर पर खड़ी रहती है और मरीजों को वहां तक ले जाना पड़ता है. जिससे समय की बर्बादी होती है. एम्स परिसर में हेलीपैड बनने से इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ट्रॉमा केयर और ऑर्गन डोनेशन ट्रांसफर में रिस्पॉन्स टाइम काफी कम हो जाएगा. उल्लेखनीय है कि एम्स की स्थापना के समय 2012 में भी हेलीपैड का प्लान बनाया गया था, लेकिन अब इसके निर्माण पर आखिरी मुहर लगने वाली है.

BHOPAL AIIMS VIRTUAL AUTOPSIES
भोपाल एम्स (ETV Bharat)

इन मेडिकल उपकरणों पर भी होगा खर्च

इसके साथ ही एम्स भोपाल में एम्स दिल्ली के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा लेवल-1 अपेक्स ट्रॉमा सेंटर विकसित किया जाएगा. कैंसर मरीजों के लिए अत्याधुनिक अपेक्स ऑन्कोलॉजी सेंटर भी प्रस्तावित है, जिसमें 200 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड और 20 वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड होंगे. इस प्रोजेक्ट में करीब 437 करोड़ रुपए निर्माण पर और 300 करोड़ रुपए मेडिकल उपकरणों पर खर्च किए जाएंगे. गर्भवती महिलाओं के लिए भी सुविधाओं के विस्तार का प्रोजेक्ट इस प्रस्ताव में शामिल है.

बिना चीर फाड़ के होगा शव का पोस्टमार्टम

सबसे महत्वपूर्ण एम्स भोपाल में वर्चुअल ऑटोप्सी सेंटर शुरू करने की योजना है. जापान और विकसित देशों की तर्ज पर यहां बिना किसी सर्जिकल कट के पोस्टमार्टम किया जाएगा. शव को सीटी या एमआरआई स्कैनर में रखकर शरीर के अंदरूनी अंगों, नसों और हड्डियों की 3डी डिजिटल इमेज तैयार की जाएगी. इससे मौत के कारणों का सटीक विश्लेषण संभव होगा और डिजिटल साक्ष्य अदालत में भी प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किए जा सकेंगे.

मृत के परिजनों को मानसिक पीड़ा से मिलेगी राहत

सांसद आलोक शर्मा ने बताया कि "केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही मिल चुकी है और स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी में भी प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है. योजना मंजूर होते ही एम्स भोपाल मध्य प्रदेश का पहला ऐसा संस्थान बनेगा, जहां वर्चुअल ऑटोप्सी की सुविधा उपलब्ध होगी. इससे न केवल चिकित्सा और फॉरेंसिक जांच आधुनिक होगी, बल्कि शव की चीर-फाड़ को लेकर परिजनों में होने वाले विवाद और मानसिक पीड़ा से भी राहत मिलेगी."

