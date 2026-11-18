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भोपाल AIIMS के डॉक्टरों की जिद! मरीज की कैंसरग्रस्त भोजन नली को निकाल पेट से बनाया पाइप

एम्स भोपाल में भोजन नली के कैंसर की सर्जरी ( ETV Bharat )

भोपाल: भोजन नली के कैंसर से जूझ रही मरीज को भोपाल एम्स के डॉक्टरों ने नया जीवन दिया है. बता दें कि, 45 वर्षीय मरीज के लिए बीमारी से उबरने की यह राह आसान नहीं थी. ट्यूमर की स्थिति ऐसी थी कि उसके बाईं श्वासनली तक पहुंचने की आशंका थी. ऐसे चुनौतीपूर्ण मामले में एम्स भोपाल के डॉक्टरों ने पहले कीमोथेरेपी और रेडिएशन से ट्यूमर को नियंत्रित किया, फिर आधुनिक तकनीक से जटिल सर्जरी कर मरीज को नई जिंदगी दी. पहले छाती में दूरबीन के जरिए ऑपरेशन कर भोजन नली को हटाया गया और फिर पेट से नई भोजन नली बनाकर उसे जोड़ा गया. इस सफल ऑपरेशन के बाद मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

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