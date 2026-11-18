भोपाल AIIMS के डॉक्टरों की जिद! मरीज की कैंसरग्रस्त भोजन नली को निकाल पेट से बनाया पाइप
भोजन नली के कैंसर से जंग जीतकर घर लौटा 45 वर्षीय मरीज, एम्स भोपाल के डॉक्टरों ने कर दिखाई जटिल सर्जरी. रिपोर्ट-विश्वास चतुर्वेदी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 12:49 PM IST
भोपाल: भोजन नली के कैंसर से जूझ रही मरीज को भोपाल एम्स के डॉक्टरों ने नया जीवन दिया है. बता दें कि, 45 वर्षीय मरीज के लिए बीमारी से उबरने की यह राह आसान नहीं थी. ट्यूमर की स्थिति ऐसी थी कि उसके बाईं श्वासनली तक पहुंचने की आशंका थी. ऐसे चुनौतीपूर्ण मामले में एम्स भोपाल के डॉक्टरों ने पहले कीमोथेरेपी और रेडिएशन से ट्यूमर को नियंत्रित किया, फिर आधुनिक तकनीक से जटिल सर्जरी कर मरीज को नई जिंदगी दी. पहले छाती में दूरबीन के जरिए ऑपरेशन कर भोजन नली को हटाया गया और फिर पेट से नई भोजन नली बनाकर उसे जोड़ा गया. इस सफल ऑपरेशन के बाद मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.
निगलने में हो रहीं थी परेशानी, तेजी से घट रहा था वजन
बता दें कि, 45 वर्षीय मरीज लंबे समय से खाना निगलने में कठिनाई, तेजी से वजन घटने और छाती में हल्की बेचैनी की समस्या लेकर एम्स भोपाल पहुंचा था. अस्पताल में डॉक्टरों ने अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की. इसमें सामने के दांतों से 23 से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर भोजन नली में कैंसरयुक्त ट्यूमर मिला. इसके बाद मरीज को निर्धारित उपचार प्रक्रिया के तहत कीमोथेरेपी और रेडिएशन एक साथ दिया गया.
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श्वासनली के पास था ट्यूमर
डॉक्टरों ने बताया कि, पेट-सीटी और सीईसीटी स्कैन में ट्यूमर बाईं श्वासनली के बेहद करीब दिखाई दिया. इससे श्वासनली में कैंसर के फैलने की आशंका थी. ऐसी स्थिति में सर्जरी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता था. इसलिए ब्रोंकोस्कोपी के जरिए बारीकी से जांच की. इसमें स्पष्ट हुआ कि ट्यूमर ने श्वासनली पर सीधा हमला नहीं किया है. इसके बाद विशेषज्ञों ने सर्जरी का निर्णय लिया.
भोजन नली के कैंसर के कारक
- तंबाकू और धूम्रपान का सेवन
- शराब का अत्यधिक सेवन
- हद से ज्यादा मोटापा होना
- बहुत गर्म पेय पदार्थों का नियमित सेवन
- लंबे समय तक भोजन नली में एसिड रिफ्लक्स की समस्या
भोजन नली के कैंसर के प्रमुख लक्षण
- खाना निगलने में परेशानी
- निगलते समय दर्द या तकलीफ
- बिना वजह तेजी से वजन घटना
- भूख कम लगना
- सीने में दर्द या असहजता
दूरबीन से की छाती के भीतर की जटिल सर्जरी
सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलाजी के विभागाध्यक्ष डॉ. विशाल गुप्ता के मार्गदर्शन में डॉ. प्रवेश माथुर के नेतृत्व वाली टीम ने आपरेशन किया. इसमें डॉ. गजेंद्र इंदौलिया, डॉ. श्रीराम और डॉ. गौरव सिंह राजपूत शामिल रहे. टीम ने वैट्स तकनीक से एसोफेगक्टामी की. इसमें छाती के भीतर दूरबीन की मदद से कैंसरग्रस्त भोजन नली को हटाया गया. इसके बाद पेट से नई भोजन नली तैयार कर उसे शेष भोजन नली से जोड़ा गया. साथ ही कैंसर के फैलाव की आशंका को देखते हुए दो क्षेत्रों की लसीका ग्रंथियां भी निकाली गईं.
बिना बड़ी जटिलता के रिकवरी, स्वस्थ होकर घर लौटा मरीज
ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति स्थिर है. उसे किसी अप्रत्याशित जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा और पोषण की स्थिति भी अच्छी रही. बेहतर स्वास्थ्य लाभ के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. डॉ. विशाल गुप्ता ने लोगों को सलाह दी है कि, ''लगातार खाना निगलने में परेशानी, बिना वजह तेजी से वजन कम होना या छाती में असहजता जैसे लक्षणों को सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें. समय पर जांच और उपचार से बीमारी की पहचान कर उचित इलाज शुरू किया जा सकता है.''
भारत में कैंसर के कुल मामलों में भोजन नली के कैंसर की हिस्सेदारी
सभी प्रकार के कैंसर के नए मामले - 14.13 लाख
भोजन नली के कैंसर के मामले - 70,637
कुल कैंसर मामलों में हिस्सेदारी लगभग - 5%
भोजन नली के कैंसर से मौतें - 66,410
कुल कैंसर मौतों में हिस्सेदारी लगभग - 7.2%
इन देशों में सबसे ज्यादा मामले
देश - नए मामले
चीन- 2,24,012
भारत - 70,637
बांग्लादेश - 25,232
जापान - 19,926
अमेरिका - 18,747